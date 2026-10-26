Walter Koenig, o Chekov de 'Jornada nas Estrelas', morre aos 90 anos

O ator Walter Koenig, conhecido mundialmente por interpretar o oficial Pavel Chekov na franquia Star Trek, morreu aos 90 anos. Segundo representantes do artista, ele faleceu de causas naturais em sua residência em North Hollywood, nos Estados Unidos.

Segundo o Hollywood Reporter, Koenig se tornou um dos rostos mais marcantes do universo de ficção científica ao integrar o elenco da série original de Star Trek a partir da segunda temporada. O ator participou de 36 episódios exibidos entre 1967 e 1969 e posteriormente reprisou o papel de Chekov nos sete primeiros filmes da franquia lançados entre 1979 e 1991.

Nascido em Chicago em 14 de setembro de 1936 e criado em Manhattan, Walter Koenig era filho de imigrantes lituanos. Antes de alcançar a fama, estudou em instituições como o Grinnell College e a Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), chegando a iniciar uma formação para a área de psicologia antes de optar definitivamente pela carreira artística.

Sua trajetória na televisão começou nos anos 1960, com participações em produções como General Hospital, Mr. Novak, The Lieutenant e The Alfred Hitchcock Hour.

A entrada em Star Trek

A entrada em Star Trek mudaria sua carreira para sempre. Originalmente criado para atrair o público jovem da época, especialmente fãs do fenômeno pop Davy Jones, dos Monkees, o personagem Chekov rapidamente conquistou espaço entre os admiradores da série. Koenig chegou a receber centenas de cartas de fãs e se tornou um dos integrantes mais populares do elenco.

Segundo o Hollywood Reporter, embora tivesse participação limitada em muitas histórias da série original, o ator ganhou maior destaque nos filmes da franquia. Seu trabalho recebeu reconhecimento da Academia de Ficção Científica, Fantasia e Horror, com indicações por atuações em Star Trek II: A Ira de Khan (1982) e Star Trek IV: A Volta para Casa (1986).

Além do universo de Star Trek, Koenig construiu uma carreira como ator e roteirista. Um de seus papéis mais elogiados foi o do telepata Alfred Bester na série Babylon 5, personagem recorrente que se tornou fundamental para diversas tramas da produção.

Preocupado com a estabilidade profissional após o cancelamento de Star Trek, o artista também se dedicou à escrita. Assinou roteiros para séries como The Incredible Hulk, Family, Land of the Lost e The Powers of Matthew Star. Em 2010, escreveu, produziu e estrelou o filme de ficção científica InAlienable.

Koenig ainda publicou livros autobiográficos, nos quais relatou sua trajetória na televisão, os bastidores de Star Trek e experiências pessoais ao longo de décadas na indústria do entretenimento.

Na vida pessoal, foi casado com a atriz Judy Levitt desde 1965 até a morte dela, em 2022. O casal teve dois filhos. Um deles, o ator Andrew Koenig, conhecido pela série Growing Pains, morreu em 2010 aos 41 anos. Walter Koenig deixa a filha Danielle Koenig, atriz e roteirista.