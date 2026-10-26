Walter Koenig, o Chekov de 'Jornada nas Estrelas', morre aos 90 anos

Koenig ainda publicou livros autobiográficos, nos quais relatou sua trajetória na televisão (Divulgação)
Repórter
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 15h50.
Última atualização em 26 de outubro de 2026 às 15h59.
O ator Walter Koenig, conhecido mundialmente por interpretar o oficial Pavel Chekov na franquia Star Trek, morreu aos 90 anos. Segundo representantes do artista, ele faleceu de causas naturais em sua residência em North Hollywood, nos Estados Unidos.
Segundo o Hollywood Reporter, Koenig se tornou um dos rostos mais marcantes do universo de ficção científica ao integrar o elenco da série original de Star Trek a partir da segunda temporada. O ator participou de 36 episódios exibidos entre 1967 e 1969 e posteriormente reprisou o papel de Chekov nos sete primeiros filmes da franquia lançados entre 1979 e 1991.
Nascido em Chicago em 14 de setembro de 1936 e criado em Manhattan, Walter Koenig era filho de imigrantes lituanos. Antes de alcançar a fama, estudou em instituições como o Grinnell College e a Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), chegando a iniciar uma formação para a área de psicologia antes de optar definitivamente pela carreira artística.
Sua trajetória na televisão começou nos anos 1960, com participações em produções como General Hospital, Mr. Novak, The Lieutenant e The Alfred Hitchcock Hour.
A entrada em Star Trek mudaria sua carreira para sempre. Originalmente criado para atrair o público jovem da época, especialmente fãs do fenômeno pop Davy Jones, dos Monkees, o personagem Chekov rapidamente conquistou espaço entre os admiradores da série. Koenig chegou a receber centenas de cartas de fãs e se tornou um dos integrantes mais populares do elenco.
Segundo o Hollywood Reporter, embora tivesse participação limitada em muitas histórias da série original, o ator ganhou maior destaque nos filmes da franquia. Seu trabalho recebeu reconhecimento da Academia de Ficção Científica, Fantasia e Horror, com indicações por atuações em Star Trek II: A Ira de Khan (1982) e Star Trek IV: A Volta para Casa (1986).
Além do universo de Star Trek, Koenig construiu uma carreira como ator e roteirista. Um de seus papéis mais elogiados foi o do telepata Alfred Bester na série Babylon 5, personagem recorrente que se tornou fundamental para diversas tramas da produção.
Preocupado com a estabilidade profissional após o cancelamento de Star Trek, o artista também se dedicou à escrita. Assinou roteiros para séries como The Incredible Hulk, Family, Land of the Lost e The Powers of Matthew Star. Em 2010, escreveu, produziu e estrelou o filme de ficção científica InAlienable.
Koenig ainda publicou livros autobiográficos, nos quais relatou sua trajetória na televisão, os bastidores de Star Trek e experiências pessoais ao longo de décadas na indústria do entretenimento.
Na vida pessoal, foi casado com a atriz Judy Levitt desde 1965 até a morte dela, em 2022. O casal teve dois filhos. Um deles, o ator Andrew Koenig, conhecido pela série Growing Pains, morreu em 2010 aos 41 anos. Walter Koenig deixa a filha Danielle Koenig, atriz e roteirista.