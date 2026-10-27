BTS em São Paulo: que horas começa o show e como chegar ao MorumBIS?

Os ARMYs do Brasil já podem entrar na contagem regressiva para ver o BTS de perto. O grupo sul-coreano desembarca na capital paulista para três apresentações no MorumBIS, nos dias 28, 30 e 31 de outubro, e quem vai acompanhar os shows já pode começar a organizar o trajeto até o estádio.

Que horas começa o show do BTS em São Paulo?

Os três shows do BTS no MorumBIS estão programados para começar às 20h. A abertura dos portões está prevista para as 16h, permitindo que os fãs cheguem com antecedência e encontrem seus setores.

Confira as datas:

28 de outubro, quarta-feira: portões às 16h e show às 20h.

portões às 16h e show às 20h. 30 de outubro, sexta-feira: portões às 16h e show às 20h.

portões às 16h e show às 20h. 31 de outubro, sábado: portões às 16h e show às 20h.

A recomendação é verificar os comunicados oficiais antes de sair de casa, já que orientações de acesso e horários podem receber atualizações.

Qual é o endereço do MorumBIS?

O estádio fica na Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, no bairro do Morumbi, na Zona Sul de São Paulo.

Antes de sair, confira o endereço, o setor e o portão de entrada indicados no ingresso. Essas informações ajudam a evitar deslocamentos desnecessários ao redor do estádio.

Quais ruas terão bloqueios durante os shows?

A circulação nas vias do entorno do MorumBIS será controlada, com pontos de triagem para conferir os ingressos e a autorização de entrada. A organização estabeleceu cinco acessos para os fãs, além de sete entradas exclusivas para moradores cadastrados.

Os pontos de triagem destinados ao público com ingresso são:

Acesso 1: Rua Jorge João Saad, até a Rua Glete de Alcântara.

Acesso 2: Avenida Giovanni Gronchi com Rua Marechal do Ar Antônio Appel Neto.

Acesso 6: Avenida Padre Lebret com Rua Rubens do Amaral.

Acesso 7: Avenida Jules Rimet com Rua Sérgio Paulo Freddi.

Acesso 9: Avenida Giovanni Gronchi com Rua José Yasigi.

A triagem está prevista para começar às 8h. Os fãs devem apresentar o ingresso correspondente à data da apresentação para passar pelos bloqueios e seguir até o estádio.

Por que a região terá uma operação especial?

A decisão foi anunciada após fãs sem ingressos começarem a organizar encontros nos arredores do estádio para acompanhar as apresentações do lado de fora. A iniciativa ficou conhecida como "setor calçada" e ganhou força diante da alta procura pelas entradas.

Segundo informações do UOL, mais de 3 milhões de pessoas disputaram ingressos para os shows em São Paulo. Com a concentração prevista de público, a operação busca controlar o acesso às ruas residenciais e organizar o fluxo de pessoas na região.

A orientação da organização é evitar aglomerações nas proximidades do MorumBIS antes do início da triagem e respeitar a data indicada no ingresso. Quem tem entrada para uma apresentação deve planejar a chegada para o dia correspondente, sem antecipar a ida ao estádio durante os outros shows.

Como chegar ao MorumBIS de metrô?

Uma das alternativas é utilizar a Linha 4-Amarela do metrô, com desembarque na estação São Paulo-Morumbi. De lá, é possível seguir a pé até o estádio, em um percurso de aproximadamente 1,5 km.

A caminhada costuma levar de 15 a 20 minutos em condições habituais, mas pode demorar mais em dias de grande movimento. Por isso, vale reservar um tempo extra para chegar ao portão indicado no ingresso.

Quem vem de outras regiões da cidade pode fazer integração com a Linha 4-Amarela por estações como República, Paulista e Luz, conforme o ponto de partida.

Dá para chegar de ônibus?

Sim. A região do MorumBIS conta com linhas de ônibus que atendem o entorno e conexões com a estação São Paulo-Morumbi e o terminal integrado à estação.

Como o melhor itinerário depende do local de origem, vale consultar aplicativos de transporte público antes de sair. Nos dias de show, o trânsito intenso pode alterar o tempo de viagem e os trajetos disponíveis.