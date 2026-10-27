BTS em São Paulo: que horas começa o show e como chegar ao MorumBIS?

BTS em São Paulo: confira os horários da apresentação, as alternativas de transporte público e as orientações para chegar ao estádio (AFP)
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Publicado em 27 de outubro de 2026 às 04h00.
Os ARMYs do Brasil já podem entrar na contagem regressiva para ver o BTS de perto. O grupo sul-coreano desembarca na capital paulista para três apresentações no MorumBIS, nos dias 28, 30 e 31 de outubro, e quem vai acompanhar os shows já pode começar a organizar o trajeto até o estádio.
Os três shows do BTS no MorumBIS estão programados para começar às 20h. A abertura dos portões está prevista para as 16h, permitindo que os fãs cheguem com antecedência e encontrem seus setores.
Confira as datas:
A recomendação é verificar os comunicados oficiais antes de sair de casa, já que orientações de acesso e horários podem receber atualizações.
O estádio fica na Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, no bairro do Morumbi, na Zona Sul de São Paulo.
Antes de sair, confira o endereço, o setor e o portão de entrada indicados no ingresso. Essas informações ajudam a evitar deslocamentos desnecessários ao redor do estádio.
A circulação nas vias do entorno do MorumBIS será controlada, com pontos de triagem para conferir os ingressos e a autorização de entrada. A organização estabeleceu cinco acessos para os fãs, além de sete entradas exclusivas para moradores cadastrados.
Os pontos de triagem destinados ao público com ingresso são:
A triagem está prevista para começar às 8h. Os fãs devem apresentar o ingresso correspondente à data da apresentação para passar pelos bloqueios e seguir até o estádio.
A decisão foi anunciada após fãs sem ingressos começarem a organizar encontros nos arredores do estádio para acompanhar as apresentações do lado de fora. A iniciativa ficou conhecida como "setor calçada" e ganhou força diante da alta procura pelas entradas.
Segundo informações do UOL, mais de 3 milhões de pessoas disputaram ingressos para os shows em São Paulo. Com a concentração prevista de público, a operação busca controlar o acesso às ruas residenciais e organizar o fluxo de pessoas na região.
A orientação da organização é evitar aglomerações nas proximidades do MorumBIS antes do início da triagem e respeitar a data indicada no ingresso. Quem tem entrada para uma apresentação deve planejar a chegada para o dia correspondente, sem antecipar a ida ao estádio durante os outros shows.
Uma das alternativas é utilizar a Linha 4-Amarela do metrô, com desembarque na estação São Paulo-Morumbi. De lá, é possível seguir a pé até o estádio, em um percurso de aproximadamente 1,5 km.
A caminhada costuma levar de 15 a 20 minutos em condições habituais, mas pode demorar mais em dias de grande movimento. Por isso, vale reservar um tempo extra para chegar ao portão indicado no ingresso.
Quem vem de outras regiões da cidade pode fazer integração com a Linha 4-Amarela por estações como República, Paulista e Luz, conforme o ponto de partida.
Sim. A região do MorumBIS conta com linhas de ônibus que atendem o entorno e conexões com a estação São Paulo-Morumbi e o terminal integrado à estação.
Como o melhor itinerário depende do local de origem, vale consultar aplicativos de transporte público antes de sair. Nos dias de show, o trânsito intenso pode alterar o tempo de viagem e os trajetos disponíveis.