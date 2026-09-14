Oasis anuncia nova turnê mundial para 2027; veja datas e locais dos shows

Depois do sucesso da turnê de reunião em 2025, a banda inglesa Oasis confirmou nesta segunda-feira, 14, uma nova sequência de shows para 2027. Os irmãos Liam e Noel Gallagher, que ficaram 15 anos sem subir juntos a um palco antes do retorno do ano passado, vão se apresentar novamente pelo Reino Unido, Europa e Estados Unidos.

A turnê começa em maio, com estreia em Glasgow, na Escócia. Manchester, cidade natal da banda, recebe 11 apresentações no Etihad Stadium, com a primeira em 4 de junho e a última em 26 de junho. Em setembro, o grupo faz mais quatro shows em Knebworth. Por enquanto, não há datas confirmadas no Brasil.

Veja as datas e locais:

Glasgow, Celtic Park: 21, 23, 25, 28 e 29 de maio

21, 23, 25, 28 e 29 de maio Manchester, Etihad Stadium: 4, 6, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25 e 26 de junho

4, 6, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25 e 26 de junho Munique, Allianz Arena: 2 e 3 de julho

2 e 3 de julho Barcelona, Estadi Olímpic Lluís Companys: 10 e 11 de julho

10 e 11 de julho Amsterdã, Johan Cruijff Arena: 16 e 17 de julho

16 e 17 de julho Paris, Stade de France: 23 e 24 de julho

23 e 24 de julho Roma, Stadio Olimpico: 29 e 30 de julho

29 e 30 de julho Boston, Gillette Stadium: 10, 13 e 14 de agosto

10, 13 e 14 de agosto Las Vegas, Allegiant Stadium: 20, 21 e 24 de agosto

20, 21 e 24 de agosto Slane Castle, Irlanda: 4 e 5 de setembro

4 e 5 de setembro Knebworth, Reino Unido: 11, 12, 18 e 19 de setembro

Uma reconciliação que ninguém esperava

O primeiro indício de que a rivalidade entre os irmãos estava perto do fim apareceu em uma entrevista de julho de 2024. Ao comentar o som da banda, Noel disse ao jornalista John Robb: "É difícil explicar. Quando eu cantaria uma música, soaria bem; quando [Liam] cantaria, soaria ótimo."

Dias depois da entrevista, surpreendente por si só, já que Noel vinha criticando o irmão publicamente havia 16 anos, o Oasis anunciou a turnê mundial de retorno. Os ingressos entraram à venda em agosto de 2024 no Reino Unido e na Irlanda.

Dinheiro e idade pesaram na decisão

Segundo Jonathan Dean, do Sunday Times, que revelou a reunião da banda, o acordo teria sido fechado ainda no início das negociações pelos promotores. "Ouvi números falados de que os irmãos Gallagher ganharão 50 milhões de libras cada", afirmou.

A cifra é uma estimativa da Universidade de Birmingham City com base nas 14 datas iniciais da turnê; a instituição projetou que os shows no Reino Unido e na Irlanda poderiam movimentar cerca de 400 milhões de libras somando ingressos e produtos relacionados.

Para Robin Murray, editor de música da revista Clash, o dinheiro é o fator central, mas não o único. "Definitivamente há um elemento de verdade de que são simplesmente duas pessoas, com um vínculo particular, estando no lugar certo na hora certa", disse, lembrando que os irmãos haviam acabado de encerrar seus compromissos solo mais recentes.

Dean reforça que os Gallagher já eram "homens muito ricos de qualquer maneira" antes da turnê, o que sugere outros motivos por trás do reencontro. "Acho que a coisa da família é fundamental. Acho que eles estão mais velhos, e suas idades os fizeram se unir", disse o jornalista à BBC.