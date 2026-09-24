Liam Gallagher revela futuro incerto do Oasis e indica que turnê de 2027 pode ser a última

Liam Gallagher e Noel Gallagher durante a reunião do Oasis nos palcos após mais de uma década de afastamento entre os irmãos. (Paul Bergen / Colaborador/Getty Images)
Repórter
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 17h44.
A banda britânica Oasis confirmou, na semana passada, as primeiras datas da turnê mundial Live 27, que reunirá Liam Gallagher e Noel Gallagher nos palcos em 2027. A agenda inclui América do Norte e Europa, com onze shows em Manchester e seis em Knebworth. Liam afirmou que a série pode ser a última do grupo.
O Oasis confirmou, na semana passada, as primeiras datas da Live 27, nova turnê mundial que reunirá Liam Gallagher e Noel Gallagher nos palcos. A programação inclui apresentações na América do Norte e na Europa, com shows previstos em países como Estados Unidos, França, Irlanda, Alemanha, Itália e Reino Unido.
A agenda da banda terá uma sequência de onze apresentações em Manchester, cidade onde os irmãos nasceram, e seis shows em Knebworth, local que recebeu dois dos concertos mais conhecidos do Oasis em 1996.
A nova turnê acontecerá dois anos depois da Live 25, responsável pela reunião do grupo após mais de uma década de afastamento entre Liam e Noel Gallagher. De acordo com dados da Pollstar, a série de apresentações vendeu mais de 2,2 milhões de ingressos em todo o mundo.
Mesmo com a confirmação de uma nova etapa nos palcos, Liam Gallagher afirmou que a turnê de 2027 pode ser a última do Oasis. Em uma publicação no X, o vocalista declarou que a Live 27 “não é uma turnê de despedida, mas ainda pode ser a nossa última”.
Noel Gallagher também comentou os planos para os próximos shows. Em entrevista à TalkSPORT, o guitarrista afirmou que a nova turnê deve apresentar uma dinâmica diferente em relação à anterior, com menos preocupações relacionadas aos ensaios, à recepção do público e à venda de ingressos.
“Estávamos todos ansiosos da última vez sobre como seriam os ensaios, como a turnê seria recebida e toda aquela preocupação com os ingressos e coisas do tipo. Desta vez vai ser muito mais divertido, vamos dar um show incrível”, afirmou Noel, em declaração reproduzida pela NME.
O músico também explicou que a ideia de realizar uma nova série de shows surgiu ainda durante a Live 25, após a alta procura pelos ingressos. Questionado sobre o futuro do Oasis depois de 2027, Noel respondeu que não tinha uma definição sobre os próximos passos da banda.
O anúncio da nova turnê acontece após o lançamento do documentário Don't Look Back In Anger, produção que acompanha a Live 25 e registra a aproximação dos irmãos Gallagher durante os shows.
Segundo a Rolling Stone, os diretores Will Lovelace e Dylan Southern produziram um documentário de shows que apresenta momentos da turnê e a relação da banda com seus fãs. O longa também terá lançamento no Disney+.
A Live 27 terá apresentações na América do Norte e na Europa. A programação prevê shows nos Estados Unidos, França, Irlanda, Alemanha, Itália e Reino Unido.
O Oasis fará onze apresentações em Manchester, cidade natal de Liam Gallagher e Noel Gallagher, e seis em Knebworth. O local recebeu dois dos concertos mais conhecidos da banda em 1996.
A Live 27 pode ser a última turnê do Oasis, segundo Liam Gallagher. Em uma publicação no X, o vocalista afirmou que a série “não é uma turnê de despedida, mas ainda pode ser a nossa última”.
A Live 25 vendeu mais de 2,2 milhões de ingressos em todo o mundo, de acordo com dados da Pollstar. A turnê marcou a reunião do Oasis após mais de uma década de afastamento entre Liam Gallagher e Noel Gallagher.
Noel Gallagher afirmou à TalkSPORT que a Live 27 deve ser mais divertida e ter menos preocupações com ensaios, recepção do público e venda de ingressos. O guitarrista também disse que a ideia de uma nova turnê surgiu durante a Live 25, após a alta procura por ingressos.
Don't Look Back In Anger acompanha a Live 25 e registra a aproximação dos irmãos Gallagher durante os shows. Segundo a Rolling Stone, o documentário dirigido por Will Lovelace e Dylan Southern apresenta momentos da turnê e a relação do Oasis com os fãs, além de ter lançamento previsto no Disney+.