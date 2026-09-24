Liam Gallagher revela futuro incerto do Oasis e indica que turnê de 2027 pode ser a última

RESUMO ＋ A banda britânica Oasis confirmou, na semana passada, as primeiras datas da turnê mundial Live 27, que reunirá Liam Gallagher e Noel Gallagher nos palcos em 2027. A agenda inclui América do Norte e Europa, com onze shows em Manchester e seis em Knebworth. Liam afirmou que a série pode ser a última do grupo.

O Oasis confirmou, na semana passada, as primeiras datas da Live 27, nova turnê mundial que reunirá Liam Gallagher e Noel Gallagher nos palcos. A programação inclui apresentações na América do Norte e na Europa, com shows previstos em países como Estados Unidos, França, Irlanda, Alemanha, Itália e Reino Unido.

A agenda da banda terá uma sequência de onze apresentações em Manchester, cidade onde os irmãos nasceram, e seis shows em Knebworth, local que recebeu dois dos concertos mais conhecidos do Oasis em 1996.

A nova turnê acontecerá dois anos depois da Live 25, responsável pela reunião do grupo após mais de uma década de afastamento entre Liam e Noel Gallagher. De acordo com dados da Pollstar, a série de apresentações vendeu mais de 2,2 milhões de ingressos em todo o mundo.

Mesmo com a confirmação de uma nova etapa nos palcos, Liam Gallagher afirmou que a turnê de 2027 pode ser a última do Oasis. Em uma publicação no X, o vocalista declarou que a Live 27 “não é uma turnê de despedida, mas ainda pode ser a nossa última”.

Noel Gallagher também comentou os planos para os próximos shows. Em entrevista à TalkSPORT, o guitarrista afirmou que a nova turnê deve apresentar uma dinâmica diferente em relação à anterior, com menos preocupações relacionadas aos ensaios, à recepção do público e à venda de ingressos.

“Estávamos todos ansiosos da última vez sobre como seriam os ensaios, como a turnê seria recebida e toda aquela preocupação com os ingressos e coisas do tipo. Desta vez vai ser muito mais divertido, vamos dar um show incrível”, afirmou Noel, em declaração reproduzida pela NME.

O músico também explicou que a ideia de realizar uma nova série de shows surgiu ainda durante a Live 25, após a alta procura pelos ingressos. Questionado sobre o futuro do Oasis depois de 2027, Noel respondeu que não tinha uma definição sobre os próximos passos da banda.

Documentário mostra bastidores da reunião do Oasis

O anúncio da nova turnê acontece após o lançamento do documentário Don't Look Back In Anger, produção que acompanha a Live 25 e registra a aproximação dos irmãos Gallagher durante os shows.

Segundo a Rolling Stone, os diretores Will Lovelace e Dylan Southern produziram um documentário de shows que apresenta momentos da turnê e a relação da banda com seus fãs. O longa também terá lançamento no Disney+.