Como a remuneração pode manter C-levels além do ciclo ideal de impacto

Planos de retenção podem ajudar empresas, mas exigem equilíbrio para evitar ciclos prolongados de liderança (Inside Creative House/Shutterstock)
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Publicado em 28 de setembro de 2026 às 15h00.
Planos de incentivo de longo prazo, como stock options com vesting de quatro anos e bônus de retenção, podem levar executivos do C-level a permanecer no cargo além do ciclo ideal para evitar perdas financeiras. Levantamentos das consultorias ZRG Partners e PwC situam a permanência média de CEOs em grandes empresas entre três e cinco anos.
Planos de incentivo de longo prazo, pacotes robustos de stock options com vesting de quatro anos e bônus de retenção nasceram com uma premissa nobre, o de alinhar os interesses da liderança aos dos acionistas e reter os melhores talentos.
Na prática, no entanto, muitos desses modelos criaram um efeito colateral silencioso: executivos que permanecem no cargo muito além do seu ciclo ideal de impacto apenas para não "deixar dinheiro na mesa".
Levantamentos globais de consultorias como a ZRG Partners e a PwC apontam que o tempo médio de permanência de um CEO em grandes empresas gira em torno de 3 a 5 anos, enquanto para cadeiras funcionais (como CMO e CHRO) essa média cai para 3 a 4 anos.
Especialistas em governança costumam apontar que a curva de maior entrega de um executivo se consolida entre o 2º e o 4º ano, período suficiente para desenhar a estratégia, implementar as mudanças e colher os frutos.
Depois desse horizonte, a probabilidade de entrar em um modo de gestão de manutenção aumenta significativamente, o que pode acabar prejudicando a produtividade e os resultados da companhia. O problema começa quando o desenho financeiro penaliza quem tem a lucidez de encerrar seu ciclo no auge.
Quando a estrutura de remuneração vincula fatias desproporcionais do patrimônio do executivo a prazos rígidos de calendário, estabelece-se uma inércia perigosa, ou seja, pode haver o bloqueio da oxigenação estratégica. Novas ideias, repertórios contemporâneos e visões desafiadoras deixam de entrar na empresa porque a cadeira não roda no tempo certo.
Além disso, posso afirmar que sem incentivo para uma transição planejada, a saída só acontece quando o modelo se esgota por completo, refletido em quedas consistentes de performance, estagnação cultural ou demissão após anos de desgaste.
O foco deixa de ser "qual é o próximo salto da companhia?" e passa a ser "quantos meses faltam para o próximo lote de ações liberar?".
Um líder maduro reconhece quando já cumpriu a missão para a qual foi contratada. Para que as organizações continuem dinâmicas, os comitês de remuneração e conselhos de administração precisam repensar o formato desses contratos.
Modelos que prevejam transições amigáveis, aceleração parcial de vesting vinculada ao êxito do plano de sucessão ou premiação pelo legado construído podem transformar a saída de um executivo em um movimento estratégico e saudável e não em um tabu que só se resolve na crise.
Incentivos de longo prazo incluem planos de ações, pacotes de stock options com vesting de quatro anos e bônus de retenção. Esses modelos buscam alinhar os interesses da liderança aos dos acionistas e reter talentos.
Levantamentos globais das consultorias ZRG Partners e PwC apontam permanência média de três a cinco anos para CEOs de grandes empresas. Em cargos funcionais, como CMO e CHRO, a média cai para três a quatro anos.
Segundo especialistas em governança citados no texto, a maior entrega de um executivo costuma se consolidar entre o segundo e o quarto ano. Esse período permite definir a estratégia, implementar mudanças e colher resultados.
Os planos podem criar inércia quando vinculam parcelas relevantes do patrimônio do executivo a prazos rígidos. Segundo Alberto Yamada, sócio e diretor da consultoria de capital humano ZRG Partners, essa estrutura pode atrasar a renovação da liderança e bloquear novas ideias e visões estratégicas.
Os contratos podem prever transições amigáveis, aceleração parcial do vesting vinculada ao êxito da sucessão e premiação pelo legado construído. De acordo com Alberto Yamada, comitês de remuneração e conselhos de administração precisam rever esses modelos para transformar a saída em um movimento estratégico.