Como a remuneração pode manter C-levels além do ciclo ideal de impacto

RESUMO ＋ Planos de incentivo de longo prazo, como stock options com vesting de quatro anos e bônus de retenção, podem levar executivos do C-level a permanecer no cargo além do ciclo ideal para evitar perdas financeiras. Levantamentos das consultorias ZRG Partners e PwC situam a permanência média de CEOs em grandes empresas entre três e cinco anos.

Por Alberto Yamada, sócio e diretor na ZRG partners, consultoria de soluções em capital humano.

Planos de incentivo de longo prazo, pacotes robustos de stock options com vesting de quatro anos e bônus de retenção nasceram com uma premissa nobre, o de alinhar os interesses da liderança aos dos acionistas e reter os melhores talentos.

Na prática, no entanto, muitos desses modelos criaram um efeito colateral silencioso: executivos que permanecem no cargo muito além do seu ciclo ideal de impacto apenas para não "deixar dinheiro na mesa".

Levantamentos globais de consultorias como a ZRG Partners e a PwC apontam que o tempo médio de permanência de um CEO em grandes empresas gira em torno de 3 a 5 anos, enquanto para cadeiras funcionais (como CMO e CHRO) essa média cai para 3 a 4 anos.

Especialistas em governança costumam apontar que a curva de maior entrega de um executivo se consolida entre o 2º e o 4º ano, período suficiente para desenhar a estratégia, implementar as mudanças e colher os frutos.

Depois desse horizonte, a probabilidade de entrar em um modo de gestão de manutenção aumenta significativamente, o que pode acabar prejudicando a produtividade e os resultados da companhia. O problema começa quando o desenho financeiro penaliza quem tem a lucidez de encerrar seu ciclo no auge.

Quando a retenção cria inércia estratégica

Quando a estrutura de remuneração vincula fatias desproporcionais do patrimônio do executivo a prazos rígidos de calendário, estabelece-se uma inércia perigosa, ou seja, pode haver o bloqueio da oxigenação estratégica. Novas ideias, repertórios contemporâneos e visões desafiadoras deixam de entrar na empresa porque a cadeira não roda no tempo certo.

Além disso, posso afirmar que sem incentivo para uma transição planejada, a saída só acontece quando o modelo se esgota por completo, refletido em quedas consistentes de performance, estagnação cultural ou demissão após anos de desgaste.

O foco deixa de ser "qual é o próximo salto da companhia?" e passa a ser "quantos meses faltam para o próximo lote de ações liberar?".

O papel da sucessão nos contratos de executivos

Um líder maduro reconhece quando já cumpriu a missão para a qual foi contratada. Para que as organizações continuem dinâmicas, os comitês de remuneração e conselhos de administração precisam repensar o formato desses contratos.

Modelos que prevejam transições amigáveis, aceleração parcial de vesting vinculada ao êxito do plano de sucessão ou premiação pelo legado construído podem transformar a saída de um executivo em um movimento estratégico e saudável e não em um tabu que só se resolve na crise.