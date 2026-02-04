Disney encerra atração histórica após quase 30 anos

O parque Disney’s Animal Kingdom, em Orlando, encerrou no último domingo, 1º , as operações da DinoLand USA, uma de suas áreas originais desde a inauguração do complexo, em 1998.

O espaço, com temática pré-histórica e atrações infantis voltadas ao universo dos dinossauros, funcionou por 28 anos e foi oficialmente desativado para dar lugar a um novo projeto já anunciado pela Disney.

Entre as últimas atrações em operação estavam a atração DINOSAUR, o Dino Institute Shop, o Restaurantosaurus e o Restaurantosaurus Lounge, todos fechados definitivamente nesta data.

O encerramento havia sido comunicado pela Disney em setembro de 2025, quando parte das atrações menores já havia sido desativada para o início das obras.

Novo espaço será inspirado nas Américas Tropicais

A área será substituída por um novo terreno temático chamado Tropical Americas, com 11 acres, inspirado em regiões das Américas do Sul e Central.

Segundo a Disney, o espaço terá ambientação com aparência histórica, semelhante à área de Harambe, no setor africano do parque.

O projeto prevê duas atrações principais. Uma delas será um novo brinquedo do Indiana Jones, descrito como diferente das versões existentes em outros parques, ambientado em um templo Maia preservado.

A segunda atração será baseada no filme Encanto, com uma recriação da casa da família Madrigal. O percurso acompanhará o personagem Antônio em um ambiente que se transforma em floresta tropical.

O espaço central, chamado Pueblo Esperanza, também contará com um dos maiores restaurantes de serviço rápido do complexo.

A Disney informou que a nova área tem previsão de abertura em 2027, mas ainda não divulgou uma data específica.