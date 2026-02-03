Disney escolhe presidente da divisão de parques temáticos como CEO

A Disney anunciou seu novo CEO nesta terça-feira, 3. Assume agora Josh D’Amaro, que atuava como presidente da divisão de parques temáticos.

D’Amaro, de 54 anos, lidera a unidade responsável pela maior parte dos lucros da empresa desde 2020, e sucederá Bob Iger, que ocupou o cargo entre 2005 e 2020 e reassumiu o comando da companhia em 2022.

A decisão encerra uma corrida que se arrastou por mais de um ano e reflete o esforço da empresa em evitar erros do passado. Em 2020, a Disney nomeou Bob Chapek como CEO, mas o demitiu dois anos depois, trazendo Iger de volta ao cargo em uma reviravolta corporativa.

O processo foi conduzido pelo chairman James Gorman, que ingressou no conselho em 2024, após liderar uma sucessão bem avaliada no Morgan Stanley. Na escolha de Chapek, Iger ainda ocupava a presidência do conselho.

A jornada de D’Amaro na Disney

D’Amaro ingressou na companhia em 1998, após atuar na fabricante de lâminas Gillette. Sua trajetória foi marcada por passagens de liderança nas operações de parques temáticos da Disney na Califórnia, Hong Kong e Flórida.

Atualmente, ele lidera a divisão de experiências, responsável por um plano de investimento de US$ 60 bilhões na expansão dos resorts da Disney e quase o dobro da frota de navios de cruzeiro. Josh D’Amaro também esteve à frente da compra de uma participação de US$ 1,5 bilhão na Epic Games, desenvolvedora do jogo Fortnite.

A divulgação do balanço financeiro do primeiro trimestre fiscal da companhia está prevista para segunda-feira. Em documento regulatório publicado em janeiro, a Disney reiterou a intenção de anunciar seu novo CEO até o início de 2026. A assembleia anual de acionistas está marcada para 18 de março. Em 2020, a nomeação de Chapek foi anunciada duas semanas antes da assembleia-geral daquele ano.