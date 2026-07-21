'Garota Infernal 2' deve trazer Megan Fox de volta ao papel de Jennifer

Megan Fox está confirmada em "Garota Infernal 2", sequência do terror lançado em 2009 que se transformou em um fenômeno cult ao longo dos anos, segundo informações do site Dread Central. A informação ainda aguarda anúncio oficial do estúdio, mas reforça o avanço da produção, que já reúne a equipe criativa do filme original.

Megan Fox deve reviver Jennifer

De acordo com o portal, Megan Fox voltará a interpretar Jennifer, protagonista do primeiro longa. A sequência será produzida pela Disney e contará novamente com direção de Karyn Kusama e roteiro de Diablo Cody, dupla responsável pelo sucesso do original.

O Dread Central já acertou previsões semelhantes no passado. O site antecipou detalhes sobre o elenco da prequela de "Invocação do Mal", informações que mais tarde foram confirmadas oficialmente.

As filmagens estão previstas para começar em outubro, em Vancouver, no Canadá. Até o momento, Amanda Seyfried, que interpretou Needy no longa de 2009, ainda não foi oficialmente confirmada no elenco.

Nos últimos anos, Seyfried e a própria Diablo Cody deram entrevistas indicando que uma continuação estava em desenvolvimento. Em março deste ano, a roteirista revelou que já trabalhava no roteiro, enquanto Kusama confirmou que o projeto seguia avançando.

"Sim, quero fazer uma sequência. Não terminei com Garota Infernal. Só preciso encontrar parceiros que acreditem nisso tanto quanto eu.", revelou ao Bloody Disgusting.

O legado de um clássico cult

Lançado em 2009 pela então 20th Century Fox, "Garota Infernal" acompanha Jennifer, uma líder de torcida que, após um ritual malsucedido, transforma-se em uma súcubo e passa a caçar colegas da escola. Na época, o longa dividiu opiniões, mas conquistou uma nova geração de fãs ao longo dos anos e hoje é tratado como um dos principais títulos cult do terror dos anos 2000.