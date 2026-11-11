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Dia dos Solteiros: confira 7 filmes em que ficar solteiro é o final feliz

As protagonistas desta seleção terminam suas histórias solteiras e encontram motivos para comemorar que vão da primeira casa a uma travessia pelo oceano

Filmes sobre solteiros: entre comédias, dramas e uma aventura da Pixar, a seleção reúne sete filmes em que o público torce por uma protagonista que termina solteira (Barbie/Reprodução)

Filmes sobre solteiros: entre comédias, dramas e uma aventura da Pixar, a seleção reúne sete filmes em que o público torce por uma protagonista que termina solteira (Barbie/Reprodução)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 06h42.

Última atualização em 11 de novembro de 2026 às 07h30.

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Dia dos Solteiros, comemorado nesta quarta-feira, 11, celebra a independência e o amor-próprio. A data tem origem chinesa e é lembrada no Brasil em dias diferentes: 11 de novembro e 15 de agosto.

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O Dia dos Solteiros, celebrado nesta quarta-feira, 11, é uma data para valorizar o amor-próprio, a independência e o prazer da própria companhia. A comemoração de novembro vem da China, conhecida como Guanggun Jie ou Dia do Duplo 11, em referência à data de 11 de novembro. No Brasil, a data também é celebrada em 15 de agosto.

Para entrar no clima, a EXAME selecionou sete filmes que mostram que terminar solteiro também pode ser um final feliz.

1. 'Como Ser Solteira' (2016)

Alice pede um tempo ao namorado da faculdade e vai morar em Nova York, onde faz amizade com Robin (Rebel Wilson). A nova rotina inclui festas, encontros e tentativas de entender se a vontade de voltar para o ex tem a ver com amor ou com o conforto de uma relação conhecida.

A viagem ao Grand Canyon dá ao final um sentido que vai além do status de relacionamento. Alice realiza um plano que já tinha antes de saber com quem ficaria. A última cena mostra o que muda quando ela decide fazer a viagem por conta própria.

Onde assistir: Prime Video.

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2. 'Alguém Especial' (2019)

Jenny (Gina Rodriguez) consegue um emprego em São Francisco, e o namorado, Nate (Lakeith Stanfield), termina a relação de nove anos. Antes de deixar Nova York, a jornalista musical sai com as amigas Blair e Erin para uma última aventura na cidade.

A despedida tem espaço para a saudade de Nate e para a empolgação com o novo trabalho. O final feliz está em Jenny seguir com a mudança, mesmo sentindo a perda. A noite com as amigas dá a ela uma lembrança de Nova York que pertence às três.

Onde assistir: Netflix.

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3. 'O Sorriso de Mona Lisa' (2003)

Em 1953, Katherine Watson (Julia Roberts) chega ao colégio feminino Wellesley para ensinar história da arte. Em sala, ela provoca as alunas a pensar sobre o futuro que querem para si, em uma época em que o casamento era tratado como o destino esperado para elas.

Katherine também coloca suas escolhas à prova. Ela recusa um pedido de casamento e, no fim do ano letivo, decide deixar Wellesley. Na cena final, as alunas pedalam ao lado do táxi da professora para se despedir. É a turma, que passou o filme questionando as decisões de Katherine, que vai atrás dela para dar o último adeus.

Onde assistir: HBO Max.

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4. 'Lady Bird: A Hora de Voar' (2017)

Christine (Saoirse Ronan), que prefere ser chamada de Lady Bird, passa o último ano do ensino médio sonhando em sair de Sacramento. Os namoros fazem parte dessa fase, mas é a relação com a mãe, Marion (Laurie Metcalf), que ganha a última cena.

Depois de se mudar para estudar na Costa Leste, a jovem deixa uma mensagem de voz para a mãe e agradece pela vida que teve em Sacramento. A distância que ela tanto queria dá espaço para reconhecer o afeto pela cidade e pela família.

Onde assistir: MUBI.

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5. 'A Pior Pessoa do Mundo' (2021)

Julie (Renate Reinsve) atravessa dois relacionamentos e experimenta caminhos profissionais enquanto tenta entender o que quer da vida adulta. O filme acompanha essas mudanças sem tirar de cena o peso das escolhas e das perdas.

No epílogo, Julie trabalha como fotógrafa. Ela vê de longe Eivind, seu ex, com outra mulher e um bebê. Depois, volta às fotos que está editando. É um final discreto para uma personagem que passou o filme testando futuros possíveis e enfim encontrou um trabalho que faz sentido para ela.

Onde assistir: Prime Video (com complemento de assinatura ou aluguel e compra)

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6. 'Barbie' (2023)

Ken (Ryan Gosling) quer ser o namorado de Barbie (Margot Robbie), mas os dois terminam a história descobrindo que podem fazer escolhas por conta própria. Para Barbie, isso significa deixar a Barbielândia e assumir uma vida humana.

Greta Gerwig fecha o filme com uma piada. Barbie chega a uma recepção, numa cena que parece encaminhá-la para uma entrevista de emprego, e anuncia que veio à ginecologista. Depois de viver como uma boneca, ela comemora a nova vida com uma consulta de rotina.

Onde assistir: HBO Max.

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7. 'Valente' (2012)

Quando descobre que os filhos dos outros clãs vão disputar sua mão em casamento, a princesa Merida resolve entrar na competição. Na prova de arco e flecha, ela pega o próprio arco e acerta os três alvos para reivindicar o direito de decidir com quem vai se casar.

A disputa abre uma briga com a rainha Elinor, sua mãe, que acaba transformada em ursa por um feitiço. No fim da aventura, as duas se reconciliam e os clãs concordam que os jovens poderão escolher quando e com quem se casar. Merida termina solteira, e a cena que celebra essa liberdade é um passeio a cavalo com a mãe.

Onde assistir: Disney+.

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