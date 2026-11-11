Arquivo do Google Drive abre sem internet? Como deixar documentos off-line antes de viajar

Google Drive off-line: arquivos precisam ser preparados com internet antes da viagem (Nicolas Economou/Getty Images)
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Publicado em 11 de novembro de 2026 às 07h00.
O artigo explica como preparar arquivos do Google Drive para uso offline durante viagens. Ele detalha os passos para deixar documentos disponíveis sem conexão na versão móvel e desktop, além de listar formatos compatíveis e diferenças entre download e marcação offline. O texto também oferece dicas práticas para evitar problemas comuns ao acessar arquivos sem internet.
O Google Drive abre arquivos sem internet, mas só aqueles que foram preparados antes, com Wi-Fi ou dados móveis ligados. Por padrão, tudo fica na nuvem: sem conexão, o app mostra o nome do arquivo e uma mensagem de erro. Para usar o Google Drive off-line numa viagem, cada documento precisa ser marcado como disponível off-line ou baixado no aparelho ainda em casa.
O processo leva poucos minutos e muda conforme o dispositivo. No celular, a marcação é feita por arquivo. No computador, exige uma configuração inicial no navegador.
A página de ajuda do Google Drive descreve o caminho em três passos, que devem ser feitos com conexão ativa:
O app baixa uma cópia para a memória do celular. Quando o download termina, um ícone de verificação aparece ao lado do nome do arquivo. Para marcar vários de uma vez, toque e segure sobre um arquivo, selecione os demais e use o mesmo menu.
Para conferir o que já está salvo, abra o Drive (ou os apps Documentos, Planilhas e Apresentações), toque no Menu, o ícone de três linhas, e entre em Off-line. Os arquivos preparados ficam reunidos nessa área.
No app do Google Drive para iOS, o caminho é parecido: toque nos três pontos ao lado do arquivo e ative a chave Disponível off-line. A lista dos itens salvos também fica em Menu > Off-line.
Para PDFs e imagens, outra saída no iPhone é tocar em Abrir em ou Enviar uma cópia e salvar o arquivo no app Arquivos, que funciona sem conexão.
A documentação do Google cita os formatos próprios da empresa: Documentos, Planilhas e Apresentações Google. Nesses arquivos, é possível ler e editar sem conexão. As alterações ficam guardadas no aparelho e sincronizam com a nuvem quando a internet volta.
No Android, o app também aceita marcar como off-line PDFs, imagens e arquivos do Word, Excel e PowerPoint. Nesses casos, o arquivo abre para leitura, mas a edição depende de um app compatível instalado no celular, como o Microsoft Office.
As duas opções garantem acesso sem internet, mas funcionam de jeitos diferentes:
Para documentos que não mudam, como cartão de embarque, voucher de hotel, apólice de seguro-viagem e ingressos, o download é a opção mais segura. Para um roteiro compartilhado que ainda recebe ajustes, a marcação off-line mantém a versão mais próxima da atual. Quem não quer correr risco pode usar as duas.
No notebook, a configuração é feita uma única vez no navegador. O Google exige o Chrome ou o Microsoft Edge, fora da janela anônima, além de espaço livre no disco. O passo a passo:
A configuração geral salva só os arquivos abertos há pouco tempo. Um documento esquecido há meses só fica acessível se for marcado à mão, como no quinto passo.
Desde setembro de 2021, a versão web também permite marcar PDFs, imagens e arquivos do Office como off-line, segundo o Google. Sem internet, eles abrem pelos programas instalados no computador. Quem usa o app Drive para computador pode clicar com o botão direito em arquivos ou pastas inteiras e ativar o acesso off-line.
Não. No app do Drive para Android e iPhone, a marcação vale para arquivos, não para pastas. A saída é criar uma pasta "Viagem" só com os documentos essenciais, abrir a pasta, selecionar todos os arquivos e aplicar Tornar disponível off-line ao grupo.
Quando o arquivo falha fora da rede, a causa costuma estar em um destes pontos:
O teste no modo avião é a forma de confirmar que tudo abre sem rede. Se algum arquivo falhar, ainda há conexão para refazer a marcação antes de sair.
Sim. A marcação baixa uma cópia do arquivo para o aparelho, o que exige Wi-Fi ou dados móveis. Depois disso, o arquivo abre sem conexão.
Sim. A cópia fica na memória interna do aparelho. PDFs longos e apresentações com muitas imagens pedem mais espaço livre.
Documentos, Planilhas e Apresentações Google podem ser editados off-line. As mudanças sincronizam com a nuvem quando a conexão volta. Arquivos do Office e PDFs dependem de um app compatível no aparelho.
Sim. No Android e no computador, PDFs podem ser marcados como disponíveis off-line. Outra opção é baixar o arquivo e abri-lo por um leitor de PDF.
No celular, não: a marcação é feita por arquivo. No computador, o app Drive para computador permite ativar o acesso off-line em pastas inteiras.
Será preciso encontrar uma conexão, mesmo que por alguns minutos, para marcar o arquivo como off-line ou baixá-lo.