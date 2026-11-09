Quando estreia a 3ª temporada de 'O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder'? Veja o que esperar

Cinco anos depois da queda de Eregion, o exército de Sauronjá tomou boa parte da Terra-média. Em Mordor, o vilão se prepara para forjar o Um Anel, enquanto elfos, anões, humanos e magos precisam se unir para conter seu avanço. É nesse ponto que a série "O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder" retoma a história.

A terceira temporada estreia nesta quarta-feira, 11, no Prime Video, com quatro episódios de uma vez. A série volta pouco mais de dois anos após o final da segunda temporada, exibido em outubro de 2024.

Quando saem os episódios da terceira temporada?

O Prime Video vai lançar os oito episódios em três quartas-feiras. A estreia reúne metade da temporada, e os dois últimos capítulos chegam em 25 de novembro.

11 de novembro — episódios 1 a 4.

— episódios 1 a 4. 18 de novembro — episódios 5 e 6.

— episódios 5 e 6. 25 de novembro — episódios 7 e 8.

As duas primeiras temporadas, com 16 episódios ao todo, estão disponíveis no catálogo do Prime Video.

Qual é a trama da terceira temporada?

Cinco anos após a queda de Eregion, Sauron (Charlie Vickers) já conquistou boa parte da Terra-média. No fim da segunda temporada, Galadriel(Morfydd Clark) escapou do confronto com o vilão, levando seu anel élfico, mas ele ficou com os nove anéis destinados aos homens.

Agora instalado na recém-concluída torre de Barad-dûr, em Mordor, Sauron se prepara para forjar o Um Anel e dominar os povos que ainda resistem. A criação do artefato liga a série à história de Frodo: milhares de anos depois, a Sociedade do Anel terá a missão de destruí-lo.

Com o avanço do exército de Sauron, Elrond (Robert Aramayo) e Gil-galad (Benjamin Walker) estão entre os elfos que resistem em Lindon e Valfenda. Em Khazad-dûm, os anões se refugiam nas montanhas, enquanto Durin IV (Owain Arthur) enfrenta tensões dentro da própria família.

Em Númenor, a disputa entre facções coloca o reino insular à beira de uma guerra civil. Já no leste da Terra-média, Gandalf (Daniel Weyman) recorre à magia e à persuasão para conter o avanço das forças de Sauron em Rhûn.

Ator de 'Stranger Things' vive o marido de Galadriel

Jamie Campbell Bower, o Vecna de "Stranger Things", entra no elenco como Celeborn, marido de Galadriel, que estava desaparecido há anos. Sua chegada retoma uma história pessoal da elfa em meio à guerra. Outro reforço é Zubin Varla, de "Andor", como Khamûl, um personagem vindo de Rhûn.

Entre as novidades estão Eddie Marsan como Thrain, irmão mais velho de Durin IV, e Andrew Richardson como Anárion, filho de Elendil e irmão de Isildur. Adam Young interpreta o orc Marnûkh, e Simon Pegg dá voz ao Balrog no áudio original.

A série terá uma quarta temporada?

O Prime Video ainda não anunciou a renovação de "O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder". Segundo o The Hollywood Reporter, a série foi planejada para ter cinco temporadas e a quarta já está em desenvolvimento, com a expectativa de que as filmagens comecem no Reino Unido nos primeiros meses de 2027.

Confira o trailer de 'Senhor dos Anéis: Anéis de Poder'