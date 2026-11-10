Qual a música mais ouvida da semana? 'Choosin' Texas' ocupa top 1 da Billboard pela 27ª vez

Uma música country sobre um homem que volta para o Texas e para um antigo amor ocupa o primeiro lugar da Billboard Hot 100. "Choosin’ Texas", de Ella Langley, manteve a liderança nesta semana e chegou a 27 semanas no topo, de um total de 55 na parada.

A Hot 100 reúne as músicas mais populares da semana nos Estados Unidos, de todos os gêneros. A Billboard monta a lista com dados de reproduções em plataformas digitais, audiência nas rádios e vendas compilados pela Luminate.

O recorde de 'Choosin’ Texas' na Billboard

A faixa chegou ao primeiro lugar em fevereiro. Em setembro, na 23ª semana de liderança, superou as 22 de "All I Want for Christmas Is You", de Mariah Carey, e assumiu o recorde de permanência no topo desde a criação da Hot 100, em 1958. A edição de novembro amplia essa marca para 26 semanas.

Lançada em outubro de 2025, "Choosin’ Texas" integra "Dandelion", segundo álbum de estúdio de Langley. Na letra, a narradora percebe que vai perder o homem que ama para uma mulher do Texas. A composição, assinada por Langley, Miranda Lambert, Luke Dick e Joybeth Taylor, cita a cidade de Abilene e "Amarillo by Morning", na voz de George Strait. Lambert também faz vocais de apoio.

Confira o top 10 da Billboard Hot 100

Com alta de 87% na semana que incluiu o Halloween, "Thriller", do Michael Jackson, alcançou sua melhor posição na Hot 100. O pico anterior do clássico de Michael Jackson era o quarto lugar, registrado em março de 1984.

"Dracula", de Tame Impala e Jennie, subiu do quinto para o terceiro lugar. A parceria levou 58 semanas para chegar ao pódio, a trajetória mais longa até o top 3 na história da parada.

"Housewife", de Tate McRae, caiu para o quarto lugar após passar suas duas primeiras semanas em segundo. Stella Lefty e Morgan Wallen perderam duas posições cada, enquanto Adéla recuou uma.

Na parte final do top 10, Karol G e Ariana Grande avançaram uma posição cada. Olivia Rodrigo voltou ao grupo com "Stupid Song", que subiu do 12º para o décimo lugar.