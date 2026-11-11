Dia dos Solteiros: 7 filmes para quem já saiu de um encontro querendo ir embora

Dia dos Solteiros: seleção reúne sete filmes sobre términos, amizades e recomeços para assistir em 11 de novembro (Divulgação/ IMDB)
Estagiária de Jornalismo
Publicado em 11 de novembro de 2026 às 07h05.
Dia dos Solteiros, celebrado em 11 de novembro, é uma oportunidade para solteiros desfrutarem de sua independência. A EXAME sugere sete filmes disponíveis em plataformas de streaming para celebrar o dia, abordando temas de relacionamentos desfeitos, amizades e vida solteira. Os filmes combinam histórias de vingança romântica, reflexões sobre término e aventuras de grupos de amigos.
O Dia dos Solteirosé comemorado internacionalmente nesta quarta-feira, 11 de novembro, e é o momento perfeito para você deixar a paixão, os presentes e os relacionamentos de lado e aproveitar sua própria companhia.
Neste dia, filmes que refletem sobre amizade ou histórias de amor que não deram certo podem ser a escolha perfeita para uma noite relaxante.
Pensando nisso, a EXAME separou sete filmes para os solteiros curtirem essa quarta-feira tão especial. Confira:
Streaming: Disney+
Sinopse: Depois de descobrirem que estão namorando o mesmo homem, três estudantes de escolas diferentes se unem para uma vingança. Elas pedem a ajuda de uma garota nova na cidade e conspiram para quebrar o coração dele, enquanto destroem sua reputação.
Streaming: Disney+
Sinopse: Um escritor se surpreende quando sua namorada, Summer, termina o namoro repentinamente. Com isso, ele relembra vários momentos dos 500 dias que passaram juntos para tentar descobrir quando seu caso de amor acabou.
Streaming: HBO Max
Sinopse: Um grupo de homens e mulheres de Baltimore navega pela emoção dos primeiros encontros e pelos problemas da vida de casado enquanto tentam interpretar os sinais enviados pelo sexo oposto, com a esperança de ser a exceção à regra.
Streaming:Amazon Prime Video
Sinopse: Quatro amigas de longa data viajam para New Orleans para o Essence Festival, onde irmandades são retomadas, lados selvagens são redescobertos e acontecem muita dança, bebida e romance.
Streaming: Amazon Prime Video
Sinopse: Alice é uma jovem que acaba de ficar solteira. Com a ajuda de sua amiga Robin, ela aprende a tirar proveito de seu novo status na cidade de Nova York, onde todo mundo espera encontrar sua alma gêmea.
Streaming: Netflix
Sinopse: Após anos juntos, Nicole e Charlie veem seu casamento ruir. Charlie é um diretor de sucesso e Nicole uma atriz que deixou sua carreira de lado. Em meio a discussões e ressentimento, os dois tentam salvar o que resta de sua relação.
Streaming: Netflix
Sinopse: A jornalista musical Jenny enfrenta o fim de um relacionamento, mas se prepara para recomeçar em uma aventura com suas melhores amigas.
Glossário
O que é Dia dos Solteiros?
Celebração anual em 11 de novembro que celebra a independência e a vida solteira.
O que é (500) Dias com Ela?
Filme de 2009 sobre um homem que relembra os 500 dias de relacionamento após o término repentino.
O que é Amazon Prime Video?
Plataforma de streaming da Amazon que oferece filmes, séries e conteúdo original.
O que é Netflix?
Serviço de streaming que oferece uma ampla biblioteca de filmes, séries e produções originais.