Dia dos Solteiros: 7 filmes para quem já saiu de um encontro querendo ir embora

O Dia dos Solteirosé comemorado internacionalmente nesta quarta-feira, 11 de novembro, e é o momento perfeito para você deixar a paixão, os presentes e os relacionamentos de lado e aproveitar sua própria companhia.

Neste dia, filmes que refletem sobre amizade ou histórias de amor que não deram certo podem ser a escolha perfeita para uma noite relaxante.

Pensando nisso, a EXAME separou sete filmes para os solteiros curtirem essa quarta-feira tão especial. Confira:

1. 'Todas Contra John' (2006)

Streaming: Disney+

Sinopse: Depois de descobrirem que estão namorando o mesmo homem, três estudantes de escolas diferentes se unem para uma vingança. Elas pedem a ajuda de uma garota nova na cidade e conspiram para quebrar o coração dele, enquanto destroem sua reputação.

2. ' (500) Dias com Ela ' (2009)

Streaming: Disney+

Sinopse: Um escritor se surpreende quando sua namorada, Summer, termina o namoro repentinamente. Com isso, ele relembra vários momentos dos 500 dias que passaram juntos para tentar descobrir quando seu caso de amor acabou.

3. 'Ele Não Está Tão a Fim de Você' (2009)

Streaming: HBO Max

Sinopse: Um grupo de homens e mulheres de Baltimore navega pela emoção dos primeiros encontros e pelos problemas da vida de casado enquanto tentam interpretar os sinais enviados pelo sexo oposto, com a esperança de ser a exceção à regra.

4. 'Viagem das Garotas' (2017)

Streaming:Amazon Prime Video

Sinopse: Quatro amigas de longa data viajam para New Orleans para o Essence Festival, onde irmandades são retomadas, lados selvagens são redescobertos e acontecem muita dança, bebida e romance.

5. 'Como Ser Solteira' (2016)

Streaming: Amazon Prime Video

Sinopse: Alice é uma jovem que acaba de ficar solteira. Com a ajuda de sua amiga Robin, ela aprende a tirar proveito de seu novo status na cidade de Nova York, onde todo mundo espera encontrar sua alma gêmea.

6. "História de um Casamento" (2019)

Streaming: Netflix

Sinopse: Após anos juntos, Nicole e Charlie veem seu casamento ruir. Charlie é um diretor de sucesso e Nicole uma atriz que deixou sua carreira de lado. Em meio a discussões e ressentimento, os dois tentam salvar o que resta de sua relação.

7. "Alguém Especial" (2019)

Streaming: Netflix

Sinopse: A jornalista musical Jenny enfrenta o fim de um relacionamento, mas se prepara para recomeçar em uma aventura com suas melhores amigas.