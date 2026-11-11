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Dia dos Solteiros: 7 filmes para quem já saiu de um encontro querendo ir embora

De comédias românticas a histórias de superação e amizade, confira sete filmes para assistir no Dia dos Solteiros e onde encontrá-los no streaming

Dia dos Solteiros: seleção reúne sete filmes sobre términos, amizades e recomeços para assistir em 11 de novembro (Divulgação/ IMDB)

Dia dos Solteiros: seleção reúne sete filmes sobre términos, amizades e recomeços para assistir em 11 de novembro (Divulgação/ IMDB)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de Jornalismo

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 07h05.

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Dia dos Solteiros, celebrado em 11 de novembro, é uma oportunidade para solteiros desfrutarem de sua independência. A EXAME sugere sete filmes disponíveis em plataformas de streaming para celebrar o dia, abordando temas de relacionamentos desfeitos, amizades e vida solteira. Os filmes combinam histórias de vingança romântica, reflexões sobre término e aventuras de grupos de amigos.

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O Dia dos Solteirosé comemorado internacionalmente nesta quarta-feira, 11 de novembro, e é o momento perfeito para você deixar a paixão, os presentes e os relacionamentos de lado e aproveitar sua própria companhia.

Neste dia, filmes que refletem sobre amizade ou histórias de amor que não deram certo podem ser a escolha perfeita para uma noite relaxante.

Pensando nisso, a EXAME separou sete filmes para os solteiros curtirem essa quarta-feira tão especial. Confira:

1. 'Todas Contra John' (2006)

Streaming: Disney+

Sinopse: Depois de descobrirem que estão namorando o mesmo homem, três estudantes de escolas diferentes se unem para uma vingança. Elas pedem a ajuda de uma garota nova na cidade e conspiram para quebrar o coração dele, enquanto destroem sua reputação.

2. '(500) Dias com Ela' (2009)

Streaming: Disney+

Sinopse: Um escritor se surpreende quando sua namorada, Summer, termina o namoro repentinamente. Com isso, ele relembra vários momentos dos 500 dias que passaram juntos para tentar descobrir quando seu caso de amor acabou.

3. 'Ele Não Está Tão a Fim de Você' (2009)

Streaming: HBO Max

Sinopse: Um grupo de homens e mulheres de Baltimore navega pela emoção dos primeiros encontros e pelos problemas da vida de casado enquanto tentam interpretar os sinais enviados pelo sexo oposto, com a esperança de ser a exceção à regra.

4. 'Viagem das Garotas' (2017)

Streaming:Amazon Prime Video

Sinopse: Quatro amigas de longa data viajam para New Orleans para o Essence Festival, onde irmandades são retomadas, lados selvagens são redescobertos e acontecem muita dança, bebida e romance.

5. 'Como Ser Solteira' (2016)

Streaming: Amazon Prime Video

Sinopse: Alice é uma jovem que acaba de ficar solteira. Com a ajuda de sua amiga Robin, ela aprende a tirar proveito de seu novo status na cidade de Nova York, onde todo mundo espera encontrar sua alma gêmea. 

6. "História de um Casamento" (2019)

Streaming: Netflix

Sinopse: Após anos juntos, Nicole e Charlie veem seu casamento ruir. Charlie é um diretor de sucesso e Nicole uma atriz que deixou sua carreira de lado. Em meio a discussões e ressentimento, os dois tentam salvar o que resta de sua relação.

7. "Alguém Especial" (2019)

Streaming: Netflix

Sinopse: A jornalista musical Jenny enfrenta o fim de um relacionamento, mas se prepara para recomeçar em uma aventura com suas melhores amigas.

Glossário

O que é Dia dos Solteiros?

Celebração anual em 11 de novembro que celebra a independência e a vida solteira.

O que é (500) Dias com Ela?

Filme de 2009 sobre um homem que relembra os 500 dias de relacionamento após o término repentino.

O que é Amazon Prime Video?

Plataforma de streaming da Amazon que oferece filmes, séries e conteúdo original.

O que é Netflix?

Serviço de streaming que oferece uma ampla biblioteca de filmes, séries e produções originais.

Acompanhe tudo sobre:FilmesStreaming

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