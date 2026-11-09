Disney fecha acordo com Adobe para levar IA a parques

A Disney fechou uma parceria de vários anos com a Adobe para desenvolver modelos próprios de inteligência artificial e acelerar a criação de projetos para parques, cruzeiros, estúdios e a ESPN. O acordo foi anunciado nesta segunda-feira, 9, durante o Adobe MAX.

A tecnologia será adaptada aos personagens, cenários e estilos visuais da companhia. Segundo o anúncio, os modelos serão desenvolvidos com o Firefly Foundry, plataforma da Adobe para empresas que precisam de IA personalizada, com participação das equipes criativas da Disney.

O que muda nos parques da Disney

A área de pesquisa da Walt Disney Imagineering já usa uma ferramenta que transforma desenhos feitos à mão em artes conceituais finalizadas. Outra gera imagens alinhadas à identidade das franquias.

À Reuters, Kyle Laughlin, vice-presidente sênior de tecnologia e engenharia de pesquisa e desenvolvimento da Disney, afirmou que etapas criativas que levavam meses passaram a ser realizadas em horas ou dias. Segundo ele, testar mais versões antes da construção ajuda a evitar alterações caras no local.

Laughlin disse ainda que as ferramentas não têm o objetivo de substituir profissionais da Imagineering. O ganho de velocidade citado se refere ao processo criativo, não ao prazo total para construir uma atração.

IA também chegará aos estúdios e à ESPN

A Adobe dará à Disney acesso antecipado a tecnologias como Firefly, Photoshop e Premiere, além de apoio de engenharia e pesquisa. No StudioLAB, laboratório dos estúdios, a colaboração buscará novas formas de organizar o trabalho criativo.

Na ESPN, a proposta é explorar aplicações de IA para aproximar o público do conteúdo esportivo e aproveitar o acervo da emissora. O comunicado diz que projetos conjuntos já estão em andamento, mas não detalha um calendário de lançamento ao público.

Uma aposta em IA com controle sobre as marcas

O anúncio reforça o uso de ferramentas privadas, ajustadas ao universo da Disney. A empresa e a Adobe apresentam a participação dos artistas e a proteção das obras como princípios da parceria. Não se trata do lançamento de um gerador público de personagens.

O movimento ocorre em meio à pressão por custos. Segundo informação da Bloomberg citada pela Reuters, a Disney considerava milhares de cortes de empregos e havia pedido a alguns gestores que buscassem economia anual de 20%. O acordo anunciado não estabelece uma relação direta entre esses cortes e as novas ferramentas.

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Perguntas frequentes

O que Disney e Adobe vão desenvolver? Modelos próprios de IA generativa para apoiar projetos de parques, cruzeiros, estúdios e conteúdo esportivo.

O que é o Firefly Foundry? É a plataforma da Adobe usada para criar modelos de inteligência artificial personalizados para empresas.