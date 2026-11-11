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Dia dos Solteiros: 5 destinos para a sua primeira viagem sozinho

De uma aula de surfe em Itacaré a um passeio pelos murais de Cartagena, veja onde conhecer gente enquanto viaja por conta própria

Viagem solo: passeios de barco, caminhadas guiadas e turmas de surfe ajudam a puxar conversa com outros viajantes (Pekic/Getty Images)

Viagem solo: passeios de barco, caminhadas guiadas e turmas de surfe ajudam a puxar conversa com outros viajantes (Pekic/Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 05h14.

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Viajar sozinho pela primeira vez fica mais fácil em destinos onde dá para explorar a pé, conhecer gente no hostel e marcar um passeio em grupo. Assim, você pode ter companhia em parte da viagem e seguir seu próprio roteiro no resto do tempo.

Para o Dia dos Solteiros, celebrado internacionalmente no dia 11 de novembro, a EXAME reuniu cinco destinos para quem quer fazer a primeira viagem solo.

1. Itacaré (BA) — aula de surfe e fim de tarde na Pituba

Em Itacaré, o surfe organiza boa parte da rotina de quem visita a cidade. A Praia da Tiririca é um ponto de encontro de surfistas, e as escolas locais oferecem aulas para iniciantes, sendo uma boa opção para fazer amizades.

Se hospedar num hostel na Rua Pituba também coloca os turistas no coração da cidade e perto de mais pessoas que também estão dispostas a fazer amizade.

2. Pipa (RN) — hostels e bares no mesmo centrinho

Em Pipa, a Avenida Baía dos Golfinhos concentra bares, restaurantes e casas noturnas. Há hostels perto da avenida, da Praia do Centro e da Praia do Amor. Quem fica nessa área consegue marcar um encontro com outros hóspedes e seguir a pé para a noite.

O centrinho compacto ajuda a esbarrar de novo em quem você conheceu na véspera. Dá para encontrar a turma do hostel na praia durante o dia e voltar a vê-la à noite, quando a avenida ganha movimento. Para quem quer praia e fervo no mesmo roteiro, Pipa é uma das escolhas mais diretas da lista.

3. Buenos Aires (Argentina) — noites em Palermo

Em Palermo Soho, dá para começar a noite no hostel e seguir a pé para os bares do bairro. A região reúne hospedagens, restaurantes e bares. Para quem viaja solo, vale procurar um hostel com programação coletiva. Um jantar entre hóspedes já pode render companhia para sair.

De dia, o encontro pode ser em San Telmo, bairro ligado ao tango. Uma aula em grupo dá assunto para puxar conversa e pode virar um convite para conhecer uma milonga, onde os frequentadores se reúnem para dançar.

4. Garopaba (SC) — surfe e noites no centrinho da Ferrugem

A Praia da Ferrugem é a melhor base em Garopaba para quem quer viajar solo e sair à noite. O movimento se concentra no centrinho, onde ficam bares e opções de hospedagem. No verão, dá para passar o dia na praia e combinar com a turma do hostel de sair a pé à noite.

5. Cartagena (Colômbia) — hostels, salsa e rua cheia em Getsemaní

Getsemaní, ao lado do centro amuralhado, é o bairro para ficar de olho em Cartagena. A Plaza de la Trinidad funciona como ponto de encontro. Dá para começar a noite na praça, onde há comida de rua, e seguir para um bar com salsa.

Durante o dia, um passeio guiado pelos murais do bairro já rende assunto para conversar com outros viajantes. Quem quiser levar o encontro para a pista pode combinar uma aula de salsa ou de champeta, ritmo afro-caribenho ligado à cidade.

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