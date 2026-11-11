Bússola & Cia: campanha explora o ‘multiverso da coxinha’

RESUMO ＋ Em novembro, a rede de restaurantes Ragazzo promove o Multiverso da Coxinha, com oferta de até dez unidades por R$ 29,90. A Verisure, empresa de alarmes monitorados, realiza seleção para pessoas com deficiência em São Paulo, enquanto a Tecban, gestora do Banco24Horas, reorganiza diretorias. Também há novidades em música, varejo, saúde, marketing de afiliados, inteligência artificial e capacitação tributária.

Com o conceito “5 sabores, 5 universos”, a ação do Ragazzo brinca com a linguagem da cultura pop de ficção científica, e leva os consumidores a um verdadeiro "multiverso de sabores", ampliando as possibilidades de um de seus produtos mais conhecidos.

A proposta é incentivar o consumidor a experimentar e misturar opções em um mesmo pedido com a “Oferta Hero” com opções de até dez coxinhas de qualquer sabor por R$ 29,90.

Participam os restaurantes Ragazzo, as lojas Fast e as unidades Ragazzo Express, conforme o cardápio de cada operação.

A coxinha de frango, eleita a melhor do Brasil, ganha companhia em um portfólio que reúne frango com cremely, quatro queijos, calabresa, costela premium e moqueca de camarão.

Os ingredientes premium realçam o sabor e a qualidade dos itens.

Verisure abre novas vagas para pessoas com deficiência

A Verisure, nº 1 no Brasil e no mundo em alarmes monitorados, promoverá, no dia 11 de novembro, em São Paulo, o Dia V, um processo seletivo exclusivo para pessoas com deficiência.

A iniciativa é uma oportunidade para conhecer as vagas disponíveis, explorar diferentes áreas da empresa, interagir com lideranças e participar de uma entrevista com o time de RH, além de conhecer de perto a cultura da Verisure.

O processo seletivo contempla oportunidades nas áreas de Atendimento, com vagas para SAC, Televendas e Monitoramento.

O evento contará com recursos de acessibilidade para proporcionar uma experiência acolhedora, inclusiva e acessível a todos os participantes.

Tecban reconfigura diretorias de Tecnologia e Cultura

Novembro de 2026 - A Tecban, gestora do Banco24Horas, anunciou mudanças em seu Grupo Executivo como parte da evolução de sua estratégia.

Frederico Sato assume a Diretoria de Tecnologia e Inovação, enquanto Marina Bertollucci passa a liderar a Diretoria de Pessoas e Cultura.

As movimentações reforçam a integração entre tecnologia, eficiência e desenvolvimento de pessoas, além de fortalecer a estrutura de liderança da companhia para acompanhar as transformações dos mercados financeiro e de varejo.

A iniciativa busca impulsionar a inovação e o fortalecimento da cultura organizacional.

Nicole Luz consolida carreira solo com o aguardado lançamento do single “Tem Alguém Aí”

A cantora e atriz Nicole Luz deu início oficial a uma nova e expressiva etapa profissional com a estreia solo de sua mais recente música de trabalho, a faixa “Tem Alguém Aí”.

Disponibilizada mundialmente em todas as plataformas de streaming pela gravadora norte-americana Shadow Mountain Records, a canção abre caminho para o lançamento de “Luz”, o aguardado primeiro álbum individual da artista.

Essa estreia solo chega respaldada por uma sólida base de fãs construída ao longo de uma década no segmento pop-cristão, reunindo mais de 7 milhões de reproduções no Spotify e mais de 23 milhões de visualizações em seus clipes no YouTube.

Composição intimista que busca conectar o público à fé e ao conforto espiritual, a faixa conta com a participação especial de Bruno Faglioni, vocalista da influente banda Rosa de Saron.

Nicole idealizou o projeto como a realização de um sonho de infância, mantendo total controle criativo sobre os arranjos e elementos visuais, e fazendo questão de gravar inteiramente no Brasil com músicos e técnicos de renome nacional.

Jogando Juntas, iniciativa do Instituto Neoenergia, é finalista do ESG Summit Brazil Awards 2026

O programa Jogando Juntas, do Instituto Neoenergia em parceria com a Auíri, está entre os três finalistas da categoria Participação Social do ESG Summit Brazil Awards 2026. A premiação, que vai anunciar os vencedores no próximo dia 16, reconhece iniciativas de impacto social positivo, inclusão e desenvolvimento humano.

Desde 2024, já foram selecionados 41 projetos, em cinco estados e no Distrito Federal, com investimento de quase R$ 9 milhões por meio das leis de incentivo ao esporte. O objetivo é fortalecer o protagonismo feminino, com ações que ampliam o acesso de meninas e mulheres cis e trans à prática esportiva.

Iguatemi anuncia marcas inéditas para sua expansão

O Iguatemi Brasília anuncia as primeiras novas grifes e operações gastronômicas confirmadas para a maior expansão de sua história.

Ferragamo, Polo Ralph Lauren, Vilebrequin, Rodeio e Ladurée estão entre as marcas inéditas da capital e do Centro-Oeste. Farão parte do mix também Montblanc, Neeche, NK Store, Ernesto Café e TB Cake.

Com investimento de R$314,4 milhões da Iguatemi S.A., o projeto acrescentará cerca de 15 mil m² de ABL ao empreendimento, que passará a contar com aproximadamente 50,1 mil m².

A ampliação incluirá 70 novas lojas, sendo duas âncoras, além de cinco restaurantes e quatro cafés, levando o shopping a aproximadamente 220 operações.

Seguradora destaca cuidados para reduzir riscos logísticos na Black Friday

Com a proximidade da Black Friday e o aumento da movimentação de mercadorias, o Grupo HDI, que incorpora as marcas HDI Seguros, Yelum, Aliro, entre outras, alerta para a importância de medidas preventivas que contribuam para a segurança das operações logísticas.

Entre os principais pontos de atenção estão o planejamento da capacidade operacional, o monitoramento de cargas e rotas, a qualificação de motoristas e a preparação para situações imprevistas. O roubo de cargas também representa um desafio para o setor: em 2025, o Brasil registrou 8.570 ocorrências, com prejuízo direto estimado em R$ 900 milhões, segundo a ANTC.

Para José Bailone, vice-presidente de Riscos Corporativos do Grupo, a adoção de práticas de prevenção e gestão de riscos é fundamental para reduzir as vulnerabilidades, especialmente em períodos de maior demanda. Os cuidados são relevantes para empresas de diferentes portes, incluindo pequenos e médios negócios.

Advocacy impacta mais de 22 milhões de brasileiros

Desde 2017, iniciativas das quais a Colabore com o Futuro participou estiveram relacionadas a mais de 70 medicamentos e procedimentos no SUS e na saúde suplementar, à atualização de mais de 15 protocolos clínicos e à criação ou revisão de mais de 30 leis.

Segundo dados da organização, as decisões de saúde envolvidas impactaram mais de 22 milhões de brasileiros.

No mesmo período, as contribuições às consultas públicas da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) cresceram mais de 1.200%, enquanto as da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aumentaram 569%.

Os resultados refletem o avanço da participação social nas discussões sobre acesso a tratamentos e políticas públicas de saúde.

Afiliados saem do e-commerce: setores tradicionais entram na rota do marketing de performance

Com mais de 140 mil afiliados, o Indicaê, programa de afiliados da Estácio desenvolvido em parceria com o Saber em Rede, mostra como o modelo avança para setores não nativos digitais: cerca de 80% da rede é formada por alunos da própria instituição, que indicam cursos com links personalizados e recebem em dinheiro ou bolsas de até 100% após a matrícula.

O programa aposta em capacitação e IA para profissionalizar quem indica.

Globalmente, este mercado deve chegar a US$24,7 bilhões em 2026, segundo projeções da Track360 e da eMarketer.

O Brasil é o segundo maior público do mundo, com mais de 30 milhões de cadastrados em plataformas de afiliação.

Marcelo Chara, presidente da Usiminas, recebe título de Cidadão Honorário de Ipatinga

O presidente da Usiminas, Marcelo Chara, recebeu o título de Cidadão Honorário de Ipatinga, concedido pela Câmara Municipal em reconhecimento à sua contribuição para o desenvolvimento do Vale do Aço, Minas Gerais e Brasil.

Desde 2023, Chara mantém sua principal base de trabalho na cidade e conduz uma agenda de modernização da companhia, que investiu R$ 9,2 bilhões entre 2021 e 2025. Em 2026, a empresa prevê mais R$ 1,2 bilhão em investimentos, com foco em competitividade, segurança e desempenho ambiental.

IA no WhatsApp identifica clientes prontos para comprar e evita perda de vendas

Agentes de inteligência artificial podem analisar o histórico de conversas no WhatsApp para identificar clientes que ainda pesquisam preços, aqueles que demonstraram interesse e os que estão prontos para comprar.

A partir dessas informações, a tecnologia atualiza automaticamente as etapas do funil comercial e indica quais contatos precisam de retorno.

Segundo Mateus Miranda, CIO da IRRAH Tech, a automação permite que vendedores recebam oportunidades já organizadas por estágio de compra, sem depender de atualizações manuais ou da leitura individual de dezenas de conversas.

BlueTax lança plano com IA para Contadores acompanharem a Reforma Tributária

A BlueTax, especializada em capacitação e soluções para as áreas fiscal e tributária, prepara uma nova frente de crescimento voltada ao mercado B2C após a fusão com a MitySafe, empresa especializada em compliance, governança e tecnologia.

A união das duas empresas mineiras marca o início de um novo ciclo para a BlueTax, que completa 15 anos em 2026 e pretende ampliar o acesso de profissionais, especialmente das áreas contábil e tributária, a produtos digitais voltados ao novo cenário fiscal brasileiro.