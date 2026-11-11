Gigante de R$ 4 bilhões cresce no Brasil faturando com o maior pesadelo das fábricas

RESUMO ＋ A fabricante italiana de máquinas Biesse aposta na escassez de mão de obra industrial para ampliar no Brasil a venda de equipamentos automatizados e softwares. Após faturar cerca de R$ 4 bilhões globalmente em 2025, a multinacional investiu R$ 11 milhões em Curitiba e espera crescer dois dígitos na América Latina.

A falta de mão de obra virou um problema para a indústria brasileira.

Encontrar profissionais para operar máquinas está cada vez mais difícil em algumas regiões, segundo fabricantes de equipamentos.

Mas o que representa um obstáculo para muitas fábricas se tornou uma oportunidade de negócios para quem vende tecnologia capaz de automatizar a produção.

É nessa demanda que aposta a italiana Biesse, fabricante de máquinas para as indústrias de móveis, vidro e outros materiais.

Com faturamento global de cerca de 4 bilhões de reais em 2025, a multinacional quer ampliar sua presença no Brasil vendendo equipamentos que permitem produzir mais com menos intervenções manuais.

Para aproveitar essa demanda, a multinacional colocou Curitiba no centro de sua operação latino-americana, investiu cerca de 11 milhões de reais em um espaço de demonstração de máquinas na cidade e abriu uma filial no México.

"A busca por profissionais em todas as regiões do Brasil está ficando cada vez mais difícil", afirma Leandro Damico, diretor-geral da Biesse na América Latina, à EXAME.

Segundo ele, o problema envolve tanto a disponibilidade de trabalhadores quanto a dificuldade de encontrar pessoas com a formação necessária para operar os equipamentos.

A aposta da companhia para os próximos anos é ampliar a venda de máquinas automatizadas e softwares que ajudam a controlar a produção.

A Biesse espera crescer dois dígitos na América Latina e, globalmente, pretende elevar seu faturamento a 790 milhões de euros, cerca de 4,65 bilhões de reais, até 2028.

De um caminhão de madeira a um móvel quase pronto

Para entender o negócio da Biesse, é preciso olhar para o que acontece dentro de uma fábrica de móveis, um dos principais clientes da empresa.

Em uma operação tradicional, diferentes máquinas são responsáveis por cortar chapas, fazer furos, aplicar bordas e preparar peças para a montagem. Cada etapa exige ajustes, movimentação de materiais e profissionais responsáveis pela operação.

A proposta da Biesse é conectar essas etapas em uma única linha de produção, com equipamentos que trabalham de maneira coordenada.

"É ver um robô, um caminhão chegando com milhares de chapas de um lado e, do outro lado, sair praticamente um móvel pronto para ser montado. É impressionante", afirma.

O executivo descreve o conceito de smart factory, ou fábrica inteligente, em que equipamentos automatizados e sistemas digitais trabalham de maneira integrada.

Isso não significa necessariamente uma fábrica sem funcionários. A ideia é reduzir tarefas manuais, conectar operações e produzir mais com a estrutura disponível.

"Você às vezes não vai somente diminuir o número de funcionários, mas vai melhorar a sua produtividade. E esse é o conceito principal", afirma Damico.

A mudança também altera a maneira como os fabricantes compram equipamentos.

Segundo o executivo, no passado era comum o empresário procurar uma máquina para uma tarefa específica, como cortar madeira ou aplicar bordas. Agora, parte da demanda se concentra em sistemas capazes de executar várias etapas de maneira integrada.

Para a Biesse, essa transformação cria espaço para vender soluções que envolvem máquinas, projetos de engenharia e programas de computador.

Por que uma empresa italiana escolheu Curitiba para comandar a América Latina

A Biesse nasceu em Pesaro, na Itália, e já acumula quase 30 anos de presença comercial no Brasil. Durante boa parte desse período, seus equipamentos chegaram aos clientes brasileiros por meio de distribuidores.

A mudança ocorreu há cerca de quatro anos, quando a empresa decidiu estruturar uma operação direta no país, com equipes comerciais, assistência técnica e distribuição de peças.

A cidade escolhida foi Curitiba, que passou a concentrar a gestão da companhia para toda a América Latina, incluindo o México.

Dois fatores pesaram na decisão.

O primeiro foi a localização. O Sul concentra polos importantes da indústria moveleira, enquanto Minas Gerais e São Paulo também possuem mercados relevantes para os segmentos atendidos pela empresa.

Além de vender máquinas, a Biesse precisava de um lugar de onde pudesse distribuir componentes e atender fábricas que dependem dos equipamentos para continuar produzindo.

O segundo fator foi a disponibilidade de profissionais com formação técnica.

Damico associa essa característica à presença da indústria automotiva na região, que ajudou a desenvolver escolas profissionalizantes e formar trabalhadores especializados em máquinas e processos industriais.

O resultado foi um investimento de aproximadamente 11 milhões de reais no primeiro showroom, espaço onde clientes podem conhecer e testar equipamentos, da companhia na América Latina.

Mas existe uma diferença entre a operação de Curitiba e uma loja tradicional de máquinas: os equipamentos ficam em funcionamento, permitindo que os empresários acompanhem a produção e façam cálculos de produtividade antes da compra.

A Biesse também promove eventos de treinamento pelo menos uma vez por mês, incluindo aulas gratuitas para operadores de máquinas.

O custo de uma máquina parada e a disputa com os concorrentes

Para um fabricante, seja ela do setor que for, comprar um equipamento industrial envolve uma decisão que vai além do preço.

Se uma máquina essencial apresenta defeito e demora a ser consertada, a produção pode parar. E cada dia sem fabricar representa pedidos que deixam de avançar.

É por isso que a Biesse aposta na assistência técnica local como parte de sua estratégia comercial.

"Essa máquina é o coração da fábrica de alguém. É algum empresário que investiu dinheiro, comprou uma máquina para ter a sua fábrica funcionando e produzindo. Se essa máquina falha, ele deixa de produzir e deixa de ganhar", afirma Damico.

O executivo também aponta a distância entre fabricantes estrangeiros e seus clientes como um obstáculo para quem depende de máquinas importadas.

"Eu sei que tenho um telefone e vou ligar para uma pessoa aqui no Brasil que vai me atender e falar comigo. Eu não vou ter que ligar para a China, por exemplo, para saber o que faço com a minha máquina que está parada", afirma.

A referência à China ocorre em um mercado no qual fabricantes de diferentes países disputam espaço com preço, tecnologia e atendimento.

A próxima aposta está nos dados das fábricas

Além de desenvolver máquinas automatizadas, a Biesse quer ampliar sua atuação nos programas de computador usados para administrar a produção.

Em julho a companhia anunciou a aquisição da italiana Orchestra Srl, especializada em softwares industriais.

Na prática, a tecnologia permite reunir informações geradas pelos equipamentos de uma fábrica, acompanhar o funcionamento das linhas e identificar oportunidades para melhorar a produtividade.

Um dos detalhes é que o software pode trabalhar também com máquinas de outros fabricantes.

O modelo comercial, no entanto, é diferente do de muitas empresas de tecnologia que vendem assinaturas mensais.

Segundo Damico, os produtos digitais são comercializados junto com as máquinas. A companhia também oferece pacotes de manutenção e assistência técnica, mas não trabalha com uma mensalidade específica pela inteligência dos dados.

O desafio agora é convencer os empresários de que integrar máquinas e softwares pode trazer ganhos suficientes para justificar o investimento.

Quais os próximos passos

Embora a operação brasileira tenha quase quatro anos de estrutura direta, a Biesse já trabalha na expansão de sua presença física pela América Latina.

A empresa inaugurou uma filial em Guadalajara, no México, com investimento inicial de 2 milhões de dólares.

A escolha tem relação com o tamanho do mercado mexicano. Nas estimativas de Damico, os segmentos atendidos pela Biesse no país representam um mercado equivalente a 60% a 70% do brasileiro.

A filial também ajuda a companhia a atender clientes da América Central, que enfrentavam mais dificuldades para participar de demonstrações e treinamentos em Curitiba. Países como Panamá e Costa Rica estão entre os mercados que podem ser atendidos com mais proximidade a partir da operação mexicana.

E a empresa não pretende necessariamente parar por aí.

"Eu não vejo a abertura de outros showrooms no Brasil, mas vejo com toda a certeza a abertura de outras filiais na América Latina", afirma Damico.

Para a operação latino-americana, a oportunidade está em uma necessidade que Damico identifica nas conversas com os clientes: produzir mais, mesmo quando contratar trabalhadores está ficando mais difícil.