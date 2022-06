Dia dos namorados: veja os presentes milionários dos famosos

Os casais apaixonados no Brasil estão comemorando neste domingo, 12, o Dia dos Namorados. Na data, além de passeios e um jantar especial, as pessoas trocam presentes. De cartas apaixonadas a buquês de flores, o importante é demostrar o sentimento, mesmo que seja algo simbólico.

Porém, para alguns famosos além de demostrar todo o amor para o seu parceiro na data, vale gastar milhões em presentes para lá de extravagantes. Se você ainda não comprou o presente para a pessoa amada, confira a lista que inclui cavalo, ilha particular, uma caneta de milhões e jantar em um estádio fechado só para o casal para se inspirar.

Beyoncé e Jay-Z

Um dos casais mais famosos do mundo da música, Beyoncé e Jay-Z não decepcionam quando o assunto é dar presente de dia dos namorados. Em 2012, a cantora comprou um jato de US$ 40 milhões para o marido. A aeronave tem cozinha e quarto com cama de casal.

Dois anos antes, em 2010, Jay-Z já havia dado um senhor presente para Beyoncé. O rapper comprou uma ilha privada na região da Flórida para a cantora. O valor, segundo a imprensa americana, foi de US$ 20 milhões.

David e Victoria Beckham

O ex-jogador David Beckham presenteou sua esposa no dia dos namorados de 2006 com um colar da Bulgari no valor de US$ 8 milhões. A joia foi desenhada especialmente para Victoria e tinha rubis e diamantes incrustados.

E os presentes só melhoraram com o tempo. Em 2017, Beckham presentou a esposa com um vinhedo em Napa Valley, na Califórnia.

Kylie Jenner e Travis Scott

Em 2018, o rapper Travis Scoot deu para Kylie Jenner, a irmã mais nova da família Kardashian, uma Ferraria LaFerrari avaliada em US$ 1,4 milhão. Kyllie é conhecida por ser apaixonado por carros e ter uma coleção de modelos de luxo e superesportivos.

Kristen Stewart e Robert Pattinson

Em 2013, quando ainda estavam juntos, Robert Pattinson deu para Kristen Stewart uma caneta de uma edição limitada da marca Bentley. A "caneta de milhões" era feita de ouro branco e tinha o nome da atriz grafado. O presente custou cerca de 30 mil euros. Esse provavelmente foi um dos últimos presentes que o casal trocou, pois eles se separaram no mesmo ano.

Justin Bieber e Selena Gomez

Justin Bieber parece ser um romântico incorrigível. Em 2011, quando namorava a atriz e cantora Selena Gomez, ele reservou um estádio em Los Angeles para a amada. A noite do casal teve um jantar e sessão exclusiva do filme Titanic em um estádio inteiro só para eles. No mesmo ano, cantor canadense comprou todo o estoque de uma floricultura para a cantora. Após idas e vindas, o casal se separou em 2018.

Johnny Depp e Amber Heard

Protagonistas de um dos processos mais comentado envolvendo famosos, Johnny Depp e Amber Heard pareciam ter momentos de romantismo no inicio do relacionamento. Em 2012, no inicio do namoro, o ator deu um cavalo de raça de milhões de dólares para a atriz. O casal se separou em 2016 e brigaram na justiça por difamação.

Kanye West e Kim Kardashian

Outro casal que não está mais junto e consta na lista de presentes milionários, é Kanye West e Kim Kardashian. Em 2014, no inicio do casamento, o rapper comprou para a esposa dez lojas do Burguer King na Europa. Apesar de não ter o valor divulgado, o presente não foi barato. Em 2021, o casal anunciou a separação.

