Como Mark Zuckerberg gasta sua fortuna de US$ 72 bilhões

Mark Zuckerberg, CEO do Facebook, Instagram e WhatsApp, é a 15ª pessoa mais rica do mundo, com uma uma fortuna avaliada em U$$ 72 Bilhões (cerca de 356 bilhões de reais), segundo a revista Style. Embora ele não goste muito de holofotes, ou ostentar o seu dinheiro, o empresário possui diversas aquisições que surpreenderam muitas pessoas.

Zuckerberg supostamente teria um portfólio de propriedades, avaliado em U$$ 320 Milhões (cerca de 1 bilhão e 600 mil reais). Ele teria comprado um iate avaliado em U$$ 150 milhões, de acordo com o site de tecnologia Tech Crunch.

Conheça uma das propriedades do dono do Facebook

Terras de U$$ 186 bilhões no Havaí

Segundo o portal Style, Zuckerberg possui 286 hectares de terra na ilha de Kauai, no Havaí, que foram compradas no ano de 2014. Esse território inclui a maior parte da praia de Pila’a, e de acordo com o portal, algumas pessoas o criticaram, afirmando que o mesmo estaria tentando colonizar a ilha, não respeitando a história.

Mansões luxuosas na Califórnia

O empresário vive em uma luxuosa mansão na Califórnia, que ele originalmente comprou por U$ 7 milhões em 2011, de acordo com o New York Post. A casa possui cinco quartos, um grande jardim e uma área enorme de entretenimento, que possui até um robô com a voz do ator Morgan Freeman.

Uma outra mansão, comprada alguns anos depois, avaliada em U$ 59 milhões, também é luxuosa. A propriedade possui oito quartos e um raro píer projetado para suportar um grande iate. Além desse espaço, o local possui uma casa de hóspedes e garagem para carros.

US$ 27 milhões de segurança e jatos particulares

Zuckerberg investi alto para manter sua segurança. Segundo a revista Style, o Facebook gastou mais de U$ 15 milhões em 2021 para protegê-lo em sua casa e viagens.

O valor milionário para manter o empresário seguro não inclui os outros U$ 10 milhões concedidos para impostos e segurança da família, e U$ 1,6 milhão para aeronaves e jatos particulares.

Pagani Huayra de US$ 1,4 milhão

Além de mansões e jatos particulares, Zuckerberg também gosta de carros luxuosos. O empresário possui um Pagani Huayra, avaliado em US$ 1,4 milhão. O veículo é exclusivo de dois lugares com portas estilo borboleta e exteriores elegantes, e desempenho no mesmo nível de Lamborghini e Ferrari.

