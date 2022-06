Amber Heard terá que pagar milhões a Johnny Depp após perder processo de difamação; veja detalhes

O júri do processo de difamação entre Johnny Depp e Amber Heard chegou a um veredicto nesta quarta-feira, 1. Amber Heard terá que pagar Johnny Depp uma indenização no valor de U$ 15 milhões por difamação. O júri concedeu a Depp US$ 10 milhões em danos compensatórios e US$ 5 milhões em danos punitivos.

O grupo composto de cinco homens e duas mulheres passou mais de catorze horas tentando chegar a uma deliberação entre ontem e hoje após seis semanas de depoimentos.

Heard estava presente no tribunal em Fairfax, Virginia, para ouvir o veredicto, enquanto Depp não foi. Ele está no Reino Unido e assistiu por videochamada.

Os atores processam um ao outro por difamação, cada um alegando que foi abusado primeiro durante seu breve casamento, com duração de 15 meses. Depp processa Heard por U$ 50 milhões e Heard processa Depp por U$ 100 milhões. Considerando que o caso tramita na esfera civil, no Tribunal do Condado de Fairfax, na Virgínia, EUA, não estava em jogo a possibilidade de um deles ser preso.

Quanto Amber Heard vai ter que pagar para Johnny Depp?

Amber Heard terá que pagar Johnny Depp uma indenização no valor de 15 milhões, menos do que foi solicitado pelo ator. São US$ 10 milhões em danos compensatórios e US$ 5 milhões em danos punitivos.

Qual foi a decisão do júri?

De forma geral, o júri concluiu que Heard agiu de má fé ao escrever o artigo de opinião publicado no Washington Post, que insinua que a atriz foi vítima de abuso pela estrela de "Piratas do Caribe". Eles também decidiram que as reinvindicações de Heard contra Depp não foram provadas.

Como foi feita a decisão do júri?

Na semana anterior, a magistrada Penney Azcarate instruiu o júri como ele deveria chegar a uma conclusão. Para que o veredicto fossea favorável a Heard, os membros do júri deveriam verificar se as declarações feitas por Adam Waldman, ex-advogado de Depp, foram realmente feitas com malícia, conforme a atriz alega.

Mas para ser favorável a Depp, eles deveriam ler o artigo inteiro de Heard no "Washignton Post" e verificar se ela o escreveu com base em informações falsas ou com "desrespeito intencional à verdade". Azcarate também pediu que o júri considere os danos que ambas as partes dizem ter sofrido, um por causa do outro.

Eram possíveis seis cenários diante do veredicto do júri no caso Johnny Depp x Amber Heard:

Depp ganha o processo e leva a indenização de US$ 50 milhões

Depp ganha o processo e leva um valor menor do que o solicitado

Heard ganha o processo e leva a indenização de US$ 100 milhões

Heard ganha o processo e leva um valor menor do que o solicitado

Nenhuma das partes recebe indenização

As partes fecham um acordo extrajudicial

(Com informações de Agência O Globo)

*Matéria em atualização