Pop

Deezer lança 'My Deezer Year 2025'; veja como conferir sua retrospectiva

Usuários da plataforma podem revisitar artistas, músicas e descobertas que marcaram o ano

Deezer: streaming liberou o My Deezer Year 2025 (LIONEL BONAVENTURE/AFP via Getty Images)

Mateus Omena

Repórter

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 17h44.

A Deezer anunciou recentemente o retorno do "My Deezer Year", que traz uma retrospectiva das faixas mais ouvidas de 2025. Como de costume, a ferramenta oferece aos usuários uma vivência única e personalizada para cada usuário, destacando os artistas, álbuns e músicas que marcaram o ano.

Nesta edição de 2025, os ouvintes da Deezer se tornam os protagonistas de suas próprias histórias românticas, com cenas que incluem momentos clássicos como o “encontro encantador” e o “final feliz”, enquanto exploram as suas jornadas musicais.

De acordo com a plataforma, em média, os usuários passaram mais de 122 horas ouvindo música, abrangendo 691 canções de 402 artistas ao redor do mundo. Além disso, descobriram 357 faixas inéditas e quase 12% dos assinantes se destacam como superfãs de pelo menos um artista.

No Brasil, a Deezer também revelou que os gêneros mais ouvidos em 2025 são predominantemente o sertanejo e o pagode, que continuam entre as preferências mais populares no país.

“Em 2025, mesclamos as referências mais clássicas e divertidas de uma comédia romântica à música no My Deezer Year. Aos fãs do gênero: preparem-se para boas risadas. No Top 10 do ano, o sertanejo segue tradicionalmente liderando, enquanto o pagode chega à segunda posição do ranking com Menos é Mais, que saiu da décima para a segunda posição, e Sorriso Maroto, que saiu da sexta para a quinta", detalhou Pedro Kurtz, Diretor de Música e Operações para as Américas.

E acrescentou: "O brega estreia na lista com Natanzinho Lima na nona posição. E para aqueles que achavam que o rock havia morrido, vale ressaltar a importante entrada de Charlie Brown Jr., que ocupa a décima posição e mostra a força do consumo de um catálogo forte”.

Como fazer a retrospectiva pelo My Deezer Year?

O "My Deezer Year" deste ano oferece uma experiência completamente personalizada no aplicativo do Deezer, proporcionando aos usuários uma retrospectiva única das músicas que definiram seu 2025. A jornada se transforma em uma verdadeira comédia romântica, onde o próprio usuário é o protagonista.

Cada pessoa vivencia seu "filme", com uma narrativa envolvente, reviravoltas e um desfecho, tudo guiado pela Deezer. Todo o conteúdo pode ser facilmente compartilhado nas redes sociais.

Além disso, a edição de 2025 traz um quiz exclusivo, que pode ser enviado para qualquer pessoa, mesmo aquelas que não são usuárias da plataforma. O "My Deezer Year" deste ano inclui o Music Quizz, uma versão personalizada do quiz musical, que qualquer pessoa pode criar e compartilhar com outros, mesmo sem estar na Deezer.

A ferramenta já está disponível no aplicativo da Deezer, que também oferece uma playlist exclusiva com as faixas mais populares de 2025.

Confira os principais rankings:

Artistas mais ouvidos

  1. Henrique & Juliano
  2. Grupo Menos É Mais
  3. Jorge & Mateus
  4. Gusttavo Lima
  5. Sorriso Maroto
  6. Zé Neto & Cristiano
  7. Wesley Safadão
  8. Marília Mendonça
  9. Natanzinho Lima
  10. Charlie Brown Jr.

Músicas mais ouvidas

  1. Coração Partido (Corazón Partío) - Grupo Menos É Mais
  2. Última Saudade - Henrique & Juliano
  3. Apaga Apaga Apaga - Danilo e Davi
  4. Tubarões - Diego & Victor Hugo
  5. P do Pecado - Grupo Menos É Mais
  6. Xonei - Jorge & Mateus
  7. Die With A Smile - Lady Gaga
  8. Cantada Boba - Jorge & Mateus
  9. Apaguei Pra Todos - Ferrugem
  10. Jejum de Amor / Caixa Postal / Vida Vazia - Grupo Menos É Mais

Álbuns mais ouvidos

  1. Manifesto Musical 2 - Henrique & Juliano
  2. Bem-Vindo ao Meu Mundo - Forró & Vaquejada
  3. MOLHO - Grupo Menos É Mais
  4. MAYHEM - Lady Gaga
  5. Tubarões - Diego & Victor Hugo
  6. Dominguinho - João Gomes, Jota. Pê e Mestrinho
  7. Envolvente - Matheus & Kauan
  8. Liberdade - Oruam
  9. LUAN AO VIVO NA LUA - Luan Santana
  10. Magia das Estrelas, Vol. 1 - Zé Neto & Cristiano

Artistas mulheres mais ouvidas

  1. Marília Mendonça
  2. Lady Gaga
  3. Lauana Prado
  4. LUDMILLA
  5. Simone Mendes
  6. Anitta
  7. Gabriela Rocha
  8. Taylor Swift
  9. Beyoncé
  10. Aline Barros
