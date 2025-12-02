Deezer lança 'My Deezer Year 2025'; veja como conferir sua retrospectiva

A Deezer anunciou recentemente o retorno do "My Deezer Year", que traz uma retrospectiva das faixas mais ouvidas de 2025. Como de costume, a ferramenta oferece aos usuários uma vivência única e personalizada para cada usuário, destacando os artistas, álbuns e músicas que marcaram o ano.

Nesta edição de 2025, os ouvintes da Deezer se tornam os protagonistas de suas próprias histórias românticas, com cenas que incluem momentos clássicos como o “encontro encantador” e o “final feliz”, enquanto exploram as suas jornadas musicais.

De acordo com a plataforma, em média, os usuários passaram mais de 122 horas ouvindo música, abrangendo 691 canções de 402 artistas ao redor do mundo. Além disso, descobriram 357 faixas inéditas e quase 12% dos assinantes se destacam como superfãs de pelo menos um artista.

No Brasil, a Deezer também revelou que os gêneros mais ouvidos em 2025 são predominantemente o sertanejo e o pagode, que continuam entre as preferências mais populares no país.

“Em 2025, mesclamos as referências mais clássicas e divertidas de uma comédia romântica à música no My Deezer Year. Aos fãs do gênero: preparem-se para boas risadas. No Top 10 do ano, o sertanejo segue tradicionalmente liderando, enquanto o pagode chega à segunda posição do ranking com Menos é Mais, que saiu da décima para a segunda posição, e Sorriso Maroto, que saiu da sexta para a quinta", detalhou Pedro Kurtz, Diretor de Música e Operações para as Américas.

E acrescentou: "O brega estreia na lista com Natanzinho Lima na nona posição. E para aqueles que achavam que o rock havia morrido, vale ressaltar a importante entrada de Charlie Brown Jr., que ocupa a décima posição e mostra a força do consumo de um catálogo forte”.

Como fazer a retrospectiva pelo My Deezer Year?

O "My Deezer Year" deste ano oferece uma experiência completamente personalizada no aplicativo do Deezer, proporcionando aos usuários uma retrospectiva única das músicas que definiram seu 2025. A jornada se transforma em uma verdadeira comédia romântica, onde o próprio usuário é o protagonista.

Cada pessoa vivencia seu "filme", com uma narrativa envolvente, reviravoltas e um desfecho, tudo guiado pela Deezer. Todo o conteúdo pode ser facilmente compartilhado nas redes sociais.

Além disso, a edição de 2025 traz um quiz exclusivo, que pode ser enviado para qualquer pessoa, mesmo aquelas que não são usuárias da plataforma. O "My Deezer Year" deste ano inclui o Music Quizz, uma versão personalizada do quiz musical, que qualquer pessoa pode criar e compartilhar com outros, mesmo sem estar na Deezer.

A ferramenta já está disponível no aplicativo da Deezer, que também oferece uma playlist exclusiva com as faixas mais populares de 2025.

Confira os principais rankings:

Artistas mais ouvidos

Henrique & Juliano Grupo Menos É Mais Jorge & Mateus Gusttavo Lima Sorriso Maroto Zé Neto & Cristiano Wesley Safadão Marília Mendonça Natanzinho Lima Charlie Brown Jr.

Músicas mais ouvidas

Coração Partido (Corazón Partío) - Grupo Menos É Mais Última Saudade - Henrique & Juliano Apaga Apaga Apaga - Danilo e Davi Tubarões - Diego & Victor Hugo P do Pecado - Grupo Menos É Mais Xonei - Jorge & Mateus Die With A Smile - Lady Gaga Cantada Boba - Jorge & Mateus Apaguei Pra Todos - Ferrugem Jejum de Amor / Caixa Postal / Vida Vazia - Grupo Menos É Mais

Álbuns mais ouvidos

Manifesto Musical 2 - Henrique & Juliano Bem-Vindo ao Meu Mundo - Forró & Vaquejada MOLHO - Grupo Menos É Mais MAYHEM - Lady Gaga Tubarões - Diego & Victor Hugo Dominguinho - João Gomes, Jota. Pê e Mestrinho Envolvente - Matheus & Kauan Liberdade - Oruam LUAN AO VIVO NA LUA - Luan Santana Magia das Estrelas, Vol. 1 - Zé Neto & Cristiano

Artistas mulheres mais ouvidas