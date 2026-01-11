Globo de Ouro: que horas começa a premiação? Veja onde assistir

O Brasil está no páreo pelo segundo consecutivo por estatuetas do Globo de Ouro. A 83ª edição do prêmio, que será celebrada neste domingo, 11, tem entre os indicados o filme brasileiro O Agente Secreto, que compete nas categorias de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa e Melhor Filme de Drama, e Wagner Moura, na dura corrida pela estatueta de Melhor Ator em Filme de Drama.
A nova edição do Globo de Ouro acontece um ano após a vitória histórica de Fernanda Torres como Melhor Atriz em Filme de Drama. A artista recebeu a estatueta 25 anos após a própria mãe, Fernanda Montenegro, perdê-la para Cate Blanchett (Elizabeth). Caso Wagner Moura vença, será o primeiro ator brasileiro a conquistar a estatueta nesta categoria.
Neste ano, na categoria de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa, O Agente Secreto compete com Foi Apenas um Acidente (França/Irã), A Única Saída (Coreia do Sul), Valor Sentimental (Noruega), Sirât (Espanha) e A Voz de Hind Rajab (Tunísia).
Na categoria de Melhor Filme de Drama, o brasileiro disputa a estatueta com Hamnet: A Vida Antes de Hamlet, Frankenstein, Foi Apenas um Acidente, Valor Sentimental e Pecadores.
Já Wagner Moura tem como concorrentes os atores Dwayne Johnson (Coração de Lutador), Jeremy Allen White (Springteen: Salve-me do Desconhecido), Joel Edgerton (Sonhos de Trem), Michel B. Jordan (Pecadores) e Oscar Isaac (Frankenstein).
Que horas começa o Globo de Ouro de 2026?
A 83ª cerimônia do Globo de Ouro está prevista para começar às 22h (horário de Brasília). Ela acontece no Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles, na Califórnia.
Onde assistir ao Globo de Ouro de 2026?
A transmissão ao vivo da cerimônia será realizada pela TV Globo (aberta) e pela HBO Max (streaming). Você também pode acompanhar os vencedores ao vivo pelo site e redes sociais da Casual EXAME.
Veja a lista completa de indicados ao Globo de Ouro 2026
CINEMA
Melhor filme de drama
- Frankenstein
- Hamnet: A Vida antes de Hamlet
- Foi Apenas um Acidente
- O Agente Secreto
- Valor Sentimental
- Pecadores
Melhor ator em filme de drama
- Joel Edgerton - Sonhos de Trem
- Oscar Isaac - Frankenstein
- Dwayne Johnson - Coração de Lutador
- Wagner Moura - O Agente Secreto
- Jeremy Allen White - Springsteen: Salve-me do Desconhecido
Melhor atriz em filme de drama
- Jessie Buckley - Hamnet: A Vida antes de Hamlet
- Jennifer Lawrence - Morra Amor
- Renate Reinsve - Valor Sentimental
- Julia Roberts - Depois da Caçada
- Tessa Thompson - Hedda
- Eva Victor - Desculpe, Baby
Melhor direção (filme)
- Paul Thomas Anderson - Uma Batalha Após a Outra
- Ryan Coogler - Pecadores
- Jafar Panahi - Foi Apenas um Acidente
- Josh Safdie - Marty Supreme
- Joachim Trier - Valor Sentimental
- Chloé Zhao - Hamnet: A Vida antes de Hamlet
Melhor roteiro (filme)
- Paul Thomas Anderson - Uma Batalha Após a Outra
- Ronald Bronstein & Josh Safdie - Marty Supreme
- Ryan Coogler - Pecadores
- Jafar Panahi - Foi Apenas um Acidente
- Eskil Vogt & Joachim Triet - Valor Sentimental
- Chloe Zhao & Maggie O'Farrell- Hamnet: A Vida antes de Hamlet
Melhor filme de comédia ou musical
- Blue Moon
- Bugonia
- Marty Supreme
- A Única Saída
- Nouvelle Vague
- Uma Batalha Após a Outra
Melhor ator em filme de comédia ou musical
- Timothée Chalamet, Marty Supreme
- George Clooney - Jay Kelly
- Leonardo DiCaprio - Uma Batalha Após a Outra
- Lee Byung-hun - A Única Saída
- Jesse Plemons - Bugonia
Melhor atriz em filme de comédia ou musical
- Rose Byrne - Se eu tivesse pernas, eu te chutaria
- Cynthia Erivo - Wicked: Parte 2
- Kate Hudson, Song Sung Blue
- Chase Infiniti, Uma Batalha Após a Outra
- Amanda Seyfried, O Testamento de Ann Lee
- Emma Stone, Bugonia
Melhor ator coadjuvante em filme
- Benicio del Toro - Uma Batalha Após a Outra
- Jacob Elordi - Frankenstein
- Paul Mescal - Hamnet: A Vida antes de Hamlet
- Sean Penn - Uma Batalha Após a Outra
- Adam Sandler - Jay Kelly
- Stellan Skarsgård - Valor Sentimental
Melhor atriz coadjuvante em filme
- Emily Blunt - Coração de Lutador
- Elle Fanning - Valor Sentimental
- Ariana Grande - Wicked: Parte 2
- Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor Sentimental
- Amy Madigan - A Hora do Mal
- Teyana Taylor - Uma Batalha Após a Outra
Melhor trilha sonora original (filme)
- Alexandre Desplat - Frankenstein
- Ludwig Göransson - Pecadores
- Johnny Greenwood - Uma Batalha Após a Outra
- Kangding Ray - Sirât
- Max Richter - Hamnet: A Vida antes de Hamlet
- Hans Zimmer - F1: O Filme
Melhor canção original (filme)
- "Dream as One" - Avatar Fogo e Cinzas | Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen
- "Golden" - Guerreiras do K-Pop | Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick
- "I Lied to You" - Pecadores | Raphael Saadiq, Ludwig Göransson
- "No Place Like Home" - Wicked: Parte 2 | Stephen Schwartz
- "The Girl in the Bubble" - Wicked: Parte 2 | Stephen Schwart
- "Train Dreams" - Sonhos de Trem | Nick Cave, Bryce Dessner
Melhor animação em longa-metragem
- Arco
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castelo Infinito
- Elio
- Guerreiras do K-Pop
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Melhor filme em Língua Não-Inglesa
- Foi Apenas um Acidente
- A Única Saída
- O Agente Secreto
- Valor Sentimental
- Sirât
- A Quem Eu Pertenço
Conquista cinematográfica e de bilheteria
- Avatar: Fogo e Cinzas
- F1: O Filme
- Guerreiras do K-Pop
- Missão: Impossível - O Acerto Final
- Pecadores
- A Hora do Mal
- Wicked: Parte 2
- Zootopia 2
SÉRIES DE TV E STREAMING
Melhor série de drama
- A Diplomata - Netflix
- The Pitt - HBO Max
- Pluribus - Apple TV
- Ruptura - Apple TV
- Slow Horses - Apple TV
- The White Lotus - HBO Max
Melhor ator em série de drama
- Sterling K. Brown - Paradise
- Diego Luna - Andor
- Mark Ruffalo - Task
- Adam Scott - Ruptura
- Gary Oldman - Slow Horses
- Noah Wyle - The Pitt
Melhor atriz em série de drama
- Kathy Bates - Matlock
- Britt Lower - Ruptura
- Helen Mirren - Mobland
- Bella Ramsey - The Last of Us
- Keri Russell - A Diplomata
- Rhea Seehorn - Pluribus
Melhor ator coadjuvante em série de comédia, musical ou drama
- Owen Cooper - Adolescência
- Billy Crudup - The Morning Show
- Walton Goggins - The White Lotus
- Jason Isaacs - The White Lotus
- Tramell Tillman - Ruptura
- Ashley Walters - Adolescência
Melhor atriz coadjuvante em série de comédia, musical ou drama
- Carrie Coon - The White Lotus
- Erin Doherty - Adolescência
- Hannah Eibinder - Hacks
- Catherine O'Hara - The Studio
- Parker Posey - The White Lotus
- Aimee Lou Wood - The White Lotus
Melhor série de comédia ou musical
- Abbott Elementary - Disney+
- O Urso - Disney+
- Hacks - HBO Max
- Nobody Wants This - Netflix
- Only Murders in the Building - Disney+
- O Estúdio - Apple TV
Melhor ator em série de comédia ou musical
- Adam Brody - Nobody Wants This
- Steve Martin - Only Murders in the Building
- Glen Powell - Chad Powers
- Seth Rogen - O Estúdio
- Martin Short - Only Murders in the Building
- Jeremy Allen White - O Urso
Melhor atriz em série de comédia ou musical
- Kristen Bell - Nobody Wants This
- Ayo Edebiri - O Urso
- Selena Gomez - Only Murders in the Building
- Natasha Lyonne - Poker Face
- Jenna Ortega - Wandinha
- Jean Smart - Hacks
Melhor minissérie, antologia ou filme para TV
- Adolescência
- All Her Fault
- The Beast In Me
- Black Mirror
- Morrendo por Sexo
- The Girlfriend
Melhor ator em minissérie, antologia ou filme para TV
- Jacob Elordi - The Narrow Road to the Deep North
- Paul Giamatti - Black Mirror
- Stephen Graham - Adolescência
- Charlie Hunnam - Monstros: A História de Ed Gein
- Jude Law - Black Rabbit
- Matthew Rhys - The Beast In Me
Melhor atriz em minissérie, antologia ou filme para TV
- Claire Danes - The Beast in Me
- Rashida Jones - Black Mirror
- Amanda Seyfried - Long Bright River
- Sarah Snook - All Her Fault
- Michelle Williams - Morrendo por Sexo
- Robin Wright - The Girlfriend