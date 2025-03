'Avô' do Spotify, Napster é vendido por US$ 207 milhões

O Napster, uma marca que era inicialmente ligada à pirataria musical antes de ressurgir como um serviço de assinatura musical, foi vendido para a empresa de tecnologia Infinite Reality por US$ 207 milhões.

A startup de tecnologia anunciou nesta terça-feira que comprou o Napster na esperança de transformar o serviço de streaming em uma plataforma de música onde os artistas podem se conectar com os fãs e lucrar melhor com o trabalho.

"A internet evoluiu do desktop para o celular, do celular para o social, e agora estamos entrando na era imersiva. No entanto, o streaming de música permaneceu praticamente o mesmo. É hora de reimaginar o que é possível", disse o CEO do Napster, Jon Vlassopulos, em uma postagem de blog.

Entre seus planos para atualizar o Napster, a Infinite Reality disse que criará espaços virtuais 3D que permitirão que os fãs compareçam a shows e darão aos músicos ou gravadoras a capacidade de vender produtos digitais e físicos. Os artistas também receberão uma gama mais ampla de métricas e análises para entender melhor o comportamento dos usuários da plataforma.

"Não conseguimos pensar em um melhor caso de uso para nossa tecnologia do que colocá-la nas mãos de artistas musicais que estão expandindo os limites do que é possível", disse o diretor de negócios da Infinite Reality, Amish Shah.

História do Napster

O Napster foi lançado em 1999 por Shawn Fanning e Sean Parker e rapidamente se tornou o primeiro aplicativo significativo de compartilhamento de arquivos peer-to-peer. Ele fechou no início dos anos 2000 depois que a indústria fonográfica e a banda de rock Metallica processaram a plataforma por violações de direitos autorais.

A Rhapsody, agência de marketing e produção de conteúdo, comprou a marca em 2011 e a relançou como um serviço de streaming de música.

Em 2020, o Napster foi vendido à MelodyVR, uma startup britânica de shows online, por US$ 70 milhões. A negociação incluiu a aquisição da Rhapsody,