Virada Cultural 2026 anuncia Thiaguinho, Marina Sena, Joelma e outros artistas; veja a lista

A Prefeitura de São Paulo apresentou, nesta quinta-feira, 23, uma prévia das atrações da Virada Cultural, prevista para ocorrer nos dias 23 e 24 de maio na capital paulista. O evento deve reunir mais de mil atividades culturais distribuídas pela cidade ao longo de um fim de semana.

De acordo com a gestão Ricardo Nunes (MDB), a programação inclui nomes como Thiaguinho, Marina Sena, Joelma, Alexandre Pires, Gabi Amarantos, Gustavo Mioto e Luísa Sonza. A lista reúne artistas de diferentes gêneros musicais que devem se apresentar em palcos espalhados pela capital.

No total, a edição contará com mais de mil atrações em 22 palcos distribuídos por todas as regiões da cidade, sendo cinco deles localizados na região central. A descentralização das atividades integra a estratégia da prefeitura para ampliar o alcance do evento.

“A proposta é reforçar o grande corredor cultural estratégico que estimula a circulação de público ao longo de todo o fim de semana. Os demais palcos se espalham pelas zonas sul, leste, norte e oeste, reforçando a presença do evento em toda a cidade”.

Para todos os gostos

A administração municipal também prevê novos espaços temáticos para a Virada Cultural, como o Palco Brega e o Palco Mulheres, além da manutenção de estruturas já presentes em edições anteriores, como o Palco Gospel e uma área dedicada ao rock.

A programação ocupará diferentes equipamentos urbanos, incluindo ruas, praças, centros culturais, bibliotecas e teatros, com atividades de música, dança, literatura, circo, humor e cultura popular. Neste ano, mais de 100 instituições participam como parceiras, entre elas Sesc, Masp, Fiesp, Instituto Moreira Salles, Pinacoteca e o Museu da Língua Portuguesa.

A programação completa será detalhada em coletiva de imprensa prevista para o mês de maio.