Fã endividada pede conselho de 'guru' e ganha surpresa dos Backstreet Boys

Uma fã dos Backstreet Boys recebeu uma surpresa após buscar orientação financeira no programa do especialista Dave Ramsey. Com uma dívida de US$ 96 mil, ela foi aconselhada a não comprar ingressos para um show da banda, mas acabou ganhando a viagem completa dias depois.

A ouvinte, identificada como Rachel, participou do programa ao vivo e expôs sua dúvida sobre gastar com o show em meio às dificuldades financeiras, segundo informações da revista People.

Conselho inicial viralizou

A história começou quando a ouvinte participou do programa “The Ramsey Show” e perguntou se deveria gastar dinheiro para assistir ao grupo no Sphere, em Las Vegas, mesmo com a dívida acumulada. Segundo ela, a experiência seria a melhor de sua vida.

Ramsey recomendou que Rachel evitasse o gasto, destacando que a decisão poderia comprometer sua recuperação financeira no longo prazo. O 'guru' financeiro argumentou que priorizar a quitação das dívidas garantiria mais liberdade no futuro.

“Vale cada centavo, se você tivesse o dinheiro. Você não tem. Você está falida. Tem uma dívida de 90 mil dólares”, disse Ramsey.

A fala repercutiu no TikTok e viralizou nas redes sociais.

Surpresa ao vivo no programa

Dias depois, Rachel foi convidada de volta ao programa e recebeu uma surpresa. O cantor Kevin Richardson entrou em contato após assistir ao vídeo e decidiu intervir.

O artista convidou a fã para assistir ao show em Las Vegas com um acompanhante e informou que os ingressos seriam pagos pela banda. Além disso, Dave Ramsey decidiu completar o presente e ofereceu custear toda a viagem da ouvinte.

Rachel, que trabalha como enfermeira na área de saúde mental e dependência química, reagiu com surpresa e emoção ao convite. Durante a participação, o cantor destacou o trabalho dela e afirmou que a ouvinte merecia a experiência.