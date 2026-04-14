Fã endividada pede conselho de 'guru' e ganha surpresa dos Backstreet Boys

Backstreet boys: após alerta sobre dívida de US$ 96 mil, integrante da banda decide bancar experiência de fã (Jeff Kravitz/Getty Images)
Redatora
Publicado em 14 de abril de 2026 às 12h23.
Uma fã dos Backstreet Boys recebeu uma surpresa após buscar orientação financeira no programa do especialista Dave Ramsey. Com uma dívida de US$ 96 mil, ela foi aconselhada a não comprar ingressos para um show da banda, mas acabou ganhando a viagem completa dias depois.
A ouvinte, identificada como Rachel, participou do programa ao vivo e expôs sua dúvida sobre gastar com o show em meio às dificuldades financeiras, segundo informações da revista People.
A história começou quando a ouvinte participou do programa “The Ramsey Show” e perguntou se deveria gastar dinheiro para assistir ao grupo no Sphere, em Las Vegas, mesmo com a dívida acumulada. Segundo ela, a experiência seria a melhor de sua vida.
Ramsey recomendou que Rachel evitasse o gasto, destacando que a decisão poderia comprometer sua recuperação financeira no longo prazo. O 'guru' financeiro argumentou que priorizar a quitação das dívidas garantiria mais liberdade no futuro.
“Vale cada centavo, se você tivesse o dinheiro. Você não tem. Você está falida. Tem uma dívida de 90 mil dólares”, disse Ramsey.
A fala repercutiu no TikTok e viralizou nas redes sociais.
Dias depois, Rachel foi convidada de volta ao programa e recebeu uma surpresa. O cantor Kevin Richardson entrou em contato após assistir ao vídeo e decidiu intervir.
O artista convidou a fã para assistir ao show em Las Vegas com um acompanhante e informou que os ingressos seriam pagos pela banda. Além disso, Dave Ramsey decidiu completar o presente e ofereceu custear toda a viagem da ouvinte.
Rachel, que trabalha como enfermeira na área de saúde mental e dependência química, reagiu com surpresa e emoção ao convite. Durante a participação, o cantor destacou o trabalho dela e afirmou que a ouvinte merecia a experiência.
@daveramsey This was fun! Rachel called into the Ramsey Show a week ago with a tough decision to make: She wants to see the @Backstreet Boys at the Sphere in Las Vegas, but she's working on paying off debt. Kevin from the Backstreet Boys saw the clip, and here's what happened next. #backstreetboys #spherelasvegas ♬ original sound - Dave Ramsey