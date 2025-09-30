Fundador do Spotify, Daniel Ek, deixa cargo de CEO

Daniel Ek, cofundador e CEO do Spotify desde sua criação em 2006, anunciou que deixará o cargo de CEO a partir de 1º de janeiro de 2026.

Ek assumirá a posição de presidente-executivo, e os atuais co-presidentes e diretores da empresa, Gustav Söderström e Alex Norström, foram nomeados co-CEOs da companhia. Eles se reportarão diretamente a Ek e, com a aprovação dos acionistas, integrarão o conselho de administração da empresa.

Esta mudança formaliza uma estrutura de liderança que já vinha sendo praticada desde 2023, quando Söderström e Norström passaram a ter responsabilidades mais estratégicas e operacionais no gerenciamento do Spotify.

Impacto no mercado e expectativas

Às 11h51, no horário de Brasília, após o anúncio, as ações da empresa caíram 5,41% nas negociações desta terça-feira, 30, fechando a US$ 689,98, dentro de uma faixa de preço que variou entre US$ 362,31 e US$ 785,00 em 2024.

No último ano, as ações do Spotify (NYSE: SPOT) tiveram um bom desempenho, registrando um retorno total acumulado (retorno acumulado no ano – acumulado no ano) de 54,23%

Na posição de presidente executivo, Ek continuará a focar na estratégia de longo prazo da empresa, incluindo a alocação de capital e a orientação ao conselho de administração e à equipe executiva.

Ele adotará uma função mais alinhada ao modelo europeu de presidente do conselho. Enquanto isso, os co-CEOs Söderström e Norström serão responsáveis pela execução operacional e pelo desenvolvimento estratégico diário do Spotify.

Spotify: líder global no mercado de streaming

Com mais de 700 milhões de usuários ativos globais, o Spotify continua sendo líder no mercado de streaming de áudio, transformando a maneira como o mundo consome música e conteúdo digital.

A plataforma conta com aproximadamente 276 milhões de assinantes premium e reportou receitas superiores a 18 bilhões de dólares em 2024. Isso reflete uma estratégia bem-sucedida que combina o crescimento das assinaturas com a expansão para novos formatos, como podcasts de vídeo e audiolivros.