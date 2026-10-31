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Zeca Pagodinho, Alcione e Jorge Aragão em SP: veja horários, ingressos e como chegar

Trio se apresenta neste sábado, 31, no Nubank Parque, com participações de Maria Rita e Diogo Nogueira

'O Maior Encontro do Samba': show terá abertura de Pretinho da Serrinha; portões abrem às 15h e apresentação principal começa às 18h30 (Divulgação)

'O Maior Encontro do Samba': show terá abertura de Pretinho da Serrinha; portões abrem às 15h e apresentação principal começa às 18h30 (Divulgação)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 06h36.

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O samba vai tomar conta de São Paulo neste sábado, 31. Zeca Pagodinho, Alcione e Jorge Aragão dividem o palco do Nubank Parque em "O Maior Encontro do Samba", com clássicos para cantar junto e participações de Maria Rita e Diogo Nogueira. Quem abre a festa é Pretinho da Serrinha.

Qual é o horário do show?

Os portões serão abertos às 15h. Pretinho da Serrinha inicia a programação musical às 17h, enquanto Zeca Pagodinho, Alcione e Jorge Aragão têm entrada prevista no palco a partir das 18h30.

Onde comprar ingressos?

Há entradas disponíveis nos setores Pista, Cadeira Inferior, Pista Premium, Hot Seat e Pacote VIP. O setor Cadeira Superior está esgotado. Os ingressos são vendidos pela Eventim.

Como chegar ao Nubank Parque?

O Nubank Parque fica na Avenida Francisco Matarazzo, 1.705, na Água Branca, zona oeste de São Paulo. Confira no ingresso o portão de acesso ao seu setor.

Para quem pretende usar transporte público, uma opção é a estação Palmeiras-Barra Funda, atendida pela Linha 3–Vermelha do Metrô e por trens metropolitanos. A partir do terminal, o percurso até o entorno do estádio pode ser feito a pé, com tempo adicional para localizar o portão de acesso.

Outra alternativa é utilizar linhas de ônibus que passam pelas avenidas Francisco Matarazzo e Pompeia. O itinerário deve ser escolhido de acordo com o ponto de partida e a entrada indicada no bilhete.

Quem for de carro ou por aplicativo deve considerar o movimento nas ruas próximas à arena. Chegar com antecedência ajuda a reservar tempo para desembarque, caminhada e procedimentos de entrada.

Qual será o setlist do show?

Baseado nas últimas apresentações do trio, este é o provável setlist do show em São Paulo:

  1. "Mutirão de Amor"
  2. "Você Me Vira A Cabeça"
  3. "Eu e Você Sempre"
  4. "Verdade"
  5. "Saudade Louca"
  6. "A Loba"
  7. "Já É"
  8. "Malandro"
  9. "Maneiras"
  10. "Estranha Loucura"
  11. "As Rosas Não Falam"
  12. "Enredo do Meu Samba"
  13. "Não Sou Mais Disso"
  14. "O Sol Nascerá"
  15. "Faz Uma Loucura Por Mim"
  16. "Lama Nas Ruas"
  17. "Lucidez"
  18. "Sufoco"
  19. "Moleque Atrevido"
  20. "Gostoso Veneno"
  21. "Ogum / Oração / Minha Fé"
  22. "Meu Ébano"
  23. "Identidade"
  24. "Deixa A Vida Me Levar"
  25. "A Voz do Morro"
  26. "Não Deixe O Samba Morrer"
  27. "Camarão Que Dorme A Onda Leva / Bagaço da Laranja / Iaiá / Coração Em Desalinho"
  28. "Vou Festejar"
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