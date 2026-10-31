Zeca Pagodinho, Alcione e Jorge Aragão em SP: veja horários, ingressos e como chegar

O samba vai tomar conta de São Paulo neste sábado, 31. Zeca Pagodinho, Alcione e Jorge Aragão dividem o palco do Nubank Parque em "O Maior Encontro do Samba", com clássicos para cantar junto e participações de Maria Rita e Diogo Nogueira. Quem abre a festa é Pretinho da Serrinha.

Qual é o horário do show?

Os portões serão abertos às 15h. Pretinho da Serrinha inicia a programação musical às 17h, enquanto Zeca Pagodinho, Alcione e Jorge Aragão têm entrada prevista no palco a partir das 18h30.

Onde comprar ingressos?

Há entradas disponíveis nos setores Pista, Cadeira Inferior, Pista Premium, Hot Seat e Pacote VIP. O setor Cadeira Superior está esgotado. Os ingressos são vendidos pela Eventim.

Como chegar ao Nubank Parque?

O Nubank Parque fica na Avenida Francisco Matarazzo, 1.705, na Água Branca, zona oeste de São Paulo. Confira no ingresso o portão de acesso ao seu setor.

Para quem pretende usar transporte público, uma opção é a estação Palmeiras-Barra Funda, atendida pela Linha 3–Vermelha do Metrô e por trens metropolitanos. A partir do terminal, o percurso até o entorno do estádio pode ser feito a pé, com tempo adicional para localizar o portão de acesso.

Outra alternativa é utilizar linhas de ônibus que passam pelas avenidas Francisco Matarazzo e Pompeia. O itinerário deve ser escolhido de acordo com o ponto de partida e a entrada indicada no bilhete.

Quem for de carro ou por aplicativo deve considerar o movimento nas ruas próximas à arena. Chegar com antecedência ajuda a reservar tempo para desembarque, caminhada e procedimentos de entrada.

Qual será o setlist do show?

Baseado nas últimas apresentações do trio, este é o provável setlist do show em São Paulo: