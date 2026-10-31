IA, estratégia e gestão: o que aprender para avançar na carreira corporativa

Uma reunião de planejamento pode começar com uma pergunta simples: quais decisões poderiam ser tomadas com mais informação e menos tarefas operacionais?

Para responder, profissionais precisam conhecer os objetivos do negócio, interpretar dados e entender como a inteligência artificial pode apoiar o trabalho. Essa combinação vem ganhando espaço nas competências exigidas no mercado corporativo.

O relatório publicado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em junho de 2026, aponta que a adoção da tecnologia depende das habilidades de quem a utiliza.

Segundo a organização, menos de 1% dos trabalhadores precisará de conhecimentos avançados em IA, como programação e desenvolvimento. Para a maioria, serão mais relevantes competências digitais, análise de dados e interpretação de informações.

A conclusão ajuda a esclarecer uma dúvida comum entre profissionais que desejam crescer na carreira: por onde começar a se preparar?

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Alfabetização em IA é o primeiro passo

Conhecer ferramentas de inteligência artificial é diferente de compreender como aplicá-las ao trabalho.

A chamada alfabetização em IA envolve saber formular instruções, avaliar respostas, identificar limitações e reconhecer quando uma atividade pode se beneficiar da tecnologia.

Na rotina corporativa, esse conhecimento pode apoiar pesquisas, síntese de documentos, organização de informações e elaboração de análises.

O profissional precisa, porém, conferir os resultados e considerar questões como confidencialidade, proteção de dados e possíveis erros nas respostas.

A OCDE destaca que a falta de habilidades é um obstáculo à adoção da tecnologia. Cerca de 40% dos empregadores dos setores de manufatura e finanças que ainda não utilizavam IA apontaram a escassez de competências como uma das principais barreiras.

Gestão e análise de dados continuam essenciais

O domínio tecnológico, isoladamente, não garante boas decisões. Para transformar informações em resultados, profissionais precisam desenvolver pensamento analítico, planejamento, gestão de projetos e capacidade de definir prioridades.

O Future of Jobs Report 2025, do Fórum Econômico Mundial, coloca o pensamento analítico entre as competências mais valorizadas pelos empregadores.

O levantamento, baseado nas expectativas de empresas de diferentes países, aponta ainda inteligência artificial e big data entre as habilidades cuja importância deve crescer até 2030.

Na prática, isso significa aprender a interpretar indicadores, identificar padrões e questionar conclusões antes de tomar decisões.

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Liderança e adaptação para conduzir mudanças

A transformação tecnológica afeta processos e responsabilidades dentro das equipes. Por isso, comunicação, colaboração, criatividade e gestão de pessoas continuam importantes para quem pretende assumir posições de liderança.

Um gestor precisa explicar por que determinada mudança será implementada, preparar a equipe para novas rotinas e acompanhar os efeitos da tecnologia sobre o trabalho.

Isso exige abertura para aprender, testar possibilidades e rever decisões quando os resultados não correspondem às expectativas.

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Como organizar o aprendizado para avançar

O desenvolvimento dessas competências pode começar por situações concretas da própria área. Vale identificar tarefas que consomem tempo, experimentar aplicações de IA permitidas pela empresa e avaliar se elas melhoram a qualidade ou a velocidade das entregas.

Cursos, projetos práticos e atualização frequente ajudam a construir esse repertório. A recomendação é combinar conhecimentos técnicos e de gestão, sem deixar de lado a experiência profissional e a capacidade de trabalhar com outras pessoas.