Como a prática do tênis pode aumentar sua expectativa de vida

A prática regular do tênis pode estar relacionada a uma vida mais longa e saudável, segundo pesquisas científicas que analisaram os efeitos da modalidade sobre a saúde e o envelhecimento. Além dos possíveis ganhos em longevidade, o esporte também contribui para a manutenção da força, do equilíbrio e da mobilidade, capacidades essenciais para preservar a autonomia ao longo dos anos.

Um dos estudos mais citados sobre o tema, publicado na revista Mayo Clinic Proceedings, acompanhou mais de 8,5 mil pessoas durante até 25 anos e concluiu que praticantes de tênis apresentaram, em média, uma expectativa de vida 9,7 anos superior à de indivíduos sedentários. Em 2025, outra pesquisa realizada com mais de 10 mil homens, com idade média de 73,8 anos, também encontrou uma associação entre a prática da modalidade e um menor risco de mortalidade.

De acordo com o fisioterapeuta Marco Tulio Saldanha, especialista da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física (Sonafe Brasil), o tênis exige uma combinação de movimentos que favorece a manutenção das capacidades físicas durante o envelhecimento.

Segundo o especialista, deslocamentos laterais, corridas para frente e para trás, mudanças rápidas de direção e movimentos de rotação do tronco ajudam a preservar a estabilidade dinâmica, o equilíbrio, a potência muscular e a mobilidade articular. Esses fatores contribuem diretamente para que o praticante mantenha a funcionalidade e a independência por mais tempo.

Competidores 60+

A relação entre o esporte e o envelhecimento ativo também pode ser observada nas competições da modalidade. No torneio MT700 São Paulo, realizado pela Federação Paulista de Tênis (FPT) no Esporte Clube Pinheiros, mais de 100 atletas participaram das categorias destinadas a competidores acima dos 60 anos.

Entre os destaques da competição, Eduardo Augusto Izoldi, de 70 anos, conquistou os títulos de simples e de duplas. Na categoria 75+, João Américo Soares Júnior ficou com o troféu de simples, enquanto Hayrton Ferreira venceu a disputa da categoria 80+.

João Soares, de 75 anos e atualmente entre os destaques do ranking internacional da categoria, afirma que o tênis se tornou uma importante ferramenta para melhorar sua qualidade de vida e condicionamento físico.

O presidente da Federação Paulista de Tênis, Danilo Gaino, destaca que a modalidade permite aos atletas manterem uma rotina de treinos e competições mesmo após os 60, 70 ou 80 anos, característica reforçada pelo circuito Masters, que organiza disputas por faixas etárias.

Atualmente, a Federação Paulista de Tênis conta com mais de 150 atletas com mais de 60 anos registrados em seu quadro de inscritos, evidenciando o crescimento da participação de competidores veteranos e a capacidade do esporte de acompanhar seus praticantes ao longo da vida.

João Fonseca e Roger Federer vão bater bola juntos em São Paulo; veja quando

João Fonseca e Roger Federer vão se encontrar em São Paulo, no dia 5 de dezembro, para bater bola juntos. A atividade fará parte do On Clubhouse Nights, evento promovido pela On, marca suíça de artigos esportivos da qual o ex-número 1 do mundo é acionista e que também patrocina o tenista brasileiro.

A confirmação veio após uma interação entre os dois nas redes sociais. Na ocasião, Fonseca revelou que gostaria de jogar com Federer, que respondeu positivamente ao convite. O encontro não será uma partida oficial do circuito profissional, mas uma ação promocional que reunirá tênis, música e entretenimento em um evento para convidados.