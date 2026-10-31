Que horas começa o show do BTS hoje em São Paulo? Veja horário

BTS no Brasil: grupo sul-coreano se apresenta nesta terça-feira, 28, em São Paulo (Reprodução / @bts.bighitofficial/Instagram)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 31 de outubro de 2026 às 05h30.
O último show do BTS em São Paulo acontece neste sábado, 31, no MorumBIS. A apresentação está marcada para começar às 20h, enquanto os portões devem abrir às 16h para o público geral. Fãs com ingressos VIP têm check-in previsto para as 10h.
O BTS faz seu terceiro e último show em São Paulo neste sábado, 31. A apresentação da ARIRANG World Tour está marcada para começar às 20h, no MorumBIS, na Zona Sul da capital paulista. Os portões do estádio devem abrir às 16h para o público geral.
O grupo sul-coreano iniciou sua passagem pelo Brasil na quarta-feira, 28, e voltou ao palco do estádio nesta sexta-feira, 30. A apresentação deste sábado encerra a sequência de três shows na cidade.
O último show do BTS em São Paulo está previsto para começar às 20h deste sábado, 31 de outubro.
Confira os principais horários divulgados para o evento:
O horário oficial de encerramento não foi divulgado. Considerando a duração de aproximadamente 2h20 registrada na primeira apresentação em São Paulo, a expectativa é que o espetáculo termine por volta das 22h20.
A apresentação acontece no MorumBIS, localizado na Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, no bairro do Morumbi, na Zona Sul de São Paulo.
Uma das opções para chegar ao estádio é utilizar a Linha 4-Amarela do metrô, com desembarque na estação São Paulo-Morumbi. A caminhada até o MorumBIS tem aproximadamente 1,5 km e costuma levar de 15 a 20 minutos.
Os fãs também devem ficar atentos aos bloqueios de trânsito previstos para o entorno do estádio, que podem dificultar o acesso por carros particulares e aplicativos de transporte.
Os ingressos para as três apresentações do BTS em São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro, estão esgotados na Ticketmaster, canal oficial de vendas.