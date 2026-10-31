Onde curtir o Halloween em SP? Veja festas e eventos neste sábado, 31

É de São Paulo e quer celebrar o Halloween? A data comemorativa vai ocupar praças, espaços culturais e pistas de dança de São Paulo neste sábado, 31.

A programação conta com festas à fantasia, cinema ao ar livre, passeios com histórias de assombração e atividades para famílias.

Confira as oito opções e escolha qual faz mais seu estilo:

Halloween no Largo da Batata

O Largo da Batata, em Pinheiros, recebe o Halloween do Cola em Sampa, com shows, personagens de terror, gastronomia temática e feira de artesanato. Os concursos de fantasias têm categorias para adultos e crianças, e os pets também podem acompanhar o passeio.

A programação acontece das 11h às 22h, com entrada gratuita e consumo cobrado à parte. O evento continua no domingo, 1º, e na segunda-feira, 2.

Festa nas alturas no Sampa Sky

O Sampa Sky promove a festa Lendas Urbanas, inspirada nas histórias de assombração da capital. As DJs Vivi Varela e Maravilha comandam a trilha sonora, com pop, música eletrônica e funk.

A experiência inclui concurso de fantasias, espaço de maquiagem, doces, bebidas temáticas e acesso às quatro plataformas de vidro do mirante, a 150 metros de altura.

A festa começa às 21h, na Praça Pedro Lessa, 110, no Centro. Os ingressos são vendidos pela Ticketmaster, no valor de R$ 100, e menores devem estar acompanhados dos pais ou de responsável legal.

Clube dos 30 no Varanda Estaiada

Para quem procura uma festa que começa à tarde, o Mega Clube dos 30 ocupa o Varanda Estaiada das 14h às 22h. O repertório dos DJs passa por sucessos dos anos 1980, 1990 e 2000.

Bonde do Tigrão, Felipe Dylon e Pepê & Neném estão entre as atrações anunciadas. A edição também terá decoração temática, maquiadores e concurso de fantasias, com uma comanda de R$ 400 para a melhor caracterização.

O endereço é Avenida Doutor Chucri Zaidan, 155, na Vila Cordeiro. A entrada é permitida para maiores de 18 anos, com ingressos pela Ingresse, no valor de R$ 160 + taxa de conveniência.

Visita noturna ao Museu Catavento

O Museu Catavento abre uma seção noturna especial de Halloween no sábado, 31, que combina ciência, atividades interativas e caça aos doces. O público poderá explorar mais de 200 instalações com iluminação e ambientação especiais.

A programação inclui o espetáculo “Laboratório de Mistérios” e experiências como Dinos do Brasil, Submarino e Laboratório de Química. Parte das atrações exige retirada de senha no local. A observação de Saturno por telescópios depende das condições do tempo.

As atividades estão anunciadas das 19h às 23h, na Avenida Mercúrio, s/n, no Parque Dom Pedro II. Os ingressos custam R$ 100, com meia-entrada de R$ 50, pela Megapass. Haverá traslado gratuito da estação Pedro II do Metrô a partir das 17h30.

Cinema gratuito no Centro Cultural São Paulo

O Jardim Suspenso do Centro Cultural São Paulo recebe uma sessão gratuita de “O Estranho Mundo de Jack”, às 19h. Dirigida por Henry Selick, a animação acompanha Jack Skellington, figura central da Cidade do Halloween, em sua descoberta das celebrações de Natal.

A exibição encerra a programação temática do Cine na Praça e terá concurso de fantasias e uma ação em parceria com a Fini. A sessão tem classificação livre.

O CCSP fica na Rua Vergueiro, 1.000. O acesso acontece por ordem de chegada, sujeito à capacidade do espaço.

Caminhada Assombrada pelo Centro

A quarta edição da Caminhada Assombrada percorre pontos do Centro associados a lendas urbanas e relatos sobrenaturais. O trajeto passa pelo Theatro Municipal, Vale do Anhangabaú, Largo São Francisco e pelos edifícios Joelma e Martinelli.

Thiago de Souza, do projeto "O Que Te Assombra?", e Rafael Gushiken, do "SP da Garoa", conduzem o passeio. A saída acontece às 19h, no Shopping Light, na Rua Coronel Xavier de Toledo, 23, nos dias 30 e 31.

A participação é gratuita, com inscrição antecipada pelo aplicativo do shopping.

Caça aos doces para as crianças

No JK Iguatemi, crianças de até 12 anos que estiverem com fantasias ou adereços temáticos poderão percorrer um circuito de docerias para receber guloseimas. A atividade acontece das 10h às 22h, no dia 30 e 31, com reserva pelo aplicativo Iguatemi One.

O Mooca Plaza também promove uma caça aos doces nas lojas participantes, das 10h às 22h, no dia 31. A entrada é gratuita, mediante reserva no aplicativo do shopping, que fica na Rua Capitão Pacheco e Chaves, 313.

Outra opção é o Pátio Higienópolis, na Avenida Higienópolis, 618. Das 12h às 18h, o espaço terá uma oficina de brinquedos inspirados nos doces da data e caça às guloseimas, com inscrição gratuita pelo Iguatemi One.

Día de Muertos no Memorial da América Latina

A celebração mexicana do Día de Muertos também integra a agenda do fim de semana. No Memorial da América Latina, o festival reúne mariachis, música latina, gastronomia típica e concursos de fantasias inspirados nas Catrinas e nos Catrins.

O evento tem entrada gratuita e acontece das 11h às 20h, de sábado, 31, a segunda-feira, 2. O Memorial fica na Avenida Mário de Andrade, 664, na Barra Funda.