De Bob Dylan a Taylor Swift: os maiores compositores dos EUA, segundo o New York Times

Taylor Swift: cantora construiu um ecossistema multimídia em torno da The Eras Tour
Estagiária de jornalismo
Publicado em 28 de abril de 2026 às 08h43.
Taylor Swift, Bob Dylan, Jay-Z e Kendrick Lamar são alguns dos nomes que aparecem na lista dos 30 maiores compositores musicais americanos vivos, segundo o The New York Times.
A publicação reúne veteranos como Stevie Wonder, Dolly Parton, Paul Simon e Bruce Springsteen a artistas contemporâneos como Lana Del Rey, Bad Bunny e Young Thug.
A seleção, apresentada em ordem não ranqueada, busca definir quem compõe o “novo compositor americano”.
Segundo o The New York Times, a escolha dos 30 nomes foi feita a partir de votos de mais de 250 profissionais ligados à música, além de seis críticos do jornal: Jon Caramanica, Joe Coscarelli, Wesley Morris, Jody Rosen, Danyel Smith e Lindsay Zoladz.
A proposta foi mapear artistas que ajudaram a moldar a composição musical americana em diferentes gêneros, passando por pop, rap, country, soul, R&B, rock, disco, bachata, reggaeton e música latina.
Cada artista selecionado ainda concedeu uma entrevista ao jornal contando como funciona o seu processo de criação.
A lista mistura compositores consagrados há décadas, como Bob Dylan, vencedor do Nobel de Literatura, Carole King, Willie Nelson, Smokey Robinson e Stevie Wonder, com nomes que redefiniram a música pop e o hip-hop nas últimas décadas, como Taylor Swift, Jay-Z, Kendrick Lamar, Missy Elliott, Mariah Carey e Lana Del Rey.
Também aparecem compositores que atuam fortemente nos bastidores da indústria, como Diane Warren, Babyface, The-Dream e a dupla Jimmy Jam & Terry Lewis, além de nomes coletivos ou parcerias históricas, como Outkast, Brian & Eddie Holland e o trio de Nashville formado por Josh Osborne, Brandy Clark e Shane McAnally.
Outro ponto de destaque é a presença de artistas latinos e bilíngues na definição contemporânea do compositor americano, como Romeo Santos e Bad Bunny, além de nomes que ampliaram as fronteiras de seus gêneros, como Young Thug, Fiona Apple e Stephin Merritt.