Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

De Bob Dylan a Taylor Swift: os maiores compositores dos EUA, segundo o New York Times

Jornal ouviu mais de 250 especialistas para listar quem são os 30 compositores americanos que definem a música hoje

Taylor Swift: cantora construiu um ecossistema multimídia em torno da The Eras Tour (Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 28 de abril de 2026 às 08h43.

Tudo sobreMúsica
Saiba mais

Taylor Swift, Bob Dylan, Jay-Z e Kendrick Lamar são alguns dos nomes que aparecem na lista dos 30 maiores compositores musicais americanos vivos, segundo o The New York Times.

A publicação reúne veteranos como Stevie Wonder, Dolly Parton, Paul Simon e Bruce Springsteen a artistas contemporâneos como Lana Del Rey, Bad Bunny e Young Thug.

A seleção, apresentada em ordem não ranqueada, busca definir quem compõe o “novo compositor americano”.

Como a lista foi feita?

Segundo o The New York Times, a escolha dos 30 nomes foi feita a partir de votos de mais de 250 profissionais ligados à música, além de seis críticos do jornal: Jon Caramanica, Joe Coscarelli, Wesley Morris, Jody Rosen, Danyel Smith e Lindsay Zoladz.

A proposta foi mapear artistas que ajudaram a moldar a composição musical americana em diferentes gêneros, passando por pop, rap, country, soul, R&B, rock, disco, bachata, reggaeton e música latina.

Cada artista selecionado ainda concedeu uma entrevista ao jornal contando como funciona o seu processo de criação.

Destaques da seleção

A lista mistura compositores consagrados há décadas, como Bob Dylan, vencedor do Nobel de Literatura, Carole King, Willie Nelson, Smokey Robinson e Stevie Wonder, com nomes que redefiniram a música pop e o hip-hop nas últimas décadas, como Taylor Swift, Jay-Z, Kendrick Lamar, Missy Elliott, Mariah Carey e Lana Del Rey.

Também aparecem compositores que atuam fortemente nos bastidores da indústria, como Diane Warren, Babyface, The-Dream e a dupla Jimmy Jam & Terry Lewis, além de nomes coletivos ou parcerias históricas, como Outkast, Brian & Eddie Holland e o trio de Nashville formado por Josh Osborne, Brandy Clark e Shane McAnally.

Outro ponto de destaque é a presença de artistas latinos e bilíngues na definição contemporânea do compositor americano, como Romeo Santos e Bad Bunny, além de nomes que ampliaram as fronteiras de seus gêneros, como Young Thug, Fiona Apple e Stephin Merritt.

Os 30 maiores compositores americanos vivos:

  • Nile Rodgers
  • Lucinda Williams
  • Stevie Wonder
  • Jay-Z
  • Paul Simon
  • Taylor Swift
  • Brian & Eddie Holland
  • Missy Elliott
  • Lionel Richie
  • Dolly Parton
  • Young Thug
  • Diane Warren
  • Josh Osborne, Brandy Clark e Shane McAnally
  • Fiona Apple
  • Babyface
  • Stephin Merritt
  • Romeo Santos
  • Carole King
  • Outkast
  • Mariah Carey
  • Willie Nelson
  • Kendrick Lamar
  • Valerie Simpson
  • Bob Dylan
  • Lana Del Rey
  • The-Dream
  • Jimmy Jam & Terry Lewis
  • Bad Bunny
  • Bruce Springsteen
  • Smokey Robinson
Acompanhe tudo sobre:CantoresMúsicaIndústria da música

