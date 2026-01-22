Netflix anuncia retorno de Rebelde ao catálogo; veja data de estreia

A Netflix chegou com uma novidade para completar o catálogo do próximo mês. A novela mexicana Rebelde volta ao streaming quase duas décadas após a exibição original.

O título acompanha estudantes do colégio Elite Way School e se tornou um fenômeno juvenil entre 2004 e 2006. A produção foi criada pela Televisa e conta com três temporadas e 440 episódios.

O enredo segue adolescentes que conciliam vida escolar, conflitos familiares e diferenças sociais, além da formação de uma banda que impulsiona a narrativa.

Quando Rebelde volta ao streaming?

A Netflix confirmou que Rebelde retorna ao catálogo em 7 de fevereiro. A empresa não divulgou mudanças na estrutura original e informou que as três temporadas estarão disponíveis na plataforma.

Rebelde também ganhou um reboot recente na Netflix. A plataforma detém os direitos globais da marca e lançou uma nova versão em 2022, com elenco diferente e duas temporadas. O retorno da versão original amplia o catálogo da plataforma e reforça a aposta no universo da novela no streaming.