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Gigante financeira de Wall Street diz que bitcoin deveria estar em US$ 95 mil

Especialista fez um valuation baseado na premissa de que a criptomoeda precisa ser avaliada de maneira análoga às commodities

(Reprodução/Reprodução)

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Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 29 de julho de 2026 às 18h58.

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O head de análise de criptoativos da gigante financeira Charles Schwab, Jim Feroli, disse ao site Coindesk que o valor justo do bitcoin atualmente está nos US$ 95 mil.

“Se você me perguntasse qual é o valor justo do bitcoin nestes níveis, eu diria que provavelmente gira em torno de US$ 95.000”, declarou o especialista. Hoje, o bitcoin opera em queda de 0,4% em um período de 24 horas, negociado a US$ 63.682 por unidade.

Feroli fez o cálculo baseando-se nos custos de produção dos mineradores de bitcoin menos eficientes. Hoje, os mineradores mais eficientes conseguem descobrir novos blocos de validação do BTC por US$ 60 mil.

Comparando com uma commodity tradicional, o especialista diz que produtores costumam operar sob margens reduzidas, o que torna o custo de produção útil para estimar o preço justo para um ativo do tipo.

Expectativa de alta do bitcoin em 6 meses

Como o bitcoin, apesar de digital, é um ativo escasso, com um limite programado de 21 milhões de unidades produzidas, bastaria um aumento modesto nos fluxos de capital para a criptomoeda para gerar grandes variações na cotação.

Para Feroli, o mercado de criptoativos está um período sazonalmente mais fraco conhecido como “inverno cripto”, mas os preços podem subir de maneira relevante nos próximos seis meses.

Os gatilhos para uma alta assim envolvem uma maior clareza regulatória, em especial a possibilidade do projeto de regulamentação de criptoativos dos Estados Unidos, “Clarity Act”, ser aprovado.

A Charles Schwab é uma das mais tradicionais corretoras de investimentos de Wall Street. A empresa começou a liberar em maio a compra e venda de bitcoin e ether para seus clientes.

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