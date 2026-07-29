Entenda as acusações contra o ator e cantor Jared Leto

Jared Leto voltou ao centro de uma grande controvérsia após a estreia do documentário "Jared Leto: Hollywood's Dark Secret", produzido pela BBC, nesta quarta-feira, 29. A investigação reúne relatos de dez mulheres, quatro delas acusando o ator de conduta sexual criminosa em episódios que teriam ocorrido quando elas ainda eram adolescentes.

Investigação reúne relatos de mais de uma década

De acordo com o documentário, os casos teriam acontecido entre 2002 e 2016. As denunciantes afirmam que tinham entre 16 e 19 anos quando conheceram Leto, que na época estava na faixa dos 30 e 40 anos.

Uma das mulheres relata ter sido agredida sexualmente aos 17 anos em um motel. Outra afirma que recebeu ameaças de violência sexual em um quarto de hotel. Há ainda o relato de uma mulher que diz ter mantido relações sexuais com o ator aos 17 anos, na Califórnia, onde a idade mínima de consentimento é de 18 anos. Uma quarta denunciante afirma que passou a receber ligações de teor sexual quando tinha 16 anos e que, anos depois, foi convidada a assinar um acordo de confidencialidade, proposta que recusou.

Além das acusações de conduta sexual criminosa, cinco mulheres que participaram do documentário afirmam ter recebido ligações telefônicas de teor sexual atribuídas a Jared Leto. Algumas delas também relataram que foram procuradas por um advogado do ator para assinar acordos de confidencialidade.

BBC diz ter reunido provas e testemunhos

Segundo a BBC, a investigação foi conduzida ao longo de vários meses e inclui mensagens, fotografias, entrevistas e depoimentos de pessoas próximas às denunciantes. Nove das dez mulheres falaram publicamente sobre o caso pela primeira vez para o documentário.

A produção também ouviu dois ex-integrantes da equipe de turnê do Thirty Seconds to Mars. Eles afirmam que a presença frequente de fãs adolescentes nos bastidores gerava preocupação entre membros da equipe. "Acho que todos achavam que a diferença de idade era muito grande", relatou um deles ao documentário.

Ator nega todas as acusações

Em nota enviada à Rolling Stone, representantes de Jared Leto classificaram as acusações como "absoluta e categoricamente falsas". Segundo a defesa do ator, todas as alegações apresentadas no documentário são incorretas e não refletem os fatos.

Em 2025, a DJ de Los Angeles Allie Teilz afirmou nas redes sociais que foi agredida por Jared Leto quando tinha 17 anos. O relato motivou outras mulheres a tornarem públicas acusações semelhantes. Pouco depois, a revista Air Mail publicou uma reportagem reunindo nove denúncias contra o ator, que negou todas as alegações.