Kavinsky, DJ autor de 'Nightcall', é encontrado morto em Paris

DJ Kavinsky, uma das principais figuras do electro francês, foi encontrado morto em sua casa em Paris. De acordo com a AFP, o Ministério Público francês abriu uma investigação para determinar as causas do falecimento.

O corpo de Kavinsky foi encontrado na noite de terça-feira, 28. Segundo o jornal Le Parisien, a investigação foi aberta devido ao fato de que as primeiras equipes de emergência não encontraram "nada suspeito" na residência.

Carreira reconhecida nas Olímpiadas

DJ Kavinsky, cujo nome verdadeiro era Vincent Belorgey, completaria 51 anos em 31 de julho e é considerado um nome emblemático no movimento "French Touch".

Nascido na região de Paris, Kavinsky iniciou a carreira no começo dos anos 2000 como artista de abertura na cena electro francesa.

Seu projeto mais conhecido, "Nightcall", foi apresentado pelo grupo Phoenix e pela cantora belga Angèle durante a cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A brasileira Lovefoxxx é responsável pela gravação original.

A canção também fez parte da trilha sonora de "Drive", thriller de Nicolas Winding Refn, protagonizado por Ryan Gosling.

Uma grande perda

A ministra da Cultura, Catherine Pégard, pronunciou-se sobre a morte de Kavinsky no X (antigo Twitter): "Com o desaparecimento repentino de Kavinsky, a França perde uma de suas vozes mais singulares. Do filme 'Drive' aos Jogos Olímpicos de Paris, o mundo inteiro vibrou com 'Nightcall'. Dançante e nostálgica, sua música continuará a transcender gerações e fronteiras."