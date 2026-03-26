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Cowboy ou Ana Paula? Enquete mostra quem vai ganhar o BBB 26

Os dois participantes concentram quase 85% das intenções de voto do público para vencer o programa

Alberto Cowboy e Ana Paula Renault: participantes são os favoritos do público no BBB 26 (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

Alberto Cowboy e Ana Paula Renault: participantes são os favoritos do público no BBB 26 (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 26 de março de 2026 às 08h00.

A disputa pelo prêmio do BBB 26 ficou ainda mais concentrada após a eliminação de Jonas Sulzbach na última terça-feira, 24 — e com uma liderança disparada.

A nova enquete do Votalhada mostra Ana Paula ampliando ainda mais a vantagem, com 72,08% das intenções de voto. O número reforça o favoritismo isolado da participante na reta final do reality.

Na segunda posição, Alberto Cowboy aparece bem atrás, com 12,19%, consolidando-se como principal nome na perseguição, mas sem ameaçar a liderança.

Chaiany (4,09%) e Jordana (3,87%) completam o grupo mais próximo do topo, embora com distância relevante dos dois primeiros colocados.

Disputa pulverizada

No pelotão intermediário, Milena (2,37%) e Juliano Floss (2,21%) seguem próximos, com diferenças pequenas entre si.

Os demais participantes aparecem com menos de 1% das intenções de voto, indicando baixa competitividade na disputa pelo prêmio.

Confira o ranking atualizado* de quem deve vencer o BBB 26, segundo o Votalhada:

1º - Ana Paula – 72,08%
2º - Alberto Cowboy – 12,19%
3º - Chaiany – 4,09%
4º - Jordana – 3,87%
5º - Milena – 2,37%
6º - Juliano Floss – 2,21%
7º - Samira – 0,85%
8º - Marciele – 0,83%
9º - Leandro – 0,81%
10º - Gabriela – 0,41%
11º - Solange – 0,29%

*Parcial do dia 26 de março, às 7h, com 25.037 votos

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