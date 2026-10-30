Hoje é feriado? Entenda o ponto facultativo do Dia do Servidor Público

Repórter
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 07h19.
Esta sexta-feira, 30 de outubro de 2026, não é feriado nacional, mas é ponto facultativo para servidores públicos federais. O governo transferiu a folga do Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro, para esta sexta-feira. O próximo feriado nacional será o Dia de Finados, na segunda-feira, 2 de novembro.
Hoje, sexta-feira, 30 de outubro de 2026, não é feriado nacional no Brasil. A data, porém, é ponto facultativo para servidores públicos federais, após uma decisão do governo de transferir a folga do Dia do Servidor Público, celebrado originalmente em 28 de outubro.
A mudança foi determinada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), por meio da Portaria nº 8.821, de 26 de outubro de 2026.
O ponto facultativo vale para órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Os serviços considerados essenciais devem continuar funcionando.
Já na próxima segunda-feira, 2 de novembro, será feriado nacional de Finados, o que permite um período de quatro dias consecutivos de folga para os servidores federais abrangidos pelo ponto facultativo.
O dia 30 de outubro é ponto facultativo no serviço público federal, mas não é feriado nacional.
Isso significa que a folga não se aplica automaticamente aos trabalhadores da iniciativa privada, que seguem as regras normais de expediente, salvo acordos ou determinações específicas.
O funcionamento de órgãos estaduais e municipais também depende das decisões de cada governo.
O próximo feriado nacional será o Dia de Finados, em 2 de novembro, que cairá nesta segunda-feira.
Depois dele, o calendário nacional prevê mais três feriados até o fim de 2026: Proclamação da República, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra e Natal.
O calendário federal também prevê ponto facultativo após as 13h nos dias 24 de dezembro, véspera de Natal, e 31 de dezembro, véspera de Ano Novo.
Além das datas nacionais, estados e municípios podem ter feriados próprios, previstos na legislação local.
Não. Esta sexta-feira, 30 de outubro, não é feriado nacional. A data é ponto facultativo para servidores públicos federais devido à transferência da comemoração do Dia do Servidor Público.
O governo federal transferiu o ponto facultativo do Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro, para sexta-feira, 30, conforme a Portaria MGI nº 8.821/2026.
Não há folga obrigatória nacional para trabalhadores da iniciativa privada nesta sexta-feira. Eventuais dispensas dependem das regras aplicáveis a cada empresa e localidade.
Sim. O Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro, é feriado nacional e cairá em uma segunda-feira em 2026.
Os feriados nacionais restantes são Finados (2 de novembro), Proclamação da República (15 de novembro), Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (20 de novembro) e Natal (25 de dezembro).