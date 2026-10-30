Jorja Smith em SP: horário, ingressos e como chegar ao show

A cantora britânica Jorja Smith retorna a São Paulo nesta sexta-feira, 30, para uma apresentação no Espaço Unimed, na Barra Funda. O show faz parte da divulgação de seu terceiro álbum de estúdio, "What Are the Odds", lançado em agosto de 2026.

Conhecida por misturar R&B, soul e influências da música eletrônica britânica, a artista apresenta ao público brasileiro faixas do novo trabalho e sucessos como "On My Mind", "Little Things" e "Teenage Fantasy".

A noite também contará com um set de abertura da DJ Akila, que transita entre afrobeats, hip-hop, R&B e música eletrônica.

Que horas começa o show de Jorja Smith em SP?

O show está marcado para as 22h desta sexta-feira, 30. A abertura dos portões do Espaço Unimed acontece às 20h, permitindo que o público entre antes do início da apresentação.

A programação inclui a participação da DJ Akila na abertura da noite.

Quanto custam os ingressos para Jorja Smith?

Os ingressos são comercializados pela plataforma Tickets For Fun, com valores que variam conforme o setor, o lote e a modalidade de entrada.

Os preços divulgados para o primeiro lote são:

Pista: R$ 273 (meia-entrada) | R$ 546 (inteira) - Lote 3.

Pista premium: R$ 380 (meia-entrada) | R$ 780 (inteira) - Lote 3.

Mezanino: R$ 354 (meia-entrada) | R$ 708 (inteira) - Lote 3.

Camarote A: R$ 348 (meia-entrada) | R$ 696 (inteira).

Camarote B: R$ 290 (meia-entrada) | R$ 580 (inteira).

Qual será o setlist de Jorja Smith?

Baseado nos últimos shows da turnê da cantora, este é o possível setlist da apresentação em São Paulo:

"For Life"

"What Are The Odds"

"I Lied, You Lied"

"Dancing"

"This City (feat. Devlin)"

"What's Done Is Done"

"Blue Lights"

"Teenage Fantasy"

"Come Over (feat. Popcaan)"

"Alive (feat. Wizkid)"

"Little Things"

"Be Honest (feat. Burna Boy)"

"On My Mind"

"The Way I Love You"

"Backwards"

Cantora também se apresenta no Rock The Mountain

Além do show em São Paulo, Jorja Smith está confirmada no Rock The Mountain 2026, festival que acontece em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro.

A cantora se apresenta nos dias 1º e 8 de novembro, às 17h30, no Palco Floresta Vivo. O show tem duração prevista de 1h10, com encerramento às 18h40.

A programação do festival reúne artistas nacionais e internacionais, como Ivete Sangalo, Anitta, M.I.A., Jorge Ben Jor e João Gomes. No mesmo dia de Jorja Smith, também sobem ao palco Paulinho da Viola e o projeto Dominguinho, formado por João Gomes, Jota.pê e Mestrinho.