Jorja Smith em SP: horário, ingressos e como chegar ao show

Jorja Smith: artista retorna ao Brasil com músicas de "What Are the Odds" e sucessos da carreira (Reprodução / @jorjasmith/Instagram)
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Publicado em 30 de outubro de 2026 às 06h50.
A cantora britânica Jorja Smith retorna a São Paulo nesta sexta-feira, 30, para uma apresentação no Espaço Unimed, na Barra Funda. O show faz parte da divulgação de seu terceiro álbum de estúdio, "What Are the Odds", lançado em agosto de 2026.
Conhecida por misturar R&B, soul e influências da música eletrônica britânica, a artista apresenta ao público brasileiro faixas do novo trabalho e sucessos como "On My Mind", "Little Things" e "Teenage Fantasy".
A noite também contará com um set de abertura da DJ Akila, que transita entre afrobeats, hip-hop, R&B e música eletrônica.
O show está marcado para as 22h desta sexta-feira, 30. A abertura dos portões do Espaço Unimed acontece às 20h, permitindo que o público entre antes do início da apresentação.
A programação inclui a participação da DJ Akila na abertura da noite.
Os ingressos são comercializados pela plataforma Tickets For Fun, com valores que variam conforme o setor, o lote e a modalidade de entrada.
Os preços divulgados para o primeiro lote são:
Baseado nos últimos shows da turnê da cantora, este é o possível setlist da apresentação em São Paulo:
Além do show em São Paulo, Jorja Smith está confirmada no Rock The Mountain 2026, festival que acontece em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro.
A cantora se apresenta nos dias 1º e 8 de novembro, às 17h30, no Palco Floresta Vivo. O show tem duração prevista de 1h10, com encerramento às 18h40.
A programação do festival reúne artistas nacionais e internacionais, como Ivete Sangalo, Anitta, M.I.A., Jorge Ben Jor e João Gomes. No mesmo dia de Jorja Smith, também sobem ao palco Paulinho da Viola e o projeto Dominguinho, formado por João Gomes, Jota.pê e Mestrinho.