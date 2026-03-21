BBB 26 pode já ter campeão, diz nova enquete

A disputa pelo prêmio do BBB 26 está cada vez mais concentrada — e com uma líder que segue abrindo vantagem.
A nova parcial do Votalhada mostra Ana Paula ainda mais isolada no topo, com 55,58% das intenções de voto, acima dos cerca de 52% da semana anterior.
Na segunda posição, Jonas Sulzbach também cresce e chega a 27,32%, mantendo-se como principal nome na perseguição, mas ainda distante da liderança.
Já Alberto Cowboy registra o maior recuo do ranking. O participante cai de mais de 12% para 6,90%, perdendo força na disputa direta pelas primeiras posições.
Disputa concentrada
No grupo intermediário, Chaiany (2,74%), Milena (2,29%) e Jordana (2,00%) mantêm posições próximas, com variações limitadas.
Os demais participantes aparecem com menos de 2% das intenções de voto.
Ana Paula Renault, do BBB (TV Globo/Reprodução)
O levantamento aponta uma concentração crescente de preferência nos primeiros colocados, com destaque para a ampliação da vantagem da líder e a consolidação do segundo lugar.
Confira o top 12, segundo o Votalhada
1º - Ana Paula – 55,58%
2º - Jonas Sulzbach – 27,32%
3º - Alberto Cowboy – 6,90%
4º - Chaiany – 2,74%
5º - Milena – 2,29%
6º - Jordana – 2,00%
7º - Juliano Floss – 1,20%
8º - Samira – 0,63%
9º - Marciele – 0,52%
10º - Leandro – 0,38%
11º - Solange – 0,24%
12º - Gabriela – 0,21%