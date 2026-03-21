BBB 26 pode já ter campeão, diz nova enquete

A disputa pelo prêmio do BBB 26 está cada vez mais concentrada — e com uma líder que segue abrindo vantagem.

A nova parcial do Votalhada mostra Ana Paula ainda mais isolada no topo, com 55,58% das intenções de voto, acima dos cerca de 52% da semana anterior.

Na segunda posição, Jonas Sulzbach também cresce e chega a 27,32%, mantendo-se como principal nome na perseguição, mas ainda distante da liderança.

Já Alberto Cowboy registra o maior recuo do ranking. O participante cai de mais de 12% para 6,90%, perdendo força na disputa direta pelas primeiras posições.

Disputa concentrada

No grupo intermediário, Chaiany (2,74%), Milena (2,29%) e Jordana (2,00%) mantêm posições próximas, com variações limitadas.

Os demais participantes aparecem com menos de 2% das intenções de voto.

Ana Paula Renault, do BBB (TV Globo/Reprodução)

O levantamento aponta uma concentração crescente de preferência nos primeiros colocados, com destaque para a ampliação da vantagem da líder e a consolidação do segundo lugar.