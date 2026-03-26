BBB 26: Ana Paula cumpre 'Barrado no Baile' pela 1ª vez e retorna para a festa

Ana Paula Renalt cumpriu, pela primeira vez, na madrugada desta quinta-feira, 26, a dinâmica do "Barrado no Baile" no Big Brother Brasil 26. A participante realizou a atividade proposta pela produção em pouco mais de uma hora e, em seguida, retornou para a festa, surpreendo colegas e rivais de confinamento.

O que é o Barrado no Baile?

O "Barrado no Baile" é uma dinâmica em que um participante é impedido de entrar na festa e precisa concluir um desafio para ter acesso ao evento.

Nesta festa, Ana Paula teve que encontrar as chaves certas para abrir três cadeados. Após completar a tarefa, a sister foi liberada para se juntar aos demais confinados na Festa do Líder de Alberto Cowboy.

Depois de cumprir a dinâmica, a sister voltou à festa ao som de "Erva Venenosa" de Rita Lee, sendo recebida por seus aliados com muita animação.

Provocada em Cowboy

A sister também aproveitou a volta em grande estilo para cutucar Alberto Cowboy.

"Tira uma foto comigo, frouxo.", provocou a veterana.

Ana Paula Renault e Alberto Cowboy tiraram uma fotos juntos após a sister retornar do "Barrado do Baile". Reprodução / TV Globo (Reprodução / TV Globo)

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.