Esporte

Corinthians x Mirassol: onde assistir ao vivo e horário

Equipes paulistas se enfrentam nesta sexta-feira, 30, na Neo Química Arena, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

(Esportes/Exame)

(Esportes/Exame)

Marina Borges
Marina Borges

Colaboradora

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 07h11.

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Corinthians e Mirassol se enfrentam nesta sexta-feira, 30, às 20h (horário de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelo SporTV, na TV por assinatura, e pelo Premiere, no pay-per-view.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que buscam somar pontos na reta final da competição. O resultado nesse confronto é muito importante para a situação de ambos os clubes na tabela, já que estão brigando contra o rebaixamento.

Panorama das equipes

  • Corinthians: ocupa a 18ª posição, com 33 pontos, e vem de uma derrota dura para o Vasco por 3 a 2, no São Januário, a qual ampliou a sequência negativa da equipe para dez jogos sem vencer no Brasileirão (nove derrotas e um empate). Na 33ª rodada, joga em casa e tenta aproveitar o apoio da torcida na Neo Química Arena para conquistar pontos importantes na briga contra o rebaixamento.
  • Mirassol: está na 15º posição, com 37 pontos, e vem de empate com o São Paulo por 1 a 1, no Maião, na última rodada. Agora, atua fora de casa e busca um resultado positivo diante do Corinthians para melhorar sua situação na classificação do campeonato e se afastar da zona de rebaixamento.

Ficha técnica:

  • Jogo: Corinthians x Mirassol
  • Competição: Campeonato Brasileiro (33ª rodada)
  • Data: sexta-feira, 30 de outubro de 2026
  • Horário: 20h (horário de Brasília)
  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
  • Onde assistir: SporTV (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)
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