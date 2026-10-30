Corinthians x Mirassol: onde assistir ao vivo e horário

Corinthians e Mirassol se enfrentam nesta sexta-feira, 30, às 20h (horário de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelo SporTV, na TV por assinatura, e pelo Premiere, no pay-per-view.
O confronto coloca frente a frente duas equipes que buscam somar pontos na reta final da competição. O resultado nesse confronto é muito importante para a situação de ambos os clubes na tabela, já que estão brigando contra o rebaixamento.
Panorama das equipes
- Corinthians: ocupa a 18ª posição, com 33 pontos, e vem de uma derrota dura para o Vasco por 3 a 2, no São Januário, a qual ampliou a sequência negativa da equipe para dez jogos sem vencer no Brasileirão (nove derrotas e um empate). Na 33ª rodada, joga em casa e tenta aproveitar o apoio da torcida na Neo Química Arena para conquistar pontos importantes na briga contra o rebaixamento.
- Mirassol: está na 15º posição, com 37 pontos, e vem de empate com o São Paulo por 1 a 1, no Maião, na última rodada. Agora, atua fora de casa e busca um resultado positivo diante do Corinthians para melhorar sua situação na classificação do campeonato e se afastar da zona de rebaixamento.
Ficha técnica:
- Jogo: Corinthians x Mirassol
- Competição: Campeonato Brasileiro (33ª rodada)
- Data: sexta-feira, 30 de outubro de 2026
- Horário: 20h (horário de Brasília)
- Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
- Onde assistir: SporTV (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)