Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem 'Prova do Líder'

Edição dessa quinta-feira vai mostrar tudo o que rolou na festa de Alberto Cowboy e reiniciar o jogo com mais uma prova do Líder

BBB 26: Prova do Líder vai redistribuir as cartas do jogo (Estevam Avellar/Globo)

BBB 26: Prova do Líder vai redistribuir as cartas do jogo (Estevam Avellar/Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 26 de março de 2026 às 06h20.

O Big Brother Brasil 26 manterá a tradição de ir ao ar diariamente, de segunda a segunda. No entanto, a maioria dos dias o programa começa por volta das 22h25, depois da novela Três Graças — enquanto nas quartas começa às 23h30 e aos domingos, após o Fantástico.

A edição dessa quinta-feira deve começar por volta das 22h25.

Prova do Líder

A edição desta quinta-feira vai exibir a décima primeira Prova do Líder da temporada. Alberto deixa o posto mais alto da semana e volta a disputar a dinâmica ao lado dos demais participantes, em uma prova que promete mudar os rumos do jogo.

yt thumbnail

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três GraçasNo Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

Caso Liam Payne: acusados por fornecimento de cocaína são libertados

BBB 26: Prova do Líder pode virar a casa de cabeça para baixo

BBB 26 acelera e muda tudo com eliminação dupla. O que vai acontecer?

BBB 26 muda programação e vai eliminar um participante durante a tarde

Mais na Exame

Pop

Caso Liam Payne: acusados por fornecimento de cocaína são libertados

Mundo

Se PCC e CV forem considerados 'terroristas', o que Trump pode fazer?

Esporte

Brasil x França: veja a provável escalação francesa para o amistoso

Brasil

Quais governadores e prefeitos já deixaram o cargo para disputar as eleições 2026