Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Milena vai sair neste Paredão? Enquete mostra que disputa está acirrada no BBB 26

Oitavo paredão da temporada é disputado por Babu, Chaiany e Milena

BBB 26: oitavo paredão da temporada é disputado por Babu, Chaiany e Milena (Gshow/Divulgação)

BBB 26: oitavo paredão da temporada é disputado por Babu, Chaiany e Milena (Gshow/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 10 de março de 2026 às 08h13.

A disputa do sexto Paredão do BBB 26 promete fortes emoções. Segundo o levantamento do Votalhada, Babu está mais cotado para sair, mas Milena também aparece com rejeição.

O que dizem as pesquisas?

Enquetes divulgadas nesta terlça-feira, 10, apontam o participante que deve sair nesta noite. Entretanto, em comparação à primeira enquete divulgada após a formação do Paredão, Babu já perdeu 4,57 pontos percentuais de intenção de voto, enquanto Milena ganhou 6,27 pontos percentuais, o que acirra a disputa pela permanência na Casa. Chaiany segue muito abaixo dos dois.

yt thumbnail

Resultados consolidados

Sites: Babu 44,75% x Chaiany 1,69% x Milena 53,55%
YouTube: Babu 57,67% x Chaiany 4,67% x Milena 38,10%
Twitter: Babu 77,83% x Chaiany 8,71% x Milena 13,47%
Instagram: Babu 70,60% x Chaiany 1,67% x Milena 27,73%
Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram): Babu55,56% x Chaiany 3,35% x Milena 41,17%

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

Babu vai sair neste Paredão? Enquete mostra que disputa está acirrada no BBB 26

BBB 26: nova enquete aponta disputa acirrada entre participantes no Paredão

BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem eliminação

'O Senhor dos Anéis': Elijah Wood sugere retorno como Frodo em novo filme

Mais na Exame

Pop

Babu vai sair neste Paredão? Enquete mostra que disputa está acirrada no BBB 26

Brasil

Ministro do Trabalho vai à CCJ da Câmara debater fim da escala 6x1

Mercados

Nvidia cai em 2026 com temores sobre energia e inflação

Mundo

Exportações da China disparam 21,8% no início de 2026 e superam previsões