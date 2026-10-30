Pop
MÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Pussycat Dolls em SP: veja setlist, horários e ingressos do show desta sexta-feira, 30

Grupo se apresenta nesta sexta-feira, 30, no Nubank Parque, com abertura de Pabllo Vittar e repertório de grandes sucessos

Pussycat Dolls: turnê "PCD Forever" celebra os 20 anos do álbum de estreia e reúne Nicole Scherzinger, Ashley Roberts e Kimberly Wyatt (Divulgação/The Pussycat Dolls)

Pussycat Dolls: turnê "PCD Forever" celebra os 20 anos do álbum de estreia e reúne Nicole Scherzinger, Ashley Roberts e Kimberly Wyatt (Divulgação/The Pussycat Dolls)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 06h57.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreShows-de-música
Saiba mais

As Pussycat Dolls desembarcam em São Paulo nesta sexta-feira, 30, para o primeiro show do grupo no Brasil. A apresentação acontece no Nubank Parque, com a turnê "PCD Forever Tour", que celebra os 20 anos do álbum de estreia do grupo, lançado em 2005.

O reencontro reúne Nicole Scherzinger, Ashley Roberts e Kimberly Wyatt, que retornaram aos palcos com um espetáculo marcado por coreografias, sucessos dos anos 2000 e momentos dedicados às carreiras individuais das integrantes.

A noite também terá participação de Pabllo Vittar, responsável pela abertura com o projeto Club Vittar.

Que horas começa o show das Pussycat Dolls?

O show das Pussycat Dolls está marcado para as 21h desta sexta-feira, 30 de outubro, no horário de Brasília.

Os portões do Nubank Parque serão abertos às 17h, enquanto Pabllo Vittar sobe ao palco às 19h30, com o Club Vittar.

Confira os horários da programação:

  • 16h: entrada antecipada do pacote VIP Stickwitu;
  • 17h: abertura dos portões;
  • 19h30: apresentação de Pabllo Vittar;
  • 21h: show das Pussycat Dolls.

Qual será o setlist das Pussycat Dolls em São Paulo?

A turnê "PCD Forever Tour" reúne alguns dos maiores sucessos da carreira das Pussycat Dolls, incluindo "Don't Cha", "Buttons", "Stickwitu", "Beep" e "When I Grow Up".

O espetáculo também reserva espaço para apresentações individuais das integrantes, com destaque para músicas da carreira solo de Nicole Scherzinger.

Com base nas apresentações anteriores da turnê, o possível setlist do show em São Paulo é:

  • "When I Grow Up"
  • "Beep"
  • "Whatcha Think About That"
  • "Bottle Pop"
  • "I Don't Need a Man"
  • "Wait a Minute"
  • "I Hate This Part"
  • "Jai Ho! (You Are My Destiny)"
  • "Solo de Kimberly Wyatt"
  • "Glaciers"
  • "Walking on the Sun"
  • "Candy"
  • "I Love It"
  • "Solo de Ashley Roberts"
  • "Woman Up"
  • "Break My Soul / Break Free"
  • "Solo de Nicole Scherzinger"
  • "As If We Never Said Goodbye"
  • "Whatever U Like"
  • "Right There"
  • "Don't Hold Your Breath"
  • "Wet / Poison"
  • "Buttons"
  • "Stickwitu"
  • "Hush Hush; Hush Hush"
  • "Club Song"
  • "React"
  • "Don't Cha"
Acompanhe tudo sobre:Shows-de-música

Mais de Pop

Jorja Smith em SP: horário, ingressos e como chegar ao show

Quais são os feriados de novembro? Veja quais caem em dias úteis

BTS no Brasil: veja horário, como chegar e possível setlist do show desta sexta-feira

7 filmes de terror com finais surpreendentes para assistir no Halloween

Mais na Exame

Pop

Jorja Smith em SP: horário, ingressos e como chegar ao show

Casual

5 filmes e séries para assistir no streaming neste fim de semana

Brasil

Fuga de Flávio impacta apoio ao bolsonarismo até mesmo em Santa Catarina

Mundo

Como ficam as relações entre Brasil e Argentina após Milei ajudar Flávio em fuga?