Pussycat Dolls em SP: veja setlist, horários e ingressos do show desta sexta-feira, 30

Pussycat Dolls: turnê "PCD Forever" celebra os 20 anos do álbum de estreia e reúne Nicole Scherzinger, Ashley Roberts e Kimberly Wyatt (Divulgação/The Pussycat Dolls)
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Publicado em 30 de outubro de 2026 às 06h57.
As Pussycat Dolls desembarcam em São Paulo nesta sexta-feira, 30, para o primeiro show do grupo no Brasil. A apresentação acontece no Nubank Parque, com a turnê "PCD Forever Tour", que celebra os 20 anos do álbum de estreia do grupo, lançado em 2005.
O reencontro reúne Nicole Scherzinger, Ashley Roberts e Kimberly Wyatt, que retornaram aos palcos com um espetáculo marcado por coreografias, sucessos dos anos 2000 e momentos dedicados às carreiras individuais das integrantes.
A noite também terá participação de Pabllo Vittar, responsável pela abertura com o projeto Club Vittar.
O show das Pussycat Dolls está marcado para as 21h desta sexta-feira, 30 de outubro, no horário de Brasília.
Os portões do Nubank Parque serão abertos às 17h, enquanto Pabllo Vittar sobe ao palco às 19h30, com o Club Vittar.
Confira os horários da programação:
A turnê "PCD Forever Tour" reúne alguns dos maiores sucessos da carreira das Pussycat Dolls, incluindo "Don't Cha", "Buttons", "Stickwitu", "Beep" e "When I Grow Up".
O espetáculo também reserva espaço para apresentações individuais das integrantes, com destaque para músicas da carreira solo de Nicole Scherzinger.
Com base nas apresentações anteriores da turnê, o possível setlist do show em São Paulo é: