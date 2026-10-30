Pussycat Dolls em SP: veja setlist, horários e ingressos do show desta sexta-feira, 30

As Pussycat Dolls desembarcam em São Paulo nesta sexta-feira, 30, para o primeiro show do grupo no Brasil. A apresentação acontece no Nubank Parque, com a turnê "PCD Forever Tour", que celebra os 20 anos do álbum de estreia do grupo, lançado em 2005.

O reencontro reúne Nicole Scherzinger, Ashley Roberts e Kimberly Wyatt, que retornaram aos palcos com um espetáculo marcado por coreografias, sucessos dos anos 2000 e momentos dedicados às carreiras individuais das integrantes.

A noite também terá participação de Pabllo Vittar, responsável pela abertura com o projeto Club Vittar.

Que horas começa o show das Pussycat Dolls?

O show das Pussycat Dolls está marcado para as 21h desta sexta-feira, 30 de outubro, no horário de Brasília.

Os portões do Nubank Parque serão abertos às 17h, enquanto Pabllo Vittar sobe ao palco às 19h30, com o Club Vittar.

Confira os horários da programação:

16h: entrada antecipada do pacote VIP Stickwitu ;

; 17h: abertura dos portões;

19h30: apresentação de Pabllo Vittar ;

; 21h: show das Pussycat Dolls.

Qual será o setlist das Pussycat Dolls em São Paulo?

A turnê "PCD Forever Tour" reúne alguns dos maiores sucessos da carreira das Pussycat Dolls, incluindo "Don't Cha", "Buttons", "Stickwitu", "Beep" e "When I Grow Up".

O espetáculo também reserva espaço para apresentações individuais das integrantes, com destaque para músicas da carreira solo de Nicole Scherzinger.

Com base nas apresentações anteriores da turnê, o possível setlist do show em São Paulo é: