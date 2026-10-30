Rock the Mountain 2026 começa nesta sexta: veja horários, ingressos e como chegar

A 13ª edição do Rock the Mountain começa nesta sexta-feira, 30, em Itaipava, na região serrana do Rio de Janeiro. O festival reúne artistas como Anitta, Ivete Sangalo, Jorge Ben Jor, M.I.A. e Jorja Smith, além de atrações culturais, gastronomia e experiências ao ar livre.

O evento será realizado em dois fins de semana, de 30 de outubro a 1º de novembro e de 6 a 8 de novembro, no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Petrópolis. A programação será repetida nas duas etapas, com apresentações distribuídas por diferentes palcos.

Quanto custa o ingresso para o Rock the Mountain 2026?

A venda dos passaportes para o primeiro fim de semana está esgotada. Para o segundo final de semana, a venda é realizada pela Sympla. O valor da taxa de conveniência é de 10% sobre cada bilhete, com parcelamento em até 12 vezes.

Confira os valores do lote atual:

Inteira: R$ 1.070 (+ R$ 107 de taxa);

R$ 1.070 (+ R$ 107 de taxa); Meia solidária (com doação de 1 kg de alimento): R$ 565 (+ R$ 56,50 de taxa);

(com doação de 1 kg de alimento): R$ 565 (+ R$ 56,50 de taxa); Meia-entrada (estudantes, ID Jovem, menores de 21 anos e idosos acima de 60 anos): R$ 535 (+ R$ 53,50 de taxa);

(estudantes, ID Jovem, menores de 21 anos e idosos acima de 60 anos): R$ 535 (+ R$ 53,50 de taxa); Meia PcD (pessoa com deficiência e acompanhante): R$ 535 (+ R$ 53,50 de taxa);

(pessoa com deficiência e acompanhante): R$ 535 (+ R$ 53,50 de taxa); Promo Hit the Road (limite de até dois por compra): R$ 401,25 (+ R$ 40,13 de taxa).

Os bilhetes para o evento são nominais e exigem a apresentação de documento oficial com foto na entrada do Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes.

Como chegar ao Rock the Mountain?

O público pode chegar a Itaipava de carro, ônibus ou transfer. O local do festival não oferece estacionamento para o público geral, por isso a organização recomenda utilizar o transporte oficial operado pela BusUp.

Os transfers contam com pontos de embarque em diferentes cidades. Os preços iniciais dos trajetos de ida são:

Petrópolis e Teresópolis: a partir de R$ 67,50;

a partir de R$ 67,50; Rio de Janeiro e Niterói: a partir de R$ 99,50;

a partir de R$ 99,50; São Paulo: a partir de R$ 262,50, com saída da Barra Funda.

Os bilhetes de ida e volta são vendidos separadamente. A reserva pode ser feita pelo site oficial do Rock the Mountain.

O que pode levar para o festival?

Para evitar imprevistos na revista da entrada, confira as principais orientações de segurança e infraestrutura do evento:

O que é permitido: garrafas de água em plástico transparente, garrafas térmicas vazias, cadeiras de camping e até três unidades de lanches industrializados lacrados, frutas cortadas ou sanduíches em sacos plásticos transparentes.

garrafas de água em plástico transparente, garrafas térmicas vazias, cadeiras de camping e até três unidades de lanches industrializados lacrados, frutas cortadas ou sanduíches em sacos plásticos transparentes. O que é proibido: embalagens de vidro, latas, bebidas alcoólicas, potes rígidos com tampa, coolers, guarda-chuvas, desodorantes aerossóis, pau de selfie, drones e equipamentos fotográficos profissionais.

embalagens de vidro, latas, bebidas alcoólicas, potes rígidos com tampa, coolers, guarda-chuvas, desodorantes aerossóis, pau de selfie, drones e equipamentos fotográficos profissionais. Copos reutilizáveis: o festival disponibiliza copos oficiais por R$ 15 (com reembolso no caixa mediante devolução ao final do evento). É permitido levar o próprio copo de casa, desde que não seja de vidro.

o festival disponibiliza copos oficiais por R$ 15 (com reembolso no caixa mediante devolução ao final do evento). É permitido levar o próprio copo de casa, desde que não seja de vidro. Lockers: os armários para guarda de pertences devem ser reservados previamente por meio dos links oficiais do evento.

os armários para guarda de pertences devem ser reservados previamente por meio dos links oficiais do evento. Acessibilidade e classificação: a classificação etária é de 18 anos. Menores têm acesso permitido apenas acompanhados pelos pais ou tutores legais, que devem permanecer no local durante todo o evento. O festival oferece estrutura com intérpretes de Libras e audiodescrição nos palcos principais, além de sala de descompressão destinada a pessoas neurodivergentes.

Quem vai tocar no Rock the Mountain?

Os portões abrem em horários diferentes conforme o dia da semana. A programação se estende até a madrugada, com apresentações musicais e atrações distribuídas pelos espaços do festival.

Sexta-feira (30/10)

Palco Floresta (Vivo)

17h40 - 18h30: Sued Nunes

19h30 - 20h20: Jah-Van

21h30 - 22h20: M.I.A.

23h30 - 01h00: Jorge Ben Jor

Palco Estrela

16h50 - 17h40: Jéssica Gaspar

18h30 - 19h20: Tássia Reis

20h30 - 21h20: Gaby Amarantos

22h30 - 23h20: Dexter convida L7NNON e Djonga

Palco Aurora (Heineken)

16h20 - 17h10: Héloa

17h50 - 18h50: Fitti

20h00 - 21h00: Terno Rei

22h10 - 23h00: Melody

01h00 - 02h00: Major RD

Destaques dos Palcos Alternativos (Sexta)

Samba: De Samba Para Todos (18h10) e Samba que Elas Querem (21h10)

Mov.Dome: Beatflavor (18h50), Bernardo Campos (21h00) e Alexiz BCX (23h00)

Magic Drags: Pambelli (20h00), Ravena Creole (22h00), Meli

Coreto: Thaysa Pizzolato (18h00), Clara Ribeiro (19h30), Dupê (21h20), Cabra Guaraná (22h30) e Heavy Love (01h00)

Sábado (31/10)

Palco Floresta (Vivo)

13h30 - 14h30: Claudya

15h50 - 16h50: Fran

18h00 - 18h50: Falamansa

20h00 - 21h30: Anitta

22h45 - 23h35: Kevin O Chris

Palco Estrela

14h40 - 15h40: Leci Brandão

17h00 - 17h50: Barão Vermelho

19h00 - 19h50: Marcelo D2

21h40 - 22h40: Duquesa

23h40 - 00h30: O Kannalha

Palco Aurora (Heineken)

12h30 - 13h30: Ayô Tupinambá

15h00 - 15h50: Jadsa

16h35 - 17h35: Los Mirlos

19h10 - 20h00: Carol Biazin

22h40 - 23h40: Julia Mestre

00h30 - 01h30: Mind Enterprises

Destaques dos Palcos Alternativos (Sábado)

Samba: Só Damas (14h50), Sambarreira (18h00) e Samba da Volta (22h20)

Reggae Yard: Digitaldubs part. Dada Yute e Mistah Jordan (00h00)

Secreto (Red Bull): Carlos do Complexo (20h30), Miss Tacacá (22h00)

Magic Drags: Letrux DJ set (00h30) e V de Viadão (02h00)

Domingo (01/11)

Palco Floresta (Vivo)

13h30 - 14h30: Dora Morelenbaum

15h30 - 16h20: Paulinho da Viola

17h30 - 18h40: Jorja Smith

20h00 - 21h00: Dominguinho (João Gomes, Jota.pê e Mestrinho)

22h10 - Ivete Sangalo

Palco Estrela

14h30 - 15h30: Marcos Valle

16h30 - 17h20: Priscila Senna

18h50 - 19h50: Timbalada e Afrocidade

21h10 - 22h00: Ebony

23h10 - 00h10: FBC

Palco Aurora (Heineken)

12h30 - 13h30: Filipe Toca

14h20 - 15h10: Gretchen

18h20 - 19h10: Toni Garrido

20h15 - 21h15: Urias

23h30 - 00h30: Midnight Generation

Destaques dos Palcos Alternativos (Domingo)