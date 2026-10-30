Rock the Mountain 2026 começa nesta sexta: veja horários, ingressos e como chegar

A 13ª edição do Rock the Mountain começa nesta sexta-feira, 30, em Itaipava, na região serrana do Rio de Janeiro. O festival reúne artistas como Anitta, Ivete Sangalo, Jorge Ben Jor, M.I.A. e Jorja Smith, além de atrações culturais, gastronomia e experiências ao ar livre.
O evento será realizado em dois fins de semana, de 30 de outubro a 1º de novembro e de 6 a 8 de novembro, no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Petrópolis. A programação será repetida nas duas etapas, com apresentações distribuídas por diferentes palcos.
Quanto custa o ingresso para o Rock the Mountain 2026?
A venda dos passaportes para o primeiro fim de semana está esgotada. Para o segundo final de semana, a venda é realizada pela Sympla. O valor da taxa de conveniência é de 10% sobre cada bilhete, com parcelamento em até 12 vezes.
Confira os valores do lote atual:
- Inteira: R$ 1.070 (+ R$ 107 de taxa);
- Meia solidária (com doação de 1 kg de alimento): R$ 565 (+ R$ 56,50 de taxa);
- Meia-entrada (estudantes, ID Jovem, menores de 21 anos e idosos acima de 60 anos): R$ 535 (+ R$ 53,50 de taxa);
- Meia PcD (pessoa com deficiência e acompanhante): R$ 535 (+ R$ 53,50 de taxa);
- Promo Hit the Road (limite de até dois por compra): R$ 401,25 (+ R$ 40,13 de taxa).
Os bilhetes para o evento são nominais e exigem a apresentação de documento oficial com foto na entrada do Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes.
Como chegar ao Rock the Mountain?
O público pode chegar a Itaipava de carro, ônibus ou transfer. O local do festival não oferece estacionamento para o público geral, por isso a organização recomenda utilizar o transporte oficial operado pela BusUp.
Os transfers contam com pontos de embarque em diferentes cidades. Os preços iniciais dos trajetos de ida são:
- Petrópolis e Teresópolis: a partir de R$ 67,50;
- Rio de Janeiro e Niterói: a partir de R$ 99,50;
- São Paulo: a partir de R$ 262,50, com saída da Barra Funda.
Os bilhetes de ida e volta são vendidos separadamente. A reserva pode ser feita pelo site oficial do Rock the Mountain.
O que pode levar para o festival?
Para evitar imprevistos na revista da entrada, confira as principais orientações de segurança e infraestrutura do evento:
- O que é permitido: garrafas de água em plástico transparente, garrafas térmicas vazias, cadeiras de camping e até três unidades de lanches industrializados lacrados, frutas cortadas ou sanduíches em sacos plásticos transparentes.
- O que é proibido: embalagens de vidro, latas, bebidas alcoólicas, potes rígidos com tampa, coolers, guarda-chuvas, desodorantes aerossóis, pau de selfie, drones e equipamentos fotográficos profissionais.
- Copos reutilizáveis: o festival disponibiliza copos oficiais por R$ 15 (com reembolso no caixa mediante devolução ao final do evento). É permitido levar o próprio copo de casa, desde que não seja de vidro.
- Lockers: os armários para guarda de pertences devem ser reservados previamente por meio dos links oficiais do evento.
- Acessibilidade e classificação: a classificação etária é de 18 anos. Menores têm acesso permitido apenas acompanhados pelos pais ou tutores legais, que devem permanecer no local durante todo o evento. O festival oferece estrutura com intérpretes de Libras e audiodescrição nos palcos principais, além de sala de descompressão destinada a pessoas neurodivergentes.
Quem vai tocar no Rock the Mountain?
Os portões abrem em horários diferentes conforme o dia da semana. A programação se estende até a madrugada, com apresentações musicais e atrações distribuídas pelos espaços do festival.
Sexta-feira (30/10)
Palco Floresta (Vivo)
- 17h40 - 18h30: Sued Nunes
- 19h30 - 20h20: Jah-Van
- 21h30 - 22h20: M.I.A.
- 23h30 - 01h00: Jorge Ben Jor
Palco Estrela
- 16h50 - 17h40: Jéssica Gaspar
- 18h30 - 19h20: Tássia Reis
- 20h30 - 21h20: Gaby Amarantos
- 22h30 - 23h20: Dexter convida L7NNON e Djonga
Palco Aurora (Heineken)
- 16h20 - 17h10: Héloa
- 17h50 - 18h50: Fitti
- 20h00 - 21h00: Terno Rei
- 22h10 - 23h00: Melody
- 01h00 - 02h00: Major RD
Destaques dos Palcos Alternativos (Sexta)
- Samba: De Samba Para Todos (18h10) e Samba que Elas Querem (21h10)
- Mov.Dome: Beatflavor (18h50), Bernardo Campos (21h00) e Alexiz BCX (23h00)
- Magic Drags: Pambelli (20h00), Ravena Creole (22h00), Meli
- Coreto: Thaysa Pizzolato (18h00), Clara Ribeiro (19h30), Dupê (21h20), Cabra Guaraná (22h30) e Heavy Love (01h00)
Sábado (31/10)
Palco Floresta (Vivo)
- 13h30 - 14h30: Claudya
- 15h50 - 16h50: Fran
- 18h00 - 18h50: Falamansa
- 20h00 - 21h30: Anitta
- 22h45 - 23h35: Kevin O Chris
Palco Estrela
- 14h40 - 15h40: Leci Brandão
- 17h00 - 17h50: Barão Vermelho
- 19h00 - 19h50: Marcelo D2
- 21h40 - 22h40: Duquesa
- 23h40 - 00h30: O Kannalha
Palco Aurora (Heineken)
- 12h30 - 13h30: Ayô Tupinambá
- 15h00 - 15h50: Jadsa
- 16h35 - 17h35: Los Mirlos
- 19h10 - 20h00: Carol Biazin
- 22h40 - 23h40: Julia Mestre
- 00h30 - 01h30: Mind Enterprises
Destaques dos Palcos Alternativos (Sábado)
- Samba: Só Damas (14h50), Sambarreira (18h00) e Samba da Volta (22h20)
- Reggae Yard: Digitaldubs part. Dada Yute e Mistah Jordan (00h00)
- Secreto (Red Bull): Carlos do Complexo (20h30), Miss Tacacá (22h00)
- Magic Drags: Letrux DJ set (00h30) e V de Viadão (02h00)
Domingo (01/11)
Palco Floresta (Vivo)
- 13h30 - 14h30: Dora Morelenbaum
- 15h30 - 16h20: Paulinho da Viola
- 17h30 - 18h40: Jorja Smith
- 20h00 - 21h00: Dominguinho (João Gomes, Jota.pê e Mestrinho)
- 22h10 - Ivete Sangalo
Palco Estrela
- 14h30 - 15h30: Marcos Valle
- 16h30 - 17h20: Priscila Senna
- 18h50 - 19h50: Timbalada e Afrocidade
- 21h10 - 22h00: Ebony
- 23h10 - 00h10: FBC
Palco Aurora (Heineken)
- 12h30 - 13h30: Filipe Toca
- 14h20 - 15h10: Gretchen
- 18h20 - 19h10: Toni Garrido
- 20h15 - 21h15: Urias
- 23h30 - 00h30: Midnight Generation
Destaques dos Palcos Alternativos (Domingo)
- Samba: Ventre do Samba (14h50), Lu Carvalho canta Beth Carvalho (18h00) e Cozinha Arrumada (22h20)
- Reggae Yard: Digitaldubs part. RT Malone, Victor Bhino e Negra Rê (00h00)
- Secreto (Red Bull): Puterrier (23h30) e Sô Lyma (01h00)
- Magic Drags: Horse Meat Disco (02h00)