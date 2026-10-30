Pop
MÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Rock the Mountain 2026 começa nesta sexta: veja horários, ingressos e como chegar

Festival acontece em dois fins de semana em Itaipava, com apresentações de Anitta, Ivete Sangalo, Jorge Ben Jor e M.I.A

Rock the Mountain 2026: evento começa nesta sexta-feira, 30, na serra fluminense; confira os horários dos shows, valores dos ingressos e opções de transporte (Divulgação)

Rock the Mountain 2026: evento começa nesta sexta-feira, 30, na serra fluminense; confira os horários dos shows, valores dos ingressos e opções de transporte (Divulgação)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 07h25.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreFestivais
Saiba mais

A 13ª edição do Rock the Mountain começa nesta sexta-feira, 30, em Itaipava, na região serrana do Rio de Janeiro. O festival reúne artistas como Anitta, Ivete Sangalo, Jorge Ben Jor, M.I.A. e Jorja Smith, além de atrações culturais, gastronomia e experiências ao ar livre.

O evento será realizado em dois fins de semana, de 30 de outubro a 1º de novembro e de 6 a 8 de novembro, no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Petrópolis. A programação será repetida nas duas etapas, com apresentações distribuídas por diferentes palcos.

Quanto custa o ingresso para o Rock the Mountain 2026?

A venda dos passaportes para o primeiro fim de semana está esgotada. Para o segundo final de semana, a venda é realizada pela Sympla. O valor da taxa de conveniência é de 10% sobre cada bilhete, com parcelamento em até 12 vezes.

Confira os valores do lote atual:

  • Inteira: R$ 1.070 (+ R$ 107 de taxa);
  • Meia solidária (com doação de 1 kg de alimento): R$ 565 (+ R$ 56,50 de taxa);
  • Meia-entrada (estudantes, ID Jovem, menores de 21 anos e idosos acima de 60 anos): R$ 535 (+ R$ 53,50 de taxa);
  • Meia PcD (pessoa com deficiência e acompanhante): R$ 535 (+ R$ 53,50 de taxa);
  • Promo Hit the Road (limite de até dois por compra): R$ 401,25 (+ R$ 40,13 de taxa).

Os bilhetes para o evento são nominais e exigem a apresentação de documento oficial com foto na entrada do Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes.

Como chegar ao Rock the Mountain?

O público pode chegar a Itaipava de carro, ônibus ou transfer. O local do festival não oferece estacionamento para o público geral, por isso a organização recomenda utilizar o transporte oficial operado pela BusUp.

Os transfers contam com pontos de embarque em diferentes cidades. Os preços iniciais dos trajetos de ida são:

  • Petrópolis e Teresópolis: a partir de R$ 67,50;
  • Rio de Janeiro e Niterói: a partir de R$ 99,50;
  • São Paulo: a partir de R$ 262,50, com saída da Barra Funda.

Os bilhetes de ida e volta são vendidos separadamente. A reserva pode ser feita pelo site oficial do Rock the Mountain.

O que pode levar para o festival?

Para evitar imprevistos na revista da entrada, confira as principais orientações de segurança e infraestrutura do evento:

  • O que é permitido: garrafas de água em plástico transparente, garrafas térmicas vazias, cadeiras de camping e até três unidades de lanches industrializados lacrados, frutas cortadas ou sanduíches em sacos plásticos transparentes.
  • O que é proibido: embalagens de vidro, latas, bebidas alcoólicas, potes rígidos com tampa, coolers, guarda-chuvas, desodorantes aerossóis, pau de selfie, drones e equipamentos fotográficos profissionais.
  • Copos reutilizáveis: o festival disponibiliza copos oficiais por R$ 15 (com reembolso no caixa mediante devolução ao final do evento). É permitido levar o próprio copo de casa, desde que não seja de vidro.
  • Lockers: os armários para guarda de pertences devem ser reservados previamente por meio dos links oficiais do evento.
  • Acessibilidade e classificação: a classificação etária é de 18 anos. Menores têm acesso permitido apenas acompanhados pelos pais ou tutores legais, que devem permanecer no local durante todo o evento. O festival oferece estrutura com intérpretes de Libras e audiodescrição nos palcos principais, além de sala de descompressão destinada a pessoas neurodivergentes.

Quem vai tocar no Rock the Mountain?

Os portões abrem em horários diferentes conforme o dia da semana. A programação se estende até a madrugada, com apresentações musicais e atrações distribuídas pelos espaços do festival.

Sexta-feira (30/10)

Palco Floresta (Vivo)

  • 17h40 - 18h30: Sued Nunes
  • 19h30 - 20h20: Jah-Van
  • 21h30 - 22h20: M.I.A.
  • 23h30 - 01h00: Jorge Ben Jor

Palco Estrela

  • 16h50 - 17h40: Jéssica Gaspar
  • 18h30 - 19h20: Tássia Reis
  • 20h30 - 21h20: Gaby Amarantos
  • 22h30 - 23h20: Dexter convida L7NNON e Djonga

Palco Aurora (Heineken)

  • 16h20 - 17h10: Héloa
  • 17h50 - 18h50: Fitti
  • 20h00 - 21h00: Terno Rei
  • 22h10 - 23h00: Melody
  • 01h00 - 02h00: Major RD

Destaques dos Palcos Alternativos (Sexta)

  • Samba: De Samba Para Todos (18h10) e Samba que Elas Querem (21h10)
  • Mov.Dome: Beatflavor (18h50), Bernardo Campos (21h00) e Alexiz BCX (23h00)
  • Magic Drags: Pambelli (20h00), Ravena Creole (22h00), Meli
  • Coreto: Thaysa Pizzolato (18h00), Clara Ribeiro (19h30), Dupê (21h20), Cabra Guaraná (22h30) e Heavy Love (01h00)

Sábado (31/10)

Palco Floresta (Vivo)

  • 13h30 - 14h30: Claudya
  • 15h50 - 16h50: Fran
  • 18h00 - 18h50: Falamansa
  • 20h00 - 21h30: Anitta
  • 22h45 - 23h35: Kevin O Chris

Palco Estrela

  • 14h40 - 15h40: Leci Brandão
  • 17h00 - 17h50: Barão Vermelho
  • 19h00 - 19h50: Marcelo D2
  • 21h40 - 22h40: Duquesa
  • 23h40 - 00h30: O Kannalha

Palco Aurora (Heineken)

  • 12h30 - 13h30: Ayô Tupinambá
  • 15h00 - 15h50: Jadsa
  • 16h35 - 17h35: Los Mirlos
  • 19h10 - 20h00: Carol Biazin
  • 22h40 - 23h40: Julia Mestre
  • 00h30 - 01h30: Mind Enterprises

Destaques dos Palcos Alternativos (Sábado)

  • Samba: Só Damas (14h50), Sambarreira (18h00) e Samba da Volta (22h20)
  • Reggae Yard: Digitaldubs part. Dada Yute e Mistah Jordan (00h00)
  • Secreto (Red Bull): Carlos do Complexo (20h30), Miss Tacacá (22h00)
  • Magic Drags: Letrux DJ set (00h30) e V de Viadão (02h00)

Domingo (01/11)

Palco Floresta (Vivo)

  • 13h30 - 14h30: Dora Morelenbaum
  • 15h30 - 16h20: Paulinho da Viola
  • 17h30 - 18h40: Jorja Smith
  • 20h00 - 21h00: Dominguinho (João Gomes, Jota.pê e Mestrinho)
  • 22h10 - Ivete Sangalo

Palco Estrela

  • 14h30 - 15h30: Marcos Valle
  • 16h30 - 17h20: Priscila Senna
  • 18h50 - 19h50: Timbalada e Afrocidade
  • 21h10 - 22h00: Ebony
  • 23h10 - 00h10: FBC

Palco Aurora (Heineken)

  • 12h30 - 13h30: Filipe Toca
  • 14h20 - 15h10: Gretchen
  • 18h20 - 19h10: Toni Garrido
  • 20h15 - 21h15: Urias
  • 23h30 - 00h30: Midnight Generation

Destaques dos Palcos Alternativos (Domingo)

  • Samba: Ventre do Samba (14h50), Lu Carvalho canta Beth Carvalho (18h00) e Cozinha Arrumada (22h20)
  • Reggae Yard: Digitaldubs part. RT Malone, Victor Bhino e Negra Rê (00h00)
  • Secreto (Red Bull): Puterrier (23h30) e Sô Lyma (01h00)
  • Magic Drags: Horse Meat Disco (02h00)
Acompanhe tudo sobre:FestivaisMúsica

Mais de Pop

Hoje é feriado? Entenda o ponto facultativo do Dia do Servidor Público

Pussycat Dolls em SP: veja setlist, horários e ingressos do show desta sexta-feira, 30

Jorja Smith em SP: horário, ingressos e como chegar ao show

Quais são os feriados de novembro? Veja quais caem em dias úteis

Mais na Exame

Pop

Hoje é feriado? Entenda o ponto facultativo do Dia do Servidor Público

Brasil

Perdão de dívida do MEI: ministro diz que programa pode arrecadar até R$ 4 bilhões

Esporte

Corinthians x Mirassol: onde assistir ao vivo e horário

Negócios

Marca de joias que fatura R$ 100 milhões quer dobrar rede de lojas no Brasil