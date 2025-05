Entre Coca-Cola e Big Macs: como Warren Buffett gasta fortuna de US$ 169 bilhões

Warren Buffett, o megainvestidor conhecido como o "Oráculo de Omaha", tem uma fortuna estimada em US$ 169 bilhões, segundo o Bloomberg Billionaire Index, mas sua rotina está longe dos padrões extravagantes comumente associados aos bilionários.

Conhecido por ter um estilo de vida discreto, o CEO da Berkshire Hathaway ainda vive na casa que comprou nos anos 1950, dirige carros modestos e paga seus cafés da manhã no McDonald's em dinheiro.

Mesmo sendo o quinto homem mais rico do mundo, Buffett segue uma filosofia financeira baseada na simplicidade e no longo prazo. Ele também é famoso por sua rotina matinal: passa no drive-thru do McDonald's para comprar café e, com frequência, gasta menos de US$ 4 na refeição.

Apesar da fortuna, Buffett comprou seu primeiro jato particular depois dos 50 anos — e o apelidou ironicamente de “The Indefensible”. Seu armário é composto por cerca de 20 ternos feitos sob medida por uma alfaiate chinesa, e seus cortes de cabelo custam cerca de US$ 18, no mesmo salão de sempre.

Buffett dirige pouco, compra carros de maneira esporádica e demorou até 2020 para trocar seu celular por um iPhone, mesmo sendo acionista da Apple. Seu modelo anterior? Um flip phone da Samsung.

Fortuna concentrada na empresa e foco na filantropia

Boa parte de seu patrimônio está atrelada à Berkshire Hathaway, conglomerado que reúne empresas como GEICO e See’s Candies, além de participações em Apple, Coca-Cola e outras gigantes. Ele detém cerca de 15% da companhia — o equivalente a aproximadamente US$ 150 bilhões.

Aos 94 anos, Buffett já anunciou que vai deixar o cargo de CEO até o fim de 2025, encerrando uma das carreiras mais influentes da história do mercado financeiro. [grifar]Seu salário permanece simbólico: US$ 100 mil por ano, o mesmo há mais de quatro décadas.

Na outra ponta, ele é um dos maiores doadores do planeta. Desde 2006, prometeu doar 99% de sua fortuna a causas filantrópicas, principalmente via fundações como a Bill & Melinda Gates Foundation e a Susan Thompson Buffett Foundation. Os filhos devem herdar até US$ 2 bilhões cada — quantia que ele considera “o suficiente para fazer qualquer coisa, mas não tanto a ponto de não fazer nada”.

8 jeitos curiosos (e econômicos) que Warren Buffett usa sua fortuna