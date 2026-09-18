10 nomes de bebê que funcionam para meninos e meninas

Escolher o nome de um bebê é uma das decisões mais especiais para uma família. Enquanto algumas pessoas já têm uma escolha definida, outras preferem explorar nomes que tragam personalidade, sonoridade marcante e diferentes possibilidades de uso.

Para quem busca um nome que funcione para meninos e meninas, existem opções curtas, delicadas e cheias de identidade. A seguir, confira 10 sugestões que podem inspirar essa escolha:

1. Ariel

Ariel é um nome de origem hebraica associado ao significado de "leão de Deus". Ele é utilizado por meninos e meninas em diferentes culturas.

No Brasil, também é conhecido por meio da personagem de "A Pequena Sereia", o que pode trazer uma referência especial para famílias que gostam de animações.

2. Cris

Cris é uma opção curta e versátil, frequentemente utilizada como diminutivo de nomes como Cristiano, Cristina, Cristian e Cristiane.

A forma reduzida tem uma sonoridade familiar e funciona como uma alternativa para quem prefere nomes simples e fáceis de pronunciar.

3. Sasha

Sasha tem origem eslava e é tradicionalmente utilizado como diminutivo de Alexandre e Alexandra.

O nome ganhou popularidade em diferentes países e apresenta uma sonoridade internacional. No Brasil, ficou famoso por ser o nome da filha da apresentadora Xuxa Meneghel. É uma opção para famílias que procuram uma escolha moderna e adaptável.

4. Kim

Kim é um nome curto, encontrado em diferentes culturas e contextos linguísticos. Ele pode ser utilizado por meninos e meninas, dependendo da região.

5. Darci

Darci é uma variação de Darcy, nome de origem inglesa associado a um sobrenome de origem francesa.

A opção pode ser usada por meninos e meninas e apresenta uma sonoridade familiar para brasileiros. Sua grafia também permite uma escolha com identidade própria.

6. René/Renê

René e Renê são duas formas de grafia do nome derivado do latim Renatus, associado ao significado de "renascido".

René e suas variações aparecem em diferentes contextos culturais. A versão com acento agudo ou circunflexo pode ser escolhida conforme a preferência da família e a tradição de uso do nome.

7. Tiê

Tiê é um nome curto de origem brasileira, associado ao nome de uma ave encontrada no país, o tiê-sangue.

A escolha tem uma sonoridade delicada e uma conexão com a natureza. Sua grafia simples e o uso como nome próprio fazem dele uma opção diferenciada para o bebê.

8. Cainã

Cainã é um nome de origem bíblica, encontrado em genealogias do Antigo e do Novo Testamento e também ligado à cultura indígena (Tupi) no Brasil.

A grafia e a pronúncia podem variar conforme a tradição utilizada. É uma possibilidade para famílias que buscam um nome menos comum, com referência religiosa ou com raízes indígenas.

9. Muriel

Muriel é um nome de origem celta, frequentemente associado ao significado de "mar brilhante".

O nome é utilizado principalmente em contextos femininos em alguns países, mas também aparece em diferentes usos culturais. Sua sonoridade combina com quem procura uma opção clássica e internacional.

10. Nick

Nick é uma forma abreviada de Nicolas ou Nicole, nomes associados à origem grega e ao significado de "vitória do povo".

A versão curta é comum em países de língua inglesa e pode ser usada como nome próprio. Para famílias brasileiras, é uma opção com sonoridade moderna e fácil pronúncia.