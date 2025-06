Warren Buffett, oráculo de Omaha, anuncia doação de US$ 6 bilhões a fundações sociais

Warren Buffett, conhecido como oráculo de Omaha, doará cerca de US$ 6 bilhões (aproximadamente R$ 33 bilhões), em 12,3 ações da Berkshire Hathaway, holding da qual é fundador e principal acionista. O montante será dividido entre cinco fundações — incluindo o fundo da Fundação Bill & Melinda Gates e entidades ligadas à sua família.

A nova rodada de doações faz parte da promessa feita por Buffett em 2006, quando anunciou a intenção de destinar a maior parte de sua fortuna a causas sociais. Em 2010, ele se uniu a Bill e Melinda French Gates para lançar o Giving Pledge, movimento que encoraja bilionários a doarem a maior parte de seus patrimônios em vida ou após a morte.

Segundo comunicado divulgado neste sábado, 28, o megainvestidor converteu 8.239 ações Classe A da Berkshire Hathaway em 12.358.500 ações Classe B para viabilizar a nova doação de grande porte. Ao todo, 12.358.321 ações serão repassadas a cinco fundações até o dia 30 de junho.

A maior parte — 9.433.839 ações — será destinada ao fundo fiduciário da Fundação Bill & Melinda Gates. Já a Susan Thompson Buffett Foundation, batizada em homenagem à primeira esposa do bilionário, que faleceu em 2004, receberá 943.384 ações. As fundações Sherwood, Howard G. Buffett e NoVo, todas ligadas aos filhos de Buffett, ficarão com 660.366 ações cada.

Após a transação, a posição acionária de Buffett na Berkshire Hathaway passa a ser de 198.117 ações Classe A e 1.144 ações Classe B, com as ações da Classe A valendo cerca de US$ 145 bilhões — mais de 99% de seu patrimônio concentrado na holding.

“Nada extraordinário aconteceu com a Berkshire; uma trajetória muito longa, decisões simples e geralmente sensatas, o vento de cauda americano e os efeitos da capitalização compuseram minha riqueza atual. Meu testamento determina que cerca de 99,5% do meu espólio será destinado a fins filantrópicos”, disse Buffett.

Apesar da saída anunciada do cargo de CEO da Berkshire Hathaway até o fim de 2025, quando será substituído por Greg Abel, Buffett disse que continuará doando parte de suas ações gradualmente. Ele também reafirmou que não pretende vender sua fatia na empresa.

US$ 60 bilhões doados desde 2006

Mas as doações ocorrem desde 2006. “A matemática dos compromissos vitalícios com as cinco fundações é interessante. O cronograma para os repasses anuais foi estabelecido em 26 de junho de 2006 e, desde então, foi complementado com doações significativas para quatro das cinco beneficiárias”, afirmou Buffett.

Quando originalmente fiz esse compromisso, o megainvestidor possuía 474.998 ações Classe A da Berkshire, avaliadas em cerca de US$ 43 bilhões, e essas ações representavam mais de 98% do meu patrimônio líquido. “Tenho convertido ações Classe A em ações Classe B antes de realizar as doações.”

Nos 19 anos seguintes, Buffett afirma que não comprou nem vendeu qualquer ação Classe A ou B, e “nem pretendo fazê-lo”.

As cinco fundações receberam ações Classe B da Berkshire que, no momento em que foram recebidas, tinham valor de cerca de US$ 60 bilhões — substancialmente mais do que todo o seu patrimônio líquido em 2006.