Comer como um bilionário? Veja as comidas favoritas de Gates, Bezos e Musk

Quais seriam os seus hábitos alimentares se você fosse um bilionário? Iria ter entre seus pratos favoritos algo da culinária sofisticada ou iria preferir um bom e velho fast food?

Para acabar com a curiosidade sobre o que come os mais ricos do mundo, o portal Entrepreneur listou os lanches favoritos de sete bilionários.

Jeff Bezos

Jeff Bezos, da Amazon. Jeff Bezos, da Amazon.

O fundador da Amazon reserva tempo para um café da manhã saudável — sempre que possível. Suas escolhas para a refeição, no entanto, não são as mais comuns: uma vez, o bilionário pediu polvo mediterrâneo com batatas, bacon, iogurte de alho verde e um ovo pochê durante uma reunião no café da manhã. Antes de Bezos ir para o espaço em seu foguete New Shepard, ele também brincou com os repórteres que sugeriram que a bandeja de Arroz con Pollo, que é basicamente um arroz com frango, que ele levava consigo poderia ser sua "última refeição".

Warren Buffett

Warren Buffett. Warren Buffett.

Os hábitos alimentares de Buffet são debatidos em muitos artigos na internet — e por boas razões. O CEO e presidente da Berkshire Hathaway, de 91 anos, adora junk food, como hambúrgueres, cachorros-quentes, Coca-Cola de cereja e McDonald's. Ele despreza vegetais e disse à CNBC em 2010: “Se alguém me dissesse que eu viveria mais um ano comendo nada além de brócolis e aspargos de agora em diante ... todos os dias pareceriam ... longos. Vou ficar com os Cheetos e a Coca.”

Bill Gates

-

Assim como Buffett, o fundador da Microsoft não consegue resistir a um bom fast-food. De acordo com Joe Cerrell, diretor administrativo da Fundação Gates, “se você conseguir um horário de almoço com Bill, provavelmente vai comer hambúrgueres. Alguém vai acabar buscando sacolas de McDonald's. Eu acho que Melinda não deixa ele comer isso em casa.” Gates também é fã dos hambúrgueres da In-N-Out e da rede Dick's Drive-In de Seattle. Sua bebida preferida também é semelhante à de Buffett: Coca-Cola Diet.

Elon Musk Elon Musk, fundador e CEO da Tesla. Elon Musk, fundador e CEO da Tesla. O bilionário, conhecido por ser sincero, já compartilhou seus pensamentos sobre comida em fóruns na internet e em sua conta no Twitter. As comidas favoritas de Musk são “francês e churrasco”. Sua bebida alcoólica favorita é uísque. Mas, o lanche preferido de Musk é simples. O bilionário, que tem uma fortuna de cerca de US$ 290 bilhões, certa vez twittou que seu lanche noturno favorito é Cinnamon Toast Crunch, um biscoito crocante de açúcar e canela. Cinnamon toast crunch — Elon Musk (@elonmusk) December 19, 2019

Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg.

O fundador do Facebook adotou uma vez uma dieta famosa em que ele só comia carne que ele próprio matava (e serviu ao fundador do Twitter, Jack Dorsey, uma cabra que ele matou pessoalmente em um jantar). Porém, isso foi em 2011. Desde então, Zuckerberg adotou hábitos alimentares um pouco mais convencionais. Ele consome quase tudo — desde que seja uma decisão rápida e fácil. Ele prefere passar o tempo se concentrando no Facebook — ou Meta.